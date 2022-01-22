Halsey ustasına toz kondurmuyor

Joss Stone, bu yılın ilk aylarında çıkarmayı planladığı yeni albümü ‘Forget My Love’dan bir tekli daha yayımladı: ‘Breaking Each Other’s Heart’. Soul müziğin yetenekli isminin albümünde 1 yaşındaki kızının etkisini de hissedeceğiz.

Bugünün müzik dünyasında ‘soul’ dendiğinde listemde üst sıralarda olan bir isim Joss Stone. Altı yıldır albüm yapmıyordu. 2022’nin ilk aylarında İngiliz pop ikilisi Eurythmics’ten Annie Lennox’un partneri olarak da hatırlayacağınız David Stewart prodüktörlüğünde ‘Forget My Love’ albümünü yayımlama müjdesini çoktan verdi. Ardından da albüme adını veren şarkıyı geçen günlerde tekli olarak yayımladı. Albüm öncesi ikinci cemreyse kısa süre önce ‘Breaking Each Other’s Heart’ adlı enfes bir baladla düştü. Kendisi David Stewart’la çalışmaya ilişkin şunları söylüyor: “Onunla çalışırken her şeyden önce kendimi güvende hissediyorum. Ona her şeyi anlatabiliyorum. Hayatımla ilgili en küçük ayrıntıya dahi hâkim hale geldi bu süreçte. Bu da bir prodüktör olarak Dave’in müziğimi içimde aramak yerine dışarı doğru yeniden biçimlendirmesine çok güzel hizmet etti.”

‘Forget My Love’ yine ‘groove’ temeline oturan bir soul ve R&B; hatta hiphop’tan beslenen bir albüm olacak gibi görünüyor. Vokal kayıtlarıyla ilgili bir de anısı var Stone’un: Aslında tüm vokallerini hamileyken canlı kaydedip bitirmiş. Ancak bu kayıtlar teknik anlamda zarar gördüğü için kızı doğduktan sonra yeniden kaydetmek zorunda kalmış. Başlangıçta bu duruma çok üzülen Stone kayıtlar sırasında kızının dünyaya gelmesinin (Bu ay 1’inci yaşını dolduracak) vokal duygusuna çok şey kattığını söylüyor. Özellikle de bir arkadaşını düşünerek yazdığı, sonra onun için anlamı çok değişen ‘My Girl’ (Benim Kızım) adlı şarkısına...

OYUNUN BAŞINA DÖNÜŞ

2016’da yayımladıkları ilk albümlerine verdikleri ‘Fantezi Müzik’ isminin peşinden giderek keşfettiğim, o günden beridir elektronik düzlemde ve indie pop kapsamında yaptıkları synth fantezilerin sıkı takipçisi olduğum Jakuzi geçen beş yılda epey yol aldı. Hatta o ilk albüm (başta ‘Koca Bi Saçmalık’) dijital platform algoritmalarına etki etmiştir ve bugün dijital müzik dünyasının kalbindeki yeni popu belirleyen etmenler arasındadır desek abartılı olmaz. En son geçen yıl iki şarkılık ‘Açık Bir Yara’ adlı EP’yi çıkarmışlardı. Şimdi de Jakuzi’nin henüz Jakuzi olmadan demo kıvamında ve kanalsız kaydettikleri ‘Merasim’i üzerinde mümkün mertebe rötuş yaparak yayımlanmalarını fan’lara yılbaşı hediyesi olarak alıyor ve teşekkür ediyoruz. Kutay Soyocak ve Taner Yücel’den oluşan grubun, genel tavır olarak ‘oyuncu’ ya da ‘kabaremsi’ dediği hallerinin köklerine bir yolculuk bu çalışma...

ÜRETEREK BÜYÜYOR

Bugün söz edeceğimiz iki tekli dışında geçen yıl beş tekli daha yayımlayan Melek Mosso’nun her daim üreterek net bir sonuç aldığını görüyorum. Ve genç müzisyenin Şehir Hatları vapurlarında sokak müzisyeni olarak dikkat çektiği günlerdeki heyecanını koruduğuna seviniyorum. Ayrıca dört yıldır hem sahnede hem de sound anlamında perspektifini genişletiyor. Şarkıcılıkta doğuştan yetenekli, sokak müzisyenliğiyle deneyimli, nağmelere yatkınlığıyla şanslı olduğu ve şarkı yazarlığında kendinden uzaklaşmayan bir güzergâhta ilerlediği için sevenleri hep artıyor. Albümsüz bir müzisyen olarak Melek Mosso’nun son iki yıl içindeki teklilerine baktığımızda, yeni nesil müzisyenlerin ‘albüm’ gereksinimi duymadan sound bütünlüğü ve tutarlılık prensiplerini gözetmeyi başardıklarını görüyoruz. Melek de bu anlamda şarkılarıyla ‘tarz’ sahibi bir isim. Melek Mosso’nun yakın geçmişte grubunda çalan Veys Çolak’la yaptıkları düet ‘Kimsenin Kimsesiyim’ biri akustik iki versiyonuyla popun merkezine yakın bir aşk baladı. Ondan bir hafta önce yayımladığı ‘Kirpiklerin’deyse tatlı bir Kalben esintisi var.