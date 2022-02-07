Büyük istifa dalgası ve Türkiye

Yine bir kış, yine doğalgaz sıkıntısı ve bu kez şalterleri indirerek çözüm buluyoruz.

Ağır geçen kışlarda İran ya da Rusya’ya mahkum olmak bizim için büyük bir sıkıntı. Isınmak için başka çözüm bulamıyoruz ama en azından elektrik üretimi için çözümleri hızlandırabiliriz.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile zaten karşımıza çıkacak karbon emisyonları sorunlarına karşı yenilenebilir enerjiye yönelmemiz gerekiyor. Küresel ısınmaya karşı durabilmek için de yine yönümüzü yenilenebilir enerjiye çevirmemiz şart. Ayrıca enerjiye verdiğimiz dövizi kesmek için de doğanın bize bedava sunduğu kaynakları kullanarak enerji üretmemiz gerekiyor.

Aslında bir süredir yenilenebilir enerji konusunda işler çok da kötü gitmiyor. Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin sayısı artıyor. Devlet özel teşvikler veriyor. Ama bu sürecin daha da ivmelenmesi gerektiği geçen hafta sanayide yaşanan elektrik kesintisiyle bir kez daha öne çıktı. Ayrıca elektrikte zamları da buna ekleyebiliriz.

Geçen yıl Ağustos sonu itibarıyla Türkiye’nin, 52 bin 353 MW kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji sektöründe yatırımlarının ekonomik büyüklüğünün 66 milyar doları bulduğu açıklanmıştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 98 bin 493 MW, toplam elektrik üretim santrali sayısı ise 10 bin 101.

Elektrik kurulu gücünün yüzde 32’sini hidroelektrik, yüzde 10,2’sini rüzgâr enerjisi, yüzde 7,5’ini güneş enerjisi, yüzde 1,7’sini jeotermal ve yüzde 1,8’ini biyokütle santralleri oluşturuyor.

Bu rakamlarla, yenilenebilir enerji santrallerinin toplam elektrik kapasitesi içindeki payı, Ağustos sonu itibarıyla yüzde 53,15 (www.temizenerji.org sitesinden alınmıştır).

Türkiye, yılda 40-50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Bunun da en az 4’te birini elektrik üretmek için kullanıyor. Doğalgaza 12-13 milyar dolar verildiğinden hareketle, yılda doğalgazla elektrik üretmek için 3 milyar dolar ödendiği de ortaya çıkıyor.

