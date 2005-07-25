Sezen Aksu yine fevkalade öncü bir rol üstlenip YouTube’da kendi külliyatına dair özel bir proje gerçekleştirmişti 2018’de. Çünkü demo da tıpkı şarkının son hali ya da çeşitli versiyonları gibi çok kıymetlidir. Sezen Aksu’nun da dediği gibi; bir şarkının ilk çalınmış ve söylenmiş, olgunlaşmamış ham halidir ve bazen de başka bir şarkıcıya ve düzenleme yapacak müzisyene rehberlik yapması için hazırlanır
o demolar...
İşte enfes Sezen şarkılarının o saf ve performans anksiyetesi barındırmayan ilk hallerinden oluşan demoları 12 parçalık şahane konsept bir albüm olmuştu 2018’de. Tıpkı 90’lı yılların ortasında; diğer yorumcuların seslendirdiği Sezen Aksu şarkılarını da yeni düzenlemelerle yeniden seslendirdiği ‘Düş Bahçeleri’ albümünde dediğimiz gibi: “Sezen yaptı yine Sezen’liğini”!
Jehan Barbur’un yıllar içinde olgunlaşan şarkılarını, kendine has vokal üslubu ve düzenlemelerini ‘sade’ ya da ‘minimal’ gibi sıfatlar ne denli doğru tanımlar bilmiyorum. Belki bunların yerine ‘basit’ demek daha doğru. Ham olduğundan, pişmediğinden, acıdan geçmediğinden ‘basit’ olan değil bu. Barbur ve şarkılarındaki ‘basit’liğe uzunca bir yoldan sonra ulaşılıyor.
Jehan, geçen yılın ekim ayında ‘Kusura Bakmasınlar’ adlı bir tekli yayımlamıştı. Geçen günlerdeyse ‘Yok’ ve ‘Yetinemedim’ adlı kendine ait iki yeni şarkı içeren bir tekliyle selamladı yeni yılı. Bu üç şarkının kendi aralarındaki devamlılık ve bütünlükleri açısından baktığımızda Jehan’a ait çok gerçek bir ‘hüzün’ çıkıyor karşımıza.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle annesinin başucunda olan Jehan’a genel hissiyatı ile ilgili bir soru sordum ve şu yanıtı aldım: “Son iki yıldır yaşadıklarımdan süzdüğüm belli bir hüzün vardı içimde. Zor bir dönemin sınavını veriyorum. İster istemez bu durum şarkılarıma da sirayet ediyor.”
Dinleyiciler kendi hikâyelerini de kurmalı
“Bu iki yeni şarkıda da durum böyle. Ama dinleyenler bu şarkılarla mesai yaparken kendi hikâyelerini de kurmalı. Madem sordun söyleyeyim; ‘Yetinemedim’ şarkısı her ne kadar bir aşk şarkısı gibi duyulsa da anneme yazdığım bir şarkıdır. ‘Yok’ ise belki beni istesem de istemesem de besleyen ‘hasret’imle olan bağımdır.” Bu cümlelerden sonra şarkılar üzerine fazlaca bir şey söylemek boş, acilen dinlemenizi öneriyorum.
Öfkesini bu albümde de gösteriyor
2000’li yıllarda doğan, ‘milenyum çocukları’ da dediğimiz Z Kuşağı kısa bir süre önce reşit oldu. Kendi kararını neredeyse doğduğundan beri kendi alan, otorite sevmeyen bir kuşağın kanun önünde tamamen özgürleşmesi emin olun çok şeyi değiştirecek dünyada.
Ustalaşsa bile ustalığa kıymet vermeyecek
Teknolojinin içine doğan, sanalla gerçek dünyanın sınır çizgisinden habersiz, internet dışı sosyalleşmeyi gereksiz bulan, özelini paylaşmaktan çekinmeyen, komplekssiz, yaratıcı, çabuk karar verip uygulamaya geçen, öte yandan yaptığından hızla sıkılan, dolayısıyla da aynı anda birçok işle uğraşan ama uzun zaman harcayıp emek vermeyi, disiplin altına girmeyi gerektirecek işlerden uzak duran, rutinden nefret eden, hırslı diyemeyeceğimiz yani bir işte ustalaşsa bile ustalığa kıymet vermeyecek bir kuşak Z kuşağı.
Tüketim alışkanlıklarına göre pozisyon alıp onlara bir şey satmayı hayal eden eski kuşak iş insanları için hiç de kolay değil hayat artık. Ya da şöyle ifade edeyim; o kuşağa bir şey satmanın yolu kendi kuşaklarının mensubu ve özdeşlik kurmalarına imkân veren, durmadan kendini değiştiren bir rol model bulmaktan geçiyor. Pop müzik dünyasından örnek verelim; bizde Aleyna Tilki, dünyadaysa genç yaşında, üç-dört yıllık müzik deneyimiyle 62’nci Grammy Ödülleri’ne damga vuran, rekorlar kıran Billie Eilish...
İskoçya/İrlanda kökenli senarist ve oyuncu bir anne-babanın evladı
Billie, kendi kuşağının genlerinde olduğuna neredeyse inandığım bir bilgiyle geleceğin yıldızlarının; patronlara, sermaye desteklerine bel bağlamayan start-up tadındaki sanat markaları arasından çıkacağının farkında. Bu start up’lar kendi markalarını bizzat yönetiyor. En önemli silahları kendileri gibi davranıp dijital varoluş kurallarını bizzat koyuyor oluşları. Onlar için sosyal medyada viral yaygınlıkta bir iletişim yürütmek, dolayısıyla kaç hafta liste başı kalıp rekor kıracaksa, bunu dijital bir pazarlama faaliyetiyle başarmak işlerinin büyük parçası. Diğer bir deyişle Billie’nin aldığı prestijli ve geleneksel ödüller işin sadece tescil kısmı. Esas çaba da başarı da dijitalde gerçekleşiyor. Ancak bu basit bir sosyal medya takipçi ya da YouTube izlenmesi, Apple Music ya da Spotify dinlenmesi sayısı da değil. Onlar sadece matematiksel ifadeler. Billie gibi Z kuşağı starların başarısının esas kaynağı; sosyalleşmeye ve açık iletişime dair tüm ezberlerinin doğumdan itibaren sadece sosyal medya üzerinde oluşması. Kendi çöplüğünde ötmeyecek de nerede ötecek?
Billie için bu başarı 2016’da
CEYL’AN ERTEM (BEŞ ÜZERİNDEN ÜÇ BUÇUK YILDIZ)
Câhille Sohbeti Kestim
(KALAN SES GÖRÜNTÜ)
Musa Eroğlu’nun öğrencisi, Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Karakuş’a ait olan ve Ahmet Kaya okuduğunda geniş kitlelere ulaşmış şahane türkü ‘Gül Yüzlü Gül Destim’in şairane sözlerinde şöyle der: ‘İnan sana değil kastım, cahille sohbeti kestim!’
Ceylan Ertem’in türkülere meyli malumunuz. Çok da güzel okur; yürekten, kendi gibi okur. Belki en önemlisi, Neşet Ertaş’tan, Aşık Mahzuni’den okuyacaksa bile o türkülere gösterilecek saygının sadece tevazu sahibi ama iyi bir yorumla katılacak kıymetten geçtiğini bilir. Bu Ceylan için Sezen Aksu şarkıları okurken de böyledir; bir yorumcu olarak hamurunda izi olan tüm kadın ozanları, yorumcuları omzunda taşırken de... İşte Ceylan’ı Ceyl’an yapan tam olarak budur.
Albümde olmasa da ilgili türküsünden ilhamla isim babalığı yapan Hüseyin Karakuş’a selam yollayıp Neşet Ertaş (Yolcu, Gel Sevelim, Bahçe Duvarından Aştım), Aşık Mahzuni (Dargın Mahkum), Ahmet Kaya (Herkes Kendi İşine), Davut Sulari (Yaktın Yandırdın Beni), Zeki Duyguluer (Fosforlu Cevriye), Harabi&Yüksel Yıldız’a (Ey Zahit Şaraba...) ait eserleri yorumlamış.
Bizim sonradan Anadolu rock’ın duayeni dediğimiz grupların müziklerini anlatmak için o dönemde ‘Anadolu pop’ tabirini kullandıklarını ve yabancı şarkılara Türkçe söz yazarak oluşturulan pop anlayışına karşı bir duruş sergilemeyi temel mesele olarak gördüklerini bilmemiz lazım. Bu duruş ‘Anadolu toprağının popu böyle olmalıdır’ da demiştir alt metniyle. Yani o zamanki öncelikli mesele rock’çı, popçu olmak değil, kendi müziğimizi popüler hale getirmektir.
Belki o günler çok geride kaldı. Biz o arada Türkçe sözlü modern rock’ı da keşfettik ama elektrogitarla türkü söyleyenlere Anadolu rock’çı da dedik yanlışlıkla. İşin patronlarının müdahalesi, günü kurtarmak maksadıyla ‘Ne tutuyorsa’ yönünde olduğundan; birçok iş, hiçbir derinliği olmayan bir arabesk sosuna bulandırıldı ve sonra ‘Bunun da modası geçti’ye dönüştü o durum. Bindikleri dalı ve altın yumurtlayacak tavukları kesenler vizyonu olmayan yapımcılardı genellikle. Müzisyenler, müzikten ekmek yiyebilmek için oradan oraya savrulup durdular sadece. Fiziksel satışın önemli olduğu dönemde müzisyenin göbekbağı vardı yapımcıyla. Bugün öyle bir zorunluluk yok. O nedenle Anadolu pop sound’u ve Türk sanat müziğinin makamsal formları farklı müzikal bakışlarla tekrar ve özgürce yorumlanıp elektronik, rock, rap gibi türleri hatta anaakımı besleyebiliyor ya da Türk psikedelik başlığı altında batı dünyasının ilgisini çekebiliyor artık. Yani bizim bir dönem ‘alternatif’ dediğimiz türlerle uğraşan genç ve yaratıcı Türk müzisyenler geleceğin Anadolu popunun fitilini ateşlemekle meşgul bugün.
Yüzyüzeyken Konuşuruz çıkış yaptığı günlerde tavrını ‘Bize iki gitar-bir vokal yeter’ şeklinde belirleyip YouTube izlenmelerine odaklandıysa da bir süre önce önemli bir dönemece gelip sound’u olgunlaştırmak gerektiğini fark etti.
Doğu yoldalar
90’ların kalite düzeyi yüksek popunu Anadolu pop yaklaşımıyla harmanlayarak; diğer yandan deneyip yanılarak kendilerini aradılar. Analog olarak kaydetmeyi hayal edip New York’ta, Red Bull Müzik Stüdyoları’nda gerçekleştirdikleri ‘Kazılı Kuyum’u dikkatle dinlediğinizde demek istediğimi ve geldikleri noktayı daha net idrak edeceksiniz. ‘Yeni Anadolu pop’tan kastımı da...
Mert Medeni prodüktörlüğünde; grubun önemli siması Kaan Boşnak’ın söz ve müziğiyle ‘Kazılı Kuyum’un; Yüzyüzeyken Konuşuruz’un sekiz yıllık serüveninde geldiği noktaya dair anlatacakları var. Sonuçta Yüzyüzeyken Konuşuruz doğru yolda ve çağdaşı müzisyenler içinde öncü rol üstlenenler arasında.
zeynep Bastık’ın en çok eleştirildiği konular “YouTube’da cover söyleyerek ünlü oldu” başlığı altında geçse de ben en büyük başarısının YouTube’u etkin kullanarak bir Zeynep Bastık markası yaratmak olduğunu düşünenlerdenim. Bugüne kadar bu platformla ilişkisini sadece dinlenme rakamları üzerinden kuran, rekabeti de diğer müzisyenleri sahtecilikle suçlamak sanan zihniyete en net cevabı, YouTube’da samimi bir dünya kurarak verdi.
Yeni bir başarı
ve şöhret tanımı
Bu dünyanın vitrininde cover’lar vardı. Beğendik ve içeri girdik. Ama artık, dükkân sahibi bizi içeride tutmak için sebepler yaratmalıydı. Zeynep bunu da başardı. Hem kendi şarkılarını, hem eşliklerini hem de vlog’unda (video blog) anlattığı hikâyeleri, sorularımıza verdiği yanıtları sevdik.
Yetmedi, onun sosyal medya paylaşımlarını takip etmelere doyamadık. Yarattığı ‘Açık Koltuk’ adlı platformda şarkı ve cover’larıyla sesini duyurmak isteyen genç insanlara destek oluşunu takdir ettik.
Daha ilk haftada
Tahliah Barnett (31), bundan yedi yıl kadar önce, ev yapımı şarkılarının videolarını ‘EP1’ başlığı altında birer birer YouTube’a yüklemeye başladığında bu denli hızlı fark edileceğini ummuş muydu bilmem...
Ama ‘EP’2 yayımlandıktan sonra, bilinen adıyla FKA twigs’in farklı bir sanatçı olduğunu anlamıştık. O zaman ‘Yeni R&B’ ya da ‘deneysel trip hop’ olarak kodlamıştık müziğini. İki yıl sonra gelen ilk albümü ‘LP1’la fütüristik elektropop tarafını da idrak ettik. Son derece sofistike bir sound’u olmasına rağmen kolay dinlenebilir bir müzik yapıyordu. Pop dediğimiz şeyin evrimine, geleceğine dair bir işaretse şayet; aynı zamanda iyi bir haberdi bu.
Aradan geçen beş yıllık sürede hem uzun süreli gönül ilişkisine acılı bir nokta koydu hem de kanserle mücadele edip yendi Tahliah. Ben kendi adıma ‘özel’ bir albüm bekliyordum kendisinden ve aynen öyle oldu. ‘MAGDALENE’ hem ana akım içinde bir soluk alma alanı olmayı başardı hem de popülerlik kaygısını yitirmeden müzikal çıtasını yüksek tuttu. Bana göre 2019’un en iyi albümlerinden birini yaptı FKA twigs.
Geleceğin müzisyeninin nasıl olması gerektiğine dair tüyoları var Tahliah’ın... Teatral multimedya uygulamalı avangart videoları, şaşırtıcı sahne performansları, yarattığı konseptler, danslar, yenilikçi bir şarkı yazarlığı ve güçlü bir yapımcılık becerisiyle birleşiyor; böylece sanatsal bir vizyon yaratıyor. İçinden gelenleri akışına bırakırken, kendi işinin patronu olduğunu da unutmuyor. Bunu da her ne yaparsa yapsın bir bütünlük içinde sunabilme becerisinden anlıyoruz.
‘MAGDALENE’, bir içe bakış albümü, bana göre FKA twigs diskografisinin en iyi yapıtı; içinden
Yerli
YURTTA RAP CİHANDA RAP: Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap yükselişini sürdürdü. Norm Ender’in sonradan alıntı/çalıntı tartışmalarına maruz kalan ‘Mekânın Sahibi’yle yaptığı çıkış konuşuldu; Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero bu şarkıya cevap olmadığını ifade ettikleri ‘Fight Kulüp’ ile adlarından söz ettirdi. Ben Fero kendine has tavrıyla zirveye yükseldi. Yeraltından seslenen Ağaçkakan, ‘Muaf’ albümüyle Aga B ve 90 BPM umut verdi. Ezhel’in bir ayağı Berlin’deydi. ‘Lolo’, ‘Aya’ gibi tekliler üretti, eşlikler yaptı. UFO 361’le ‘Lights Out’ albümünü çıkardı. ‘Olay’ adlı parçası Şanışer’in 17 sanatçıyla birlikte yaptığı ‘Susamam’ ve Sayedar, Önder Şahin, Ceza’nın ‘Komedi v Dram’ıyla birlikte Türkiye gündemine oturdu. Şanışer yılın son günlerinde Sezen Aksu’yla birlikte ‘Kara Geceler’ adlı şarkıya imza attı.
ANA AKIMIN SAVRULUŞLARI
Türkçe ana akım merkezi bir yönden rap’e kayarken diğer yönden elektronik altyapılı ‘neo-arabesk’ten medet ummaya; Merve Özbey, Tuğba Yurt, Derya Uluğ, Irmak Arıcı, Ziynet Sali gibi isimlerle devam etti. Aleyna Tilki ve Edis, Warner Music’le İngilizce albüm için sözleşme imzaladıklarını duyurdular. Sezen Aksu’nun ‘Türkiye Şarkıları-Canlı’yı ve mor ve ötesi’nin ‘Canlı Akustik-Aya İrini’yi yayımlaması heyecan vericiydi. Sıla, ‘Acı’ ve ‘Meşk’le serisine devam etti. Demet Akalın ‘Ateş’ albümü, Hande Yener ‘Kuş’ ve ‘Krema’ teklileriyle şans aradı. Yalın’ın ‘Deva Bize Sevişler’i ilgi gördü. İrem Derici ve Berkay 1990’lardan medet umdu. Sertab Erener’in, Selami Şahin’in, Ahmet Kaya’nın şarkıları müzikallere konu oldu. ‘Fikret Şeneş Şarkıları’ ve Erol Evgin’in ‘Altın Düetler 2’ albümleri yılın dikkat çeken özel projeleri arasındaydı.