Ukraynalı ressamlarla dayanışma

Malumunuz güney sınırlarımızdaki Suriye ve Irak yıllardan beri yanıyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir ayı aşkın süredir Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatı ülkemizin etrafındaki ateş çemberini kuzeyimize de taşıdı.
Geçen hafta Birleşmiş Milletlerin verdiği bilgilere göre Ukrayna’da savaşın başından itibaren 10 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmış. 3.5 milyon kişi Polonya başta olmak üzere komşu ülkelere göç ederken, 6.5 milyon Ukraynalı da ülkenin içinde daha güvenli diyebileceğimiz yerlere gitmiş. Eminim ki bu sayı bugün itibariyle daha da artmıştır.
Her savaşta olduğu gibi bu savaşın da en çok kaybedeni siviller, özellikle de çocuklar ve kadınlar. Savaş ne yazık ki, Ukrayna’da da, Rusya’da da sanat dünyasını olumsuz etkiliyor. Daha savaşın başında, “Kiev bölgesinde bulunan yerel müze İvankiv’e yapılan saldırı sonucu dünyaca ünlü Ukraynalı ressam Mariia Pryimachenko’nun 25 eserinin yanarak yok olduğu” haberini okumuştuk. Rusya’ya yönelik yaptırımlar da, dünyanın bu ülkenin zengin kültür-sanat faaliyetlerinden bir şekilde mahrum kalmasına neden oluyor. Ukrayna ve Rusya’da her alandan sanatçılar çaresizlik içindeler. Her iki ülkeden sanatçıların ülkelerini terk etmek zorunda kalışlarına dair hikayelerine şahit oluyoruz. Bu arada Putin’in politikasından sanki Rusya kültür-sanat dünyası da sorumluymuş gibi tutum takınıp, Rus sanatçılara, edebiyatçılara karşı anlamsız tavırları kabul etmek mümkün değil.
Bu yazının başlığındaki konuya gelirsek. Ankaralı sanatseverler eski Sovyetler Birliği coğrafyasından birçok sanatçının eserlerini özellikle Bilkent’teki RC Art Gallery’nin sergilerinden ve müzayedelerinden tanırlar. Bu ressamlar arasında Ukraynalı sanatçılar önemli yer tutar. RC Art’ın sahibi Rahmi Çöğendez, çok sayıda Türk ressamın Ukraynalı meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için önemli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını, bu etkinliklerden elde edilecek gelirin de Ukraynalı sanatçılara iletilmesi için çalışıldığını söyledi.
Bu arada Rahmi Çöğendez ile yıllardan beri Türkiye’de yaşayan Ukraynalı ortağı Yuliya Ergene’nin birlikte İstanbul’da artık geleneksel hale getirdikleri “Çocuklara Özel Müzayede” etkinliğini Ankara’da da düzenli şekilde yapma planları olduğunu da belirteyim. Çöğendez, “Çocuklara Özel Müzayede” ile, katılımcı çocukları sanatla tanıştırmanın yanı sıra çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ukrayna’daki savaşın Türkiye’ye ve dünyaya etkileriyle ilgili öylesine yoğun bir haber akışı ve diplomasi trafiği var ki, bu yazıyı kaleme alırken gözüm, kulağım televizyonda. Büyük önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün, savaşların artık son bulduğu, barışın hakim olduğu, sanatın günlerimizi aydınlattığı bir dünya için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, hepinize huzur dolu, iyi haberler alacağımız bir hafta dilerim.
KENTTE NE VAR?
*Muhteber-Yusuf Demirtaş-1 Nisan’da açılacak (Krişna Sanat/Kennedy Caddesi)*Füsun Kavalcı-26 Nisan’a kadar (Fikret Otyam Sanat Merkezi/Eskişehir Yolu) *Reyhan Abacıoğlu-1 Nisan’da açılacak (Arda Sanat/Yıldız) *Günnur Özsoy (heykel)-16 Nisan’a kadar (Siyah Beyaz-Şili Meydanı)*Cengiz Savaş-2 Nisan’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi) *Yusuf Şengür-Lütfü Kaplanoğlu-Naciye Bozdoğan-6 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız) *Rukiye Epli Dede-Berna Okan-Nursun Sakal-2 Nisan’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler) *Şahram Mahdavi-12 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale) *Durmuş Ali Akça-1 Nisan’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej) *H.Avni Özdüzen-9 Nisan’a kadar (Akdora Art/Hollanda Caddesi)
Ukraynalı ressamlarla dayanışma
Malumunuz güney sınırlarımızdaki Suriye ve Irak yıllardan beri yanıyor. Bunlar yetmezmiş gibi bir ayı aşkın süredir Rusya’nın Ukrayna’yı işgal harekatı ülkemizin etrafındaki ateş çemberini kuzeyimize de taşıdı.
Geçen hafta Birleşmiş Milletlerin verdiği bilgilere göre Ukrayna’da savaşın başından itibaren 10 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmış. 3.5 milyon kişi Polonya başta olmak üzere komşu ülkelere göç ederken, 6.5 milyon Ukraynalı da ülkenin içinde daha güvenli diyebileceğimiz yerlere gitmiş. Eminim ki bu sayı bugün itibariyle daha da artmıştır.
Her savaşta olduğu gibi bu savaşın da en çok kaybedeni siviller, özellikle de çocuklar ve kadınlar. Savaş ne yazık ki, Ukrayna’da da, Rusya’da da sanat dünyasını olumsuz etkiliyor. Daha savaşın başında, “Kiev bölgesinde bulunan yerel müze İvankiv’e yapılan saldırı sonucu dünyaca ünlü Ukraynalı ressam Mariia Pryimachenko’nun 25 eserinin yanarak yok olduğu” haberini okumuştuk. Rusya’ya yönelik yaptırımlar da, dünyanın bu ülkenin zengin kültür-sanat faaliyetlerinden bir şekilde mahrum kalmasına neden oluyor. Ukrayna ve Rusya’da her alandan sanatçılar çaresizlik içindeler. Her iki ülkeden sanatçıların ülkelerini terk etmek zorunda kalışlarına dair hikayelerine şahit oluyoruz. Bu arada Putin’in politikasından sanki Rusya kültür-sanat dünyası da sorumluymuş gibi tutum takınıp, Rus sanatçılara, edebiyatçılara karşı anlamsız tavırları kabul etmek mümkün değil.
Bu yazının başlığındaki konuya gelirsek. Ankaralı sanatseverler eski Sovyetler Birliği coğrafyasından birçok sanatçının eserlerini özellikle Bilkent’teki RC Art Gallery’nin sergilerinden ve müzayedelerinden tanırlar. Bu ressamlar arasında Ukraynalı sanatçılar önemli yer tutar. RC Art’ın sahibi Rahmi Çöğendez, çok sayıda Türk ressamın Ukraynalı meslektaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için önemli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını, bu etkinliklerden elde edilecek gelirin de Ukraynalı sanatçılara iletilmesi için çalışıldığını söyledi.
Bu arada Rahmi Çöğendez ile yıllardan beri Türkiye’de yaşayan Ukraynalı ortağı Yuliya Ergene’nin birlikte İstanbul’da artık geleneksel hale getirdikleri “Çocuklara Özel Müzayede” etkinliğini Ankara’da da düzenli şekilde yapma planları olduğunu da belirteyim. Çöğendez, “Çocuklara Özel Müzayede” ile, katılımcı çocukları sanatla tanıştırmanın yanı sıra çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ukrayna’daki savaşın Türkiye’ye ve dünyaya etkileriyle ilgili öylesine yoğun bir haber akışı ve diplomasi trafiği var ki, bu yazıyı kaleme alırken gözüm, kulağım televizyonda. Büyük önder Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün, savaşların artık son bulduğu, barışın hakim olduğu, sanatın günlerimizi aydınlattığı bir dünya için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, hepinize huzur dolu, iyi haberler alacağımız bir hafta dilerim.
KENTTE NE VAR?
*Muhteber-Yusuf Demirtaş-1 Nisan’da açılacak (Krişna Sanat/Kennedy Caddesi)*Füsun Kavalcı-26 Nisan’a kadar (Fikret Otyam Sanat Merkezi/Eskişehir Yolu) *Reyhan Abacıoğlu-1 Nisan’da açılacak (Arda Sanat/Yıldız) *Günnur Özsoy (heykel)-16 Nisan’a kadar (Siyah Beyaz-Şili Meydanı)*Cengiz Savaş-2 Nisan’a kadar (Sevgi Sanat/Hilal Mahallesi) *Yusuf Şengür-Lütfü Kaplanoğlu-Naciye Bozdoğan-6 Nisan’a kadar (Galeri Soyut/Yıldız) *Rukiye Epli Dede-Berna Okan-Nursun Sakal-2 Nisan’a kadar (Nurol Sanat/Güvenevler) *Şahram Mahdavi-12 Nisan’a kadar (Emin Antik/Kale) *Durmuş Ali Akça-1 Nisan’a kadar (İsmail Altınok Sanat Merkezi/Kolej) *H.Avni Özdüzen-9 Nisan’a kadar (Akdora Art/Hollanda Caddesi)