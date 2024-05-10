Deodorant ve roll on’larda kanser riski var mı?

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Peki, biz bu ürünleri kullanmaya devam mı etmeliyiz, yoksa hayatımızdan çıkarmalı mıyız? Her gün kullandığımız roll-on’ların ve deodorantların elbette ki, vücut temizliğimiz anlamında oldukça önemli bir yeri var. Koltuk altlarında hoş olmayan kokuları önleyici bir görevi üstlenen bu ürünlerin özellikle meme kanserine yol açtığını düşünmek ise herkesi haklı olarak endişelendiriyor. Kanser ile ilişkilendirilmelerinin nedeni ise bu ürünlerin içeriğinde paraben ve alüminyum tuzu gibi kimyasal maddelerin kullanılması. Alüminyumun koltuk altında gözenekleri kapatarak, terlemenin önüne geçmesi gibi bir marifeti var. Paraben ise ürünlerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan koruyucu bir bileşen. Durum böyle olunca bu tarz ürünlerin de vazgeçilmez bileşenleri bu ikili oluveriyor. Peki, bu iki zehirli kimyasal, sağlığımızı nasıl etkiliyor? Öncelikle buna bir göz atalım istiyorum. Çünkü bu ikili, sadece roll-on’lar ve deodorantlardan değil, birçok kozmetik ürün ile birlikte vücudumuza giriş yapabiliyor.

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PARABEN İLE GELEN TEHLİKE

Oldukça toksik bir özelliğe sahip olan paraben ile ilgili yapılan güncel araştırmalar, parabenin, sadece uygulandığı yerin yüzeyinde kalmayarak, dokulara, kan ve idrara dahi geçtiğini tespit etti. Bu zehirli kimyasal, sadece deodorant ve roll-on’larda değil, birçok farklı kozmetik ürünün içinde de yer alıyor. Vücutta östrojen hormonunu taklit etme özelliği olduğu bilinen parabenler, endokrin sisteminin bozulmasına, çocuklarda gelişimsel bozukluğa, öğrenme sorunlarına, kısırlığa, kansere, bağışıklık sistemi sorunları ile cilt hastalıklarına yol açabiliyor. Geçmiş yıllarda meme tümörü örneklerinde az miktarda paraben olduğunu gösteren çalışmalar da mevcut. Ancak bu konuda otorite olarak gösterilen kurumlar, sonuçların yeterli veriyi sağlamadığını ve kaynağın deodorantlardan gelip gelmediğini belirlemenin bir yolunun mevcut olmadığını dile getirerek, endişeye gerek olmadığı açıklamasını yapmışlardı.

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ALÜMİNYUM VE KANSER İLİŞKİSİ

Antiperspirant, yani ter önleyici ürünler, alüminyum tuzlardan oluşur. Koltuk altına sıkılan deodorantların içerisinde de alüminyum içerikleri bulunuyor. Birkaç yıl önce yayınlanan bazı araştırmalar, antiperspirant, deodorant ve roll-on’larda bulunan alüminyum tuzlarının zehirli olduğunu ve meme hücreleri üzerinde kanserojen etki yaptığını gösterdi. Ancak yine kanserle mücadele eden kuruluşlar, sonuçların bu tarz ürünlerle ilişkilendirilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ve konunun tam olarak kanıtlanmadığına dair açıklamalarda bulundu.

PEKİ, NE YAPMALIYIZ?

Yıllardır tıp dünyasını ikiye ayıran bu konu hakkında son karar, tabii ki kullanıcıların olacaktır. Ancak şunu asla unutmamak gerekir. Bu tür araştırma sonuçlarının ticari bakımdan önemi büyüktür. Bu nedenle hangi kurumun ne açıklama yaptığını büyük bir titizlikle incelemenizi öneririm. Çünkü cildinize uygulayacağınız her kozmetik ürünün içeriğinde bulunan kimyasal maddeler, deri yoluyla emilmekte ve kılcal damarlar vasıtasıyla kana karışabilmektedir. Bu nedenle içeriğinde paraben, alüminyum, sodyum sülfat ve fitalatlar gibi zararlı kimyasallar bulunan hiçbir ürün kullanılmamalıdır.

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ÜRÜN ETİKETLERİNİ MUTLAKA OKUYUN

Terlemeyi önlemek için kullanacağınız koltuk altı roll-on ile deodorantların mutlaka etiketlerini okuyun. İçeriğinde alüminyum ile paraben olmayan, parfümsüz ve sadece doğal maddelerden oluşan ürünleri kullanmaya özen gösterin. Her ne kadar tıp dünyası bu konu hakkında kesin bir anlaşmaya varamasa da bizler mevcut bilgiler doğrultusunda sağlığımızı koruyabilir, bu tarz içeriklere sahip ürünleri hayatımızdan çıkarabiliriz. Çünkü sağlığımız her şeyden daha önemli.