Ece Seçkin yoluna devam etmeli

Göksel’in yeni teklisi ‘Haklıydın’, Ozan Çolakoğlu düzenlemesiyle yayında. Şarkıcının en büyük sırrı, formüle dayalı hit şarkılar yapmak yerine zoru seçip dinleyicisine hep yepyeni hikâyeler anlatması!

Ozan Çolakoğlu’nun elinden çıkan pırıltılı düzenlemesi ve yakından takip ettiğim Özgen Akçetin ve Emre Kıral’ın miks ve mastering’iyle finalize olan Göksel’in yeni teklisi ‘Haklıydın’, geçen hafta içinde en çok dinlediğim şarkılardan oldu. Göksel’in en değerli özelliklerinden biri olarak gördüğüm söz yazarlığını da samimi ifadesi nedeniyle tekrar kutlarım: “Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın/Düşündüm de belki beni korudu Tanrım/Çünkü seninle çürüdük aynı toprakta/Çünkü seninle üşüdük aynı yatakta/Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda/Sen haklıydın, imkânsızdı bu sevda...”

HİSSEDEREK YAZIYOR

Dijital çağda algoritmayı sadece belirli sesler ve ritimler yönlendiriyor sanıyoruz ama ‘sözler’ halen çok önemli neyse ki... Söz-müzik birlikte hissederek yazan Göksel’in en büyük sırrı da zaten Göksel’den başka biri olmamayı bu denli net vaat etmesi. Her yeni şarkıya tanıdık ama sıfırdan bir hikâye yazmak üzere başlayan Göksel’in onca yılda üretme heyecanını kaybetmeme nedeni de bu olsa gerek. Çok kısa sürede formüle dayalı hit yazabilecekken ‘Haklıydın’ gibi şarkılara meylettiği için haklı Göksel. Çolakoğlu da Göksel’in kalbini iyi okuduğu için başarılı.

RADIOHEAD GÜLÜMSEDİ

Pandemi koşulları nedeniyle uzun süre beklenip geçen yılın 22 Mayıs’ında çevrimiçi gerçekleşen efsanevi Glastonbury Festivali’nin ‘Live At Worthy Farm’ yayınında bana göre büyük bir sürpriz oldu: The Smile performansı! The Smile; Radiohead’den Thom Yorke ve Jonny Greenwood’un yanlarına Sons Of Kemet davulcusu Tom Skinner’ı da alarak oluşturduğu yeni bir rock grubu. O günkü konserlerini önceden ve gizlice; biri Radiohead’in yayımlanmamış yeni şarkısı ‘Skating on the Surface’ olmak üzere sekiz şarkıyla kaydettiler. Duyuru yayın günü yapıldı ve sürpriz büyük ilgi gördü. The Smile’ın Radiohead’e göre daha düğümlü bir müzikal yapısı var. Geçen günlerde ilk şarkıları ‘You Will Never Work In Television’ın devamı niteliğindeki yeni tekli ‘The Smoke’u yayımladılar. The Smile’ın diğer şarkılarıysa yayın sıralarını bekliyorlar. ‘The Smoke’, devam nitelikli bir şarkı olsa da siz dinlemeye oradan başlayın derim.

POPUN BAŞINA YENİ ‘BELA’