Dibini kaşıklamadan olmaz!

Çiğ veya çok az pişmiş istiridye... Suşi veya saşimiler, çamur yengeçleri ve envai çeşit karides... İşte uzun yıllardır yaşadığım Avustralya’da yılbaşı sofralarının vazgeçilmez ürünleri... Tüm bahçe ve parklarda barbeküler yanıyor, deniz mahsulleri, sosisler ve etler pişiriliyor. Uzun saatler süren bu yemeklerin sonunda masaya gelen pavlova tatlısıysa Avustralyalıların sofralarını süsleyen bir sanat eseri gibi...

Tam 25 yıldır Avustralya’da yaşadığım için benim yılbaşılarım kuzey yarımkürenin aksine sıcak havada ve deniz kenarında geçer. Başlarda buna adapte olmakta zorlandım tabii. Çünkü çocukluğumda, Kadıköy’de ve genellikle anneannemin evinde toplandığımız, gece TRT1’de dansöz çıkan yayını kestane eşliğinde izlediğimiz, tombala oynadığımız yılbaşılarına alışıktım. Oysa artık benim için yılbaşı, parmak arası terlik, deniz ve barbekü karides demek...

Avustralya’da yılın en sıcak aylarına denk gelen Noel ve yılbaşı, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 31 Aralık’ta saat farkından dolayı Türkiye’de saat öğlen 3-4 gibiyken, Sydney meşhur havai fişek gösterileriyle yeni yıla giriyor.

Orada da Türkiye’de olduğu gibi özel menüler çıkıyor, restoranlar haftalar öncesinden rezervasyonlarını dolduruyor. Ama Türkiye’den farklı olarak genellikle herkes sokaklarda, havai fişek gösterilerini izleyebildikleri deniz kenarlarında giriyor yeni yıla. Hatta, çoğunlukla genç ‘backpacker’ların (gezginlerin) rağbet ettiği Bondi Beach’teki plaj partilerinde, yılbaşını deniz girerek karşılamak oldukça popüler. Sydney’de 31 Aralık’ta Sydney Harbour Köprüsü’nü gören parklar öğle saatlerinden itibaren dolu...

Türk ve Avustralya mutfak kültürünün en büyük ortak noktası, iki kültürde de mangalın çok önemli bir yer tutması. Yılbaşında tüm şehirlerde, parklarda ve bahçelerde barbeküler yanıyor ve pişirilen sosisler, karidesler, etler sofralara sunuluyor.

Köprü manzaralı restoranlardaysa yer bulmak neredeyse imkânsız. Evimin hemen dibindeki balık pazarı yılbaşının 3 gün öncesinden 24 saat hizmet vermeye başlıyor çünkü Avustralya’da yılbaşı istiridye, karides ve balık demek. Özellikle Noel’le başlayan yılbaşı haftasında şehrin bütün sahil şeridini barbekülerde pişen karideslerin kokusu sarıyor.

Hem yaz mevsimi hem de deniz kenarında olması dolayısıyla lezzetli salatalar, çiğ veya çok az pişmiş istiridye, çeşitli balıklardan hazırlanmış suşi veya saşimiler, bölgenin meşhur koca kollu çamur yengeçleri ve envai çeşit karides yılbaşı sofralarının vazgeçilmez ürünleri... Bize çok hitap etmese de isli jambon da buradaki bir diğer popüler ürün.