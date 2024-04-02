AK Parti irtifa kaybının önüne nasıl geçebilir

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Ne yapıp ne edip ekonomiyi düzlüğe çıkarmaları gerekiyor. Emekliler sorunu, pahalılık sorunu... Hepsinin halledilmesi gerekiyor. AK Parti’nin seçimde aldığı sonucun birincil nedeni bu. Bu sorunun halledilmesi gerekiyor. Başka türlü olmayacak. Bu kesin.

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SAMİMİYET

Erdoğan’ın bir samimiyeti var. Bu samimiyet, halka yansıyor. Bu nedenle Erdoğan’la hiçbir sorunu olmayan kesimlerin, Erdoğan’ın oylanmadığı bir seçimde tutumu farklı olabiliyor. AK Parti’de samimiyet, sadece Erdoğan’a özgü bir özellik olarak kalmış durumda. Buna da neşter atılması şart.

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DEĞİŞİM

Partide bir büyük değişim gerekiyor. Yukarıdan bakan, halktan uzaklaşmış, antipati yayan, üslup sorunu yaşayan isimler var. AK Parti’nin hızla bu tür kişilerden kurtulması şart. Sadece partideki üslupsuzlarla değil, parti hinterlandındaki bu tür kişilerle de araya mesafe konması şart.

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AKTÖRSÜZLÜK

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10 ay önce yapılan seçimden Erdoğan galip çıktı. 10 ay sonra Erdoğan’ın oylanmadığı seçimde AK Parti büyük irtifa kaybetti. Erdoğan’ın halkla kurduğu büyülü ilişkinin parti içindeki aktörler tarafından kurulamaması sorunu var. Parti, işine odaklı bürokrat yetiştirebiliyor ama siyasetçi yetiştiremiyor. Bu büyük bir sorun ve bunun üzerine gidilmesi gerekiyor.

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DİL VE ÜSLUP

Artık tek kale maç devri sona erdi. Rakipler 25 yıllık mağlubiyetler serisinin ardından siyaseti öğrendi. Boşlukları dolduruyorlar, nereden darbe alabileceklerini görüyorlar, kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bu nedenle kutuplaşma siyaseti, artık tutmuyor. Dilin, üslubun, yaklaşımın bu yeni duruma göre düzenlenmesi şart.

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KAMPANYA

Bu zamana kadar seçimlerde en bütünlüklü, en basit, en can damarından yakalayan seçim kampanyalarını AK Parti yapardı. Halkın gündemiyle tam örtüşen, halkın duygu dünyasıyla bütünleşen kampanyalar... AK Parti, ilk kez böyle bir kampanya yapamadı. Dağınık, bütünlüklü olmayan, karmaşık mesajlı bir kampanya yaptılar. Yeniden eski kampanyalara dönmeleri şart.

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ANKET

Erdoğan’ın en önemli özelliğidir: Ta en başından beri anketlerle halkın nabzını ölçer. Hiç eksik etmez anketleri. Halkın taleplerini, halkın gündemini, halkın yaklaşımını anketlerle belirler ve ona göre aksiyon alır. Erdoğan’ın en önemli özelliğidir bu. Ancak son seçimde AK Parti çevreleri, bu geleneksel yöntemi bırakıp anketlerle kavga etmeyi tercih etti.

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DEVLET

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AK Parti, devletin gücüne yaslanmaya alıştı ve bunu pek sevdi. Oysa AK Parti’yi AK Parti yapan halkın gücüne yaslanmaktı. Devletin gücünü rakiplerine karşı kullanmadan yeni bir yaklaşım şart. AK Parti’nin yeniden devletin gücüne değil de sadece kendi gücüne güvenerek harekete geçmesi şart.

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ADAYLAR

AK Parti’de aday yapılmayan bir isim, gidip başka bir partiden aday oluyor. Ve bu kişi, aday yapılan ismi ezip geçebiliyor. Buradan çıkarılacak tek bir sonuç var: Aday seçiminde hatalar yapılmış. Bunun üzerinde durulmalı.

AK PARTİ’NİN KAYBEDEN ADAYLARINA BAKARKEN

İki türlü bakmak gerekir:

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- BİR: Hangileri kaybetseler bile esen büyük rüzgâra karşı en azından belli ölçüde direnmeyi başarmışlar, fırtınayı en az hasarla atlatmışlar?

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- İKİ: Hangileri kaybederken esen büyük rüzgârın önünde perişan olup savrulup gitmişler, fırtına tarafından tarumar edilmişler?

ÖZGÜR ÖZEL OLAYI

Seçim akşamı çok güzel bir konuşma yaptı CHP Lideri Özgür Özel.

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“Hangi partiye oy verirse versin kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz” mesajının altını çizdi.

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Liderlik rüştünü de kanıtladı Özgür Özel.

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CHP’nin ülke çapında kazandığı başarı...

Ekrem İmamoğlu’nu “tek kazanan” olmaktan çıkardı.

Mansur Yavaş’ın bile o kadar da “dikkat merkezi” haline gelmesinin önüne geçti.

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Kırıkkale, Afyon, Adıyaman gibi şehirlerin bile kazanılması, CHP’nin makus talihini yenmesinin en büyük işareti.

Kim ne derse desin bunu sonuçta Özgür Özel liderliğindeki CHP yaptı.

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Eğer Özgür Özel, bundan sonra...

Daha özgüvenli bir yaklaşım sergilerse... Partide patronaj boşluğunun oluşmasına izin vermezse... Parti içi tartışmalara karşı ödünsüz bir tutum alırsa...

Liderliğini pekiştirir.





SİLİNİP GİDENLER

Bir daha hiç kimse AHMET DAVUTOĞLU’dan söz etmeyecek, o denli silinip gitti. MERAL AKŞENER, strateji bilmeyen, taktikten anlamayan, siyaseti eline yüzüne bulaştıran bir isim olarak tarihe geçti. Bir büyük balon olarak ALİ BABACAN diye makale yazılsa yeridir.

CHP NASIL KAZANDI

- Ekonominin olumsuz etkisini iyi değerlendirdiler. Her yerde sadece emeklileri gündemlerine aldılar.

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- Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu, bu partinin önünde önemli bir takozmuş. Ondan kurtularak kazandılar.

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- Partilerle ittifak yapmak, bir işe yaramıyormuş. Esas sandıkta ittifak yapmak gerekiyormuş. Bunu kanıtlamış oldular.

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- Asık suratlı, ideolojik takıntılı, yukarıdan bakan, halkın gündeminden uzak bir parti imajından sıyrıldılar.

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- Sosyal yardımların sihirli gücünü keşfettiler. Hem ellerindeki belediyelerde sosyal yardımlara ağırlık verdiler hem de vaatlerinde bu konuyu iyi işlediler.

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- Adaylarını korkmadan, çekinmeden, risk alarak değiştirdiler. Yepyeni isimlerle kazanmayı başardılar.

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- Büyük mitingler yapmaktan kaçınarak karşı tarafı ürkütmekten kaçındılar. Gövde gösterisine girişmediler.

HAMZA DAĞ ÖRNEĞİ

Hamza Dağ, İzmir’de bir sürpriz yapamadı.

Fakat ülke çapında esen rüzgâra rağmen partisinin İzmir’deki oyunu geriletmedi.

Rakibi de rekor kıramadı.

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Bunun nedeni Hamza Dağ’ın yürüttüğü kampanyadır.

Tam bir siyasetçi kampanyası yürüttü İzmir’de.

Çekirdekten yetişen siyasetçi olmasının avantajını kullandı.

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Buradan çıkacak ders şudur:

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Oylamalardan geçmiş, seçim zaferleri ve yenilgileri yaşamış, boşluk bırakmadan konuşmayı öğrenmiş, matematiksel polemik yapmayı kavramış siyasetçilerle yarışa girmek gerekiyor.

İLAHİ PERİNÇEK

Bin iki yüz elli yıldır seçimlere girer Perinçek. Bin iki yüz elli yıldır yenilir. Bin iki yüz elli yıldır her yenilginin ardından mutlaka bir çıkış cümlesi bulur.

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Fakat bu sefer bulduğu çıkış cümlesi, Perinçek’in uzun siyasal tarihinin en komik çıkış cümlesi olmuş.

“Bazı muhtarlıkları kazandık” demiş.

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Doğu Bey. Siz asla yenilmezsiniz.