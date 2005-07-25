2000’li yıllarda doğan, ‘milenyum çocukları’ da dediğimiz Z Kuşağı kısa bir süre önce reşit oldu. Kendi kararını neredeyse doğduğundan beri kendi alan, otorite sevmeyen bir kuşağın kanun önünde tamamen özgürleşmesi emin olun çok şeyi değiştirecek dünyada.

Ustalaşsa bile ustalığa kıymet vermeyecek

Teknolojinin içine doğan, sanalla gerçek dünyanın sınır çizgisinden habersiz, internet dışı sosyalleşmeyi gereksiz bulan, özelini paylaşmaktan çekinmeyen, komplekssiz, yaratıcı, çabuk karar verip uygulamaya geçen, öte yandan yaptığından hızla sıkılan, dolayısıyla da aynı anda birçok işle uğraşan ama uzun zaman harcayıp emek vermeyi, disiplin altına girmeyi gerektirecek işlerden uzak duran, rutinden nefret eden, hırslı diyemeyeceğimiz yani bir işte ustalaşsa bile ustalığa kıymet vermeyecek bir kuşak Z kuşağı.

Tüketim alışkanlıklarına göre pozisyon alıp onlara bir şey satmayı hayal eden eski kuşak iş insanları için hiç de kolay değil hayat artık. Ya da şöyle ifade edeyim; o kuşağa bir şey satmanın yolu kendi kuşaklarının mensubu ve özdeşlik kurmalarına imkân veren, durmadan kendini değiştiren bir rol model bulmaktan geçiyor. Pop müzik dünyasından örnek verelim; bizde Aleyna Tilki, dünyadaysa genç yaşında, üç-dört yıllık müzik deneyimiyle 62’nci Grammy Ödülleri’ne damga vuran, rekorlar kıran Billie Eilish...

İskoçya/İrlanda kökenli senarist ve oyuncu bir anne-babanın evladı

Billie, kendi kuşağının genlerinde olduğuna neredeyse inandığım bir bilgiyle geleceğin yıldızlarının; patronlara, sermaye desteklerine bel bağlamayan start-up tadındaki sanat markaları arasından çıkacağının farkında. Bu start up’lar kendi markalarını bizzat yönetiyor. En önemli silahları kendileri gibi davranıp dijital varoluş kurallarını bizzat koyuyor oluşları. Onlar için sosyal medyada viral yaygınlıkta bir iletişim yürütmek, dolayısıyla kaç hafta liste başı kalıp rekor kıracaksa, bunu dijital bir pazarlama faaliyetiyle başarmak işlerinin büyük parçası. Diğer bir deyişle Billie’nin aldığı prestijli ve geleneksel ödüller işin sadece tescil kısmı. Esas çaba da başarı da dijitalde gerçekleşiyor. Ancak bu basit bir sosyal medya takipçi ya da YouTube izlenmesi, Apple Music ya da Spotify dinlenmesi sayısı da değil. Onlar sadece matematiksel ifadeler. Billie gibi Z kuşağı starların başarısının esas kaynağı; sosyalleşmeye ve açık iletişime dair tüm ezberlerinin doğumdan itibaren sadece sosyal medya üzerinde oluşması. Kendi çöplüğünde ötmeyecek de nerede ötecek?

Billie için bu başarı 2016’da