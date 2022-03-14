İkiyüzlülüğün resmi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşta, batının tavrı aslında bu işin daha büyük bir arka planı olduğunu da gözümüze soktu.
Ukrayna’ya saldırının hemen ardından hiç görmediğimiz ölçekte, saldıran tarafa yaptırım paketleri açıklanmaya başladı. ABD’nin son 30 yıldaki savaşları aklıma geldi. Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı, Somali, Afganistan, Libya’ya atılan füzeler ve Suriye. Ayrıca örtülü operasyonlarını da saymıyoruz. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan ABD’nin başını çektiği batı bloğu, Rusya’yı durdurmak için attığı adımların şiddetiyle adeta gerçek yüzünü de gösterdi.
Irkçılığın en nadide örneklerini sergileyen batı dünyası göçmenler konusundan Rus kültürü ve sporuna kadar baskı uygulamakta tereddüt göstermedi.
Savaş kötüdür evet. Ancak adaletsizlik ondan da kötü değil mi? ABD’ye bahsettiğim 30 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda gösterilmeyen tepki Rusya’ya gösterilince insan şaşırıp kalıyor.
Yapılanların bir kaçına bakalım. Sondan başlayalım. Alman medyasında çıkan haberlere göre, Münih’teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurmuş. Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istenmiş. Ah
Hipokrat...
Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür dilemiş.
Çok kişiyi derinden etkileyen haber ise kuşkusuz Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunu kınamayı reddeden ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev’in, Münih Filarmoni Orkestrasındaki görevinden atılması oldu. İşte batının iki yüzlülüğünün net kanıtı.
FIFA ve UEFA’ya ne demeli. Spor kardeşlik demek değil mi? Nice maçlar gerekirse tarafsız sahalarda yapılmadı mı? Rus Milli Takımı ve kulüp takımlarına yasaklar geldi.
Irak’ı işgal eden, Afganistan’da saldırılar düzenleyen hangi İngiliz takımı maç yapmaktan geri durdu.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise, mayısta düzenlenecek 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na Rusya’nın katılamayacağını duyurdu. Pes diyelim.
Ama meslektaşlarımızın yaptıkları en bombası. ABD’li televizyon kanalı NBC muhabiri Kelly Cobiella; “Açıkça söylemek gerekirse, bunlar Suriye’den gelen mülteciler değil. Bunlar komşu Ukrayna’dan gelen mülteciler. Bunlar Hristiyanlar, beyazlar.
Polonya’da yaşayan insanlara çok benziyorlar” dedi. Kanadalı CBC News kanalının muhabiri Charlie D’Agata: “Burası, Irak ya da Afganistan gibi, on yıllardır şiddetli çatışmaların yaşandığı bir yer değil. Biliyorsunuz ki burası nispeten medeni ve Avrupalı”. İngiliz The Daily Telegraph gazetesinden Daniel Hannan, “Bize çok benziyorlar. Bu durumu çok şoke edici kılıyor. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanlarının Netflix ve Instagram hesapları var, özgürce oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor. Savaş artık uzaktaki yoksul insanların başına gelen bir şey değil” diyebiliyor.
Irkçılık, batının bulduğu bir kavram olsa gerek. Afrikalıları köle yapan batı. Amerika kıtasında milyonlarca yerliyi yok eden ve hala bazı bölgelerde yaşamaya mecbur kılan batı. Yahudileri gaz odalarında öldüren batı...
Umarım Rönesansı ve aydınlanmayı getiren batı, düştüğü bu yanlıştan uyanır. Aksi halde kırılma büyük olacak ve batı denilen medeniyetin artık köhneleştiği de tescillenmiş olacak. Savaşa karşı tutum alırken adaleti de elden bırakmayalım.
Kalın sağlıcakla.
İkiyüzlülüğün resmi
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaşta, batının tavrı aslında bu işin daha büyük bir arka planı olduğunu da gözümüze soktu.
Ukrayna’ya saldırının hemen ardından hiç görmediğimiz ölçekte, saldıran tarafa yaptırım paketleri açıklanmaya başladı. ABD’nin son 30 yıldaki savaşları aklıma geldi. Birinci Körfez Savaşı, İkinci Körfez Savaşı, Somali, Afganistan, Libya’ya atılan füzeler ve Suriye. Ayrıca örtülü operasyonlarını da saymıyoruz. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan ABD’nin başını çektiği batı bloğu, Rusya’yı durdurmak için attığı adımların şiddetiyle adeta gerçek yüzünü de gösterdi.
Irkçılığın en nadide örneklerini sergileyen batı dünyası göçmenler konusundan Rus kültürü ve sporuna kadar baskı uygulamakta tereddüt göstermedi.
Savaş kötüdür evet. Ancak adaletsizlik ondan da kötü değil mi? ABD’ye bahsettiğim 30 yılda gerçekleştirdiği operasyonlarda gösterilmeyen tepki Rusya’ya gösterilince insan şaşırıp kalıyor.
Yapılanların bir kaçına bakalım. Sondan başlayalım. Alman medyasında çıkan haberlere göre, Münih’teki Latros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda, Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurmuş. Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatları varsa ertelenmesi istenmiş. Ah
Hipokrat...
Hastane yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür dilemiş.
Çok kişiyi derinden etkileyen haber ise kuşkusuz Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonunu kınamayı reddeden ünlü Rus orkestra şefi Valeri Gergiev’in, Münih Filarmoni Orkestrasındaki görevinden atılması oldu. İşte batının iki yüzlülüğünün net kanıtı.
FIFA ve UEFA’ya ne demeli. Spor kardeşlik demek değil mi? Nice maçlar gerekirse tarafsız sahalarda yapılmadı mı? Rus Milli Takımı ve kulüp takımlarına yasaklar geldi.
Irak’ı işgal eden, Afganistan’da saldırılar düzenleyen hangi İngiliz takımı maç yapmaktan geri durdu.
Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise, mayısta düzenlenecek 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’na Rusya’nın katılamayacağını duyurdu. Pes diyelim.
Ama meslektaşlarımızın yaptıkları en bombası. ABD’li televizyon kanalı NBC muhabiri Kelly Cobiella; “Açıkça söylemek gerekirse, bunlar Suriye’den gelen mülteciler değil. Bunlar komşu Ukrayna’dan gelen mülteciler. Bunlar Hristiyanlar, beyazlar.
Polonya’da yaşayan insanlara çok benziyorlar” dedi. Kanadalı CBC News kanalının muhabiri Charlie D’Agata: “Burası, Irak ya da Afganistan gibi, on yıllardır şiddetli çatışmaların yaşandığı bir yer değil. Biliyorsunuz ki burası nispeten medeni ve Avrupalı”. İngiliz The Daily Telegraph gazetesinden Daniel Hannan, “Bize çok benziyorlar. Bu durumu çok şoke edici kılıyor. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanlarının Netflix ve Instagram hesapları var, özgürce oy kullanıyor ve sansürsüz gazeteler okuyor. Savaş artık uzaktaki yoksul insanların başına gelen bir şey değil” diyebiliyor.
Irkçılık, batının bulduğu bir kavram olsa gerek. Afrikalıları köle yapan batı. Amerika kıtasında milyonlarca yerliyi yok eden ve hala bazı bölgelerde yaşamaya mecbur kılan batı. Yahudileri gaz odalarında öldüren batı...
Umarım Rönesansı ve aydınlanmayı getiren batı, düştüğü bu yanlıştan uyanır. Aksi halde kırılma büyük olacak ve batı denilen medeniyetin artık köhneleştiği de tescillenmiş olacak. Savaşa karşı tutum alırken adaleti de elden bırakmayalım.
Kalın sağlıcakla.