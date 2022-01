Sena Şener... Her şey yeni başlıyor

mor ve ötesi, ‘Forsa’ ve ‘Dünyaya Bedel’ adlı yeni teklileriyle sert sularda ne şahane kulaçlar attığını bir kez daha gösteriyor. İki şarkının ruh ve enerjisine çok yakışan videolarıysa yönetmen Aslı Çelikel imzalı.

Sözlerinde “Gitmedim işte/ Delirmedim de/Anlatan benim/Seni ve her şeyi” diyen ‘Forsa’ yeni mor ve ötesi teklisi olarak beni heyecanlandırmıştı. Ama sadece kürek mahkûmu gibi görünenlerin aslında özgürlük için sabreden ve direnenler olduklarını ve ne kadar zor olsa da gemiyi terk etmeyenlerin kurtuluşa inancını anlatan güzel sözleri nedeniyle değil. Davul ve gitarları başta; ustalıklı düzenlemesiyle mor ve ötesi’nin sert sularda ne şahane kulaçlar attığını bir kez daha gördüm.

Burak Güven, Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Kerem Kabadayı (soldan sağa)

İlk şarkı yayımlanmadan önce birçok tanınmış isim sosyal medya hesaplarında kendi siyah-beyaz fotoğraflarını mor ve ötesi logosuyla paylaştılar. Fotoğrafların üzerinde sadece birer kelime vardı. Melisa Sözen, Mert Fırat, Selma Ergeç, Hazal Kaya, Eda Erdem, Sinan Güler, İlksen Başarır, Ahsen Eroğlu, Koray Candemir, Can Kazaz, Aylin Aslım ve İlker Ayrık gibi mor ve ötesi dostu isimlerin merak uyandıran paylaşımları; şarkı dijital platformlarda yayımlandığı saatlerde grubun sayfasında birleşerek ‘Forsa’dan bir söz oluşturdu.

Derken dün sessiz sedasız ikinci tekli ‘Dünyaya Bedel’ yayımlanınca şaşırdım ancak dinleyince memnuniyetim birkaç kat daha arttı. 2022’de yayımlanacağı kesin ama tarihi sürpriz olan yeni albümün mor ve ötesi külliyatı içinde önemli bir yere sahip olacağını hemen anladım. Uyandıran, harekete geçiren ve bu sorumluluğu mor ve ötesi üslubuyla ifade eden bir rock iklimini yeni albümde yaşayacağız gibi görünüyor. Grubun zaten yüksek olan müzikal çıtasına ek olarak nakaratın ötesini hedefleyen şarkı yapısı, incelikli sertlik ve çok boyutlu düzenlemeler beklentimi yükseltti. Yeri gelmişken; her iki şarkının video yönetmenliği de Aslı Çelikel’e ait ve çıkardığı iş şarkıların ruh ve enerjisine çok yakışmış.

Sözün kısası; grubun bir önceki ve üzerinden üç yıl geçen teklisi ‘Sultan-ı Yegâh’ın bir Nur Yoldaş; Harun Tekin’in ağustosta yayımladığı solo teklisi ‘Masum Değiliz’inse bir Sezen Aksu yorumu olduğu düşünülünce ‘Forsa’ ve ‘Dünyaya Bedel’in mor ve ötesi özlemimize dair kıymeti iyice öne çıkıyor.

DANS PİSTİNDE DUYGU SELİ

Pek yakında vizyona girecek “The King’s Man” filminin müziklerinden ‘Measure of a Man’de FKA Twigs’e Central Cee eşlik etmişti. Teklinin üzerinden henüz bir ay kadar geçmişti ki sanatçı The Weeknd’le yaptığı ve duygusal synth atmosferiyle öne çıkan dans parçası ‘Tears In The Club’la geldi. ‘LP1’ albümünden beri hayranlıkla takip ettiğim avangart müzisyen FKA Twigs, bana göre yeni R&B’nin önemli isimlerinden. Pandemi döneminde bitirdiği ve yayımlanmasını iştahla beklediğimiz yeni albümü öncesi bu tekli harika bir aperatif. Bu arada The Weeknd’in Post Malone’la yaptığı son tekli ‘One Right Now’ı da gözden kaçırmayın.