 Derde ve umuda sahip çıkıyor

Halsey, 2021 tarihli ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ adlı albümünün yeni versiyonunu iki yeni şarkıyla yayımladı. Sanatçı, Trent Reznor gibi müzikal kahramanlarıyla çalışmayı tercih ettiğinden kendini tek başına yetersiz görmekle eleştirilen bir isim. Halsey’nin bu konudaki cevabıysa açık: “Bu kişiler müzisyen olarak beni ben yapanlar... Onların seçimlerine kökten ve güçlü şekilde bağlıyım.”

Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Halsey’nin hamile olduğu ve doğum yaptığı döneme ait güzel duygularını yansıttığı güçlü bir albümle karşı karşıya gelmiştik geçen yıl ağustosta. Prodüktör olarak Trent Reznor ve Atticus Ross imzalarını bir araya getirmeyi başaran Halsey’nin bir büyüsü olduğu kesindi.

KORKU VE KABULLENME

Albüm En İyi Alternatif kategorisinde Grammy’ye aday gösterildi ama tören ileri bir tarihe ertelendi. Albümse sanatçının Billboard Top 100 listesinde bir numaraya çıkan üçüncü albümü oldu. Halsey, 2022’nin ilk günlerinde ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ adlı bu albümün genişletilmiş versiyonunu iki yeni şarkıyla yayımladı. Kendisinin tanımıyla bu şarkılardan ‘Nightmare Reprise’; Trent Reznor’ın grubu Nine Inch Nails’ın ‘Nightmare’ şarkısına dair yeniden kurulmuş bir hayal. ‘People Disappear Here’ ise güçlü bir basgitar yürüyüşüyle öne çıkan, iyi bir ruh hali öneren bir diğer şarkı. Albümün konsepti çocuk sahibi olmanın dışında; ölümlülük, korku ve kabullenme gibi kavramlardan güç alıyor. Bir de Halsey’nin senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı aynı adlı bir film söz konusu.

Halsey sık sık Trent Reznor gibi müzikal kahramanlarıyla çalışmayı tercih ettiğinden kendini tek başına yetersiz görmekle eleştirilen bir isim. ‘Imposter sendromu’, psikolojide bireyin geçmişte elde etmiş olduğu pek çok başarı olmasına rağmen kendini başarısız ve yetersiz gördüğü bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlanır.

‘ŞAŞILACAK BİR ŞEY YOK’

Halsey’nin bu konudaki cevabıysa açık: “Bence buna ‘imposter sendromu’ diyemeyiz. Bu kişiler müzisyen olarak beni ben yapanlar. Neredeyse bütün müzikal tercihlerim onlar gibi ustaları dinleyerek şekillendi. Diğer bir deyişle zaten onların seçimlerine kökten ve güçlü şekilde bağlıyım. Prodüktörüm olmalarında şaşılacak bir şey yok...”

MAHZUNİ DİNLESE BEĞENİRDİ