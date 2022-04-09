Plakları emin ellerde

Müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil’in plak koleksiyonu İTÜ MİAM bünyesindeki Plak Odası’nda yerini aldı. İki yıl önce aramızdan ayrılan Tekil, Türkiye’de rock, punk ve heavy metal’in gelişmesinde önemli rolü olan bir isimdi.
İki yıl önce kaybettiğimiz müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil’in çeşitli türler, nadir baskılar ve özel kopyalardan oluşan plak arşivi yeni odasına kavuştu. Tekil’in yakın arkadaşlarının çabasıyla gelecek kuşaklara ve özellikle müzik araştırmacılarına bıraktığı bu miras İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM) bünyesinde oluşturulan Plak Odası’ndaki yerini adıyla aldı. Çağlan Tekil’e ait müzik kitapları ve dergiler de İTÜ MİAM Kütüphanesi’nde ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Yazar adına kütüphaneye bağışlanan Hi-Fi müzik sistemi kullanıcılara üstün kalitede dinleme konforu sağlayacak.
İTÜ MİAM Müdürü Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk müziğe katkıda bulunan değerli isimlerin anılarının korunmasının önemine değinerek şunları söyledi: “2014’te Borusan Müzik Kütüphanesi’nden sonra 2020’de Çağlan Tekil’e ait müzik arşivinin de bağışlanmasıyla kütüphanemiz zenginleşti. Müzik dünyamıza katkıda bulunmuş değerli araştırmacı ve müzisyenlerin anılarının korunması, araştırmacılarla buluşturulması çok önemli. Çağlan Tekil’in plak, dergi ve kitaplardan oluşan arşivini bağışlayarak anısını yaşatan arkadaşlarına teşekkür ediyor, rahmetli annesini saygıyla anıyoruz.”
Çağlan Tekil’in arşivi 1274 plak, 174 kitap ve 5 seri dergiden oluşuyor.
Projelerle anılıyor
49 yaşında geçirdiği ani beyin kanaması sonrası yitirdiğimiz Tekil birçok genç rock, punk ve heavy metal grubunun elinden tutmasının yanı sıra ‘90’lı yılların efsanevi gruplarının bir araya gelmelerine ve yeni müzik üretmelerine önayak oldu. Üstlendiği birleştirici rolle geniş kitleleri etkiledi ve birçok müziksevere rehberlik yaptı. Kaybının ardından yakın arkadaşları, adını ona yakışacak projelerde anmak için kolları sıvadı. Aramızdan ayrılışını takip eden aylarda Headbang dergisi ekibi yarım kalan son sayıyı Tekil’li yıllarını anlattıkları yazılarıyla tamamladı. TEMA Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen ‘Çağlan Tekil Ormanları’ projesiyse Türkiye genelinde halen devam ediyor.
Plakları emin ellerde
Müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil’in plak koleksiyonu İTÜ MİAM bünyesindeki Plak Odası’nda yerini aldı. İki yıl önce aramızdan ayrılan Tekil, Türkiye’de rock, punk ve heavy metal’in gelişmesinde önemli rolü olan bir isimdi.
İki yıl önce kaybettiğimiz müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil’in çeşitli türler, nadir baskılar ve özel kopyalardan oluşan plak arşivi yeni odasına kavuştu. Tekil’in yakın arkadaşlarının çabasıyla gelecek kuşaklara ve özellikle müzik araştırmacılarına bıraktığı bu miras İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (İTÜ MİAM) bünyesinde oluşturulan Plak Odası’ndaki yerini adıyla aldı. Çağlan Tekil’e ait müzik kitapları ve dergiler de İTÜ MİAM Kütüphanesi’nde ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Yazar adına kütüphaneye bağışlanan Hi-Fi müzik sistemi kullanıcılara üstün kalitede dinleme konforu sağlayacak.
İTÜ MİAM Müdürü Doç. Dr. Yelda Özgen Öztürk müziğe katkıda bulunan değerli isimlerin anılarının korunmasının önemine değinerek şunları söyledi: “2014’te Borusan Müzik Kütüphanesi’nden sonra 2020’de Çağlan Tekil’e ait müzik arşivinin de bağışlanmasıyla kütüphanemiz zenginleşti. Müzik dünyamıza katkıda bulunmuş değerli araştırmacı ve müzisyenlerin anılarının korunması, araştırmacılarla buluşturulması çok önemli. Çağlan Tekil’in plak, dergi ve kitaplardan oluşan arşivini bağışlayarak anısını yaşatan arkadaşlarına teşekkür ediyor, rahmetli annesini saygıyla anıyoruz.”
Çağlan Tekil’in arşivi 1274 plak, 174 kitap ve 5 seri dergiden oluşuyor.
Projelerle anılıyor
49 yaşında geçirdiği ani beyin kanaması sonrası yitirdiğimiz Tekil birçok genç rock, punk ve heavy metal grubunun elinden tutmasının yanı sıra ‘90’lı yılların efsanevi gruplarının bir araya gelmelerine ve yeni müzik üretmelerine önayak oldu. Üstlendiği birleştirici rolle geniş kitleleri etkiledi ve birçok müziksevere rehberlik yaptı. Kaybının ardından yakın arkadaşları, adını ona yakışacak projelerde anmak için kolları sıvadı. Aramızdan ayrılışını takip eden aylarda Headbang dergisi ekibi yarım kalan son sayıyı Tekil’li yıllarını anlattıkları yazılarıyla tamamladı. TEMA Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen ‘Çağlan Tekil Ormanları’ projesiyse Türkiye genelinde halen devam ediyor.