Birol Giray, ‘melodik tekno’ olarak niteleyebileceğimiz ‘Flu’da, Ankaralı genç rap’çi Efeyz (Efe Uçkan) eşliğine yer vermiş.
Birol Giray -âlemlerdeki adıyla BeeGee- 2012’den beri DJ/prodüktör kimliğiyle ve dünyada da örnekleri olduğu üzere eşlikli çalışmalara imza atıyor. Zaman akışında, Ayşe Hatun Önal ve Hale Yıldırım’la gerçekleştirdiği, ana akım pop tüketicisini hedefleyen işler olduğu gibi, maNga’nın Ferman Akgül’ü ve rap dünyasından Sagopa Kajmer ve Yener Çevik’i dahil ettiği işleri de var. Geçen yıl yeni kuşağın popüler gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ‘Dinle Beni Bi’ adlı şarkısına yaptığı ‘rework’ü ilgi gören BeeGee’nin rap camiasında da takipçileri çok. Diğer bir deyişle tür ayrımı gözetmeden, BeeGee stilini yansıtabileceğine inandığı projeleri üstlenip kişilerle bir araya geliyor Birol Giray.
Bu sıralar İsviçre’de olan Giray’ı arayıp yeni projelerini sordum. Pazartesi Spotify’da yayımlanacak olan yeni şarkısını dinledim. ‘Melodik tekno’ olarak niteleyebileceğimiz ‘Flu’da, Ankaralı genç rap’çi Efeyz (Efe Uçkan) eşliğine yer veren BeeGee, Koza adında bir yapım şirketi kurmuş ve yurtdışında iki şarkı yayımlamış bile.
“Amacım herkesin gönlünü hoş tutmak değil. Her zaman yeninin peşinde koşan ve gerektiğinde ‘ses’ini yükselten biri olmaya devam!” diyor. “Bir yandan da dans ve elektronikseverlerin vazgeçilmezi FG ve Lounge FM macerasını 24 saat sürdürüyoruz” diye ekliyor. Peki organizasyonunu yaptığı Chill-Out ve Electronica festivallerinin akıbeti nedir? Onlar pandemi nedeniyle bir süreliğine rafta ama her şeyin pek yakında düzeleceğine dair inancını koruyor Giray.
Olgunluk döneminde meyve toplamalı
90’lı yıllara damga vuran baladların kadını Aşkın Nur Yengi’nin bugünlere gelirken yaşadığı birkaç talihsizlik oldu. Özellikle 1990’ların ilk yarısındakiler kadar güçlü şarkılar yakalayamadığı (‘Yalancı Bahar’ gibi istisnaları saymazsak) döneme küskünlüğü, konser sanatçısı olarak bir strateji geliştiremeyişi, albüm sanatçısı duruşunu korurken güçlü dijital teklilere odaklanamayışı kariyeri açısından belirleyici oldu. Ancak geçen yıl Mehmet Erdem’le yaptıkları ‘Allah’tan Kork’ teklisinin estirdiği rüzgârdan sonra şu sıralar Sezen Aksu’yla birlikte yeni albümünü hazırlayan Yengi’den son derece umutluyum.
Doğal olarak Aksu’dan çokça etkilenmiş bir sanatçı da olsa onun şarkılarına kendi üslubuyla yanıt verebilen çok iyi bir yorumcu ve olgunluk döneminde meyve toplaması gerekiyor artık. Yeni albümün ilk teklisi ‘Baba’, Babalar Günü’ne denk getirerek yayımlanmış bir proje gibi görünse de öyle değil. Öncelikle Sezen Aksu’nun kaybettiği babasına yazdığı çok derin ve güçlü, eşzamanlı olarak da Aşkın Nur Yengi’nin kendi babasına yazılmışçasına sahip çıkarak okumayı başardığı bir şarkı.
Gerektiğinde ‘ses’ini yükselten biri
Birol Giray, ‘melodik tekno’ olarak niteleyebileceğimiz ‘Flu’da, Ankaralı genç rap’çi Efeyz (Efe Uçkan) eşliğine yer vermiş.
Birol Giray -âlemlerdeki adıyla BeeGee- 2012’den beri DJ/prodüktör kimliğiyle ve dünyada da örnekleri olduğu üzere eşlikli çalışmalara imza atıyor. Zaman akışında, Ayşe Hatun Önal ve Hale Yıldırım’la gerçekleştirdiği, ana akım pop tüketicisini hedefleyen işler olduğu gibi, maNga’nın Ferman Akgül’ü ve rap dünyasından Sagopa Kajmer ve Yener Çevik’i dahil ettiği işleri de var. Geçen yıl yeni kuşağın popüler gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz’un ‘Dinle Beni Bi’ adlı şarkısına yaptığı ‘rework’ü ilgi gören BeeGee’nin rap camiasında da takipçileri çok. Diğer bir deyişle tür ayrımı gözetmeden, BeeGee stilini yansıtabileceğine inandığı projeleri üstlenip kişilerle bir araya geliyor Birol Giray.
Bu sıralar İsviçre’de olan Giray’ı arayıp yeni projelerini sordum. Pazartesi Spotify’da yayımlanacak olan yeni şarkısını dinledim. ‘Melodik tekno’ olarak niteleyebileceğimiz ‘Flu’da, Ankaralı genç rap’çi Efeyz (Efe Uçkan) eşliğine yer veren BeeGee, Koza adında bir yapım şirketi kurmuş ve yurtdışında iki şarkı yayımlamış bile.
“Amacım herkesin gönlünü hoş tutmak değil. Her zaman yeninin peşinde koşan ve gerektiğinde ‘ses’ini yükselten biri olmaya devam!” diyor. “Bir yandan da dans ve elektronikseverlerin vazgeçilmezi FG ve Lounge FM macerasını 24 saat sürdürüyoruz” diye ekliyor. Peki organizasyonunu yaptığı Chill-Out ve Electronica festivallerinin akıbeti nedir? Onlar pandemi nedeniyle bir süreliğine rafta ama her şeyin pek yakında düzeleceğine dair inancını koruyor Giray.
Olgunluk döneminde meyve toplamalı
90’lı yıllara damga vuran baladların kadını Aşkın Nur Yengi’nin bugünlere gelirken yaşadığı birkaç talihsizlik oldu. Özellikle 1990’ların ilk yarısındakiler kadar güçlü şarkılar yakalayamadığı (‘Yalancı Bahar’ gibi istisnaları saymazsak) döneme küskünlüğü, konser sanatçısı olarak bir strateji geliştiremeyişi, albüm sanatçısı duruşunu korurken güçlü dijital teklilere odaklanamayışı kariyeri açısından belirleyici oldu. Ancak geçen yıl Mehmet Erdem’le yaptıkları ‘Allah’tan Kork’ teklisinin estirdiği rüzgârdan sonra şu sıralar Sezen Aksu’yla birlikte yeni albümünü hazırlayan Yengi’den son derece umutluyum.
Doğal olarak Aksu’dan çokça etkilenmiş bir sanatçı da olsa onun şarkılarına kendi üslubuyla yanıt verebilen çok iyi bir yorumcu ve olgunluk döneminde meyve toplaması gerekiyor artık. Yeni albümün ilk teklisi ‘Baba’, Babalar Günü’ne denk getirerek yayımlanmış bir proje gibi görünse de öyle değil. Öncelikle Sezen Aksu’nun kaybettiği babasına yazdığı çok derin ve güçlü, eşzamanlı olarak da Aşkın Nur Yengi’nin kendi babasına yazılmışçasına sahip çıkarak okumayı başardığı bir şarkı.