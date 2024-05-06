Buluşmanın iki kritik sorusu ve cevapları

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En çok konuşulan isim...

-Özgür Özel böylesine hassas bir toplantıya neden yanında Namık Tan’la gelmişti?

İkinci soru:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel’i asansörün kapısında karşılamıştı. Erdoğan CHP Genel Merkezi’ne geldiğinde Özgür Özel nerede karşılayacaktır?

Önce ilk sorunun cevabı.

CHP içinden yükselen bu soruya siyaseten bakınca şöyle düşünebilirsiniz.

-Namık Tan emekli bir büyükelçidir. CHP içinde mazisi çok yenidir. Teşkilatların hiçbir noktasında çalışmamıştır. Tabir yerindeyse dışarıdan atama yoluyla milletvekili olmuştur. CHP’de siyasi tecrübesi yoktur.

Buraya kadar tamam.

Peki neden Namık Tan?

Kendisini uzun yıllardır tanımamın ötesinde şu bilgilerin önemine inanırım.

- Namık Tan Dışişleri Bakanlığı’nın her kademesinde başarılı olmuş, çözüm üretebilen güvenilir bir diplomat olmuştur. Yani “sözü sözdür”... Devlet terbiyesi, protokol bilgisi, analiz yeteneği ve en önemlisi temkinli ve güvenilir olması öne çıkar.

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- Dikkat edin Namık Tan, Özgür Özel’in yanında o görüşmeye katılan tek isimdir. Ve dikkat edin görüşmeden sonra tek kelime konuşmamıştır. Oysa görüşmeye hiç katılmayan bazı CHP’li yöneticiler televizyon televizyon gezip yorumlar yapmış, açıklamalarda bulunmuştur. (Bu konuya yazının sonunda ayrıca değineceğim..) Bu bile Namık Tan’ın neden orada olduğunu anlatmaya yeter. Ayrıca “devlet terbiyesi”ne örnektir.

- Namık Tan son dönemde, Türkiye’nin İsrail ve ABD Büyükelçiliği gibi Türkiye açısından çok hassas iki merkezde görev yapmıştır. Sonra da kendi kararıyla emekli olmuştur. Yani AK Parti’yle ya da CHP ile bir yakınlığı yoktur. Tek yakın olduğu şey devlet ve bakanlıktır. Bir de şahsi prensipleridir. O nedenle aldığı görevler kişisel sempatiyle değil, liyakatla açıklanabilir. Bu toplantıda konuşulanlar eğer tarihe bir not olarak düşülecekse, bunu en tarafsız şekilde yapacak isimdir.

- İşte bu nedenle CHP içinde o kadar eski partili varken. Özgür Özel’e o kadar yakın isim varken o toplantıya Namık Tan katılmıştır.

Bir diplomat olarak görüşmede hangi noktaların altının çizileceğini dikkatle not alabilecek tecrübededir.

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Eminim gazeteci kardeşlerim görüşmeden sonra Tan’ı telefon yağmuruna tutmuştur.

Tan’ın görüşmeden sonra içeriğe yönelik tek kelime etmemesi bile ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösterir.

ERDOĞAN NEREDE KARŞILANMALI

Gelelim ikinci soruya: CHP Genel Merkezi’ne gelecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan nerede karşılancak?

Erdoğan, Özel’i makam odası yerine asansörün kapısında karşılayarak jest yapmıştı. Bu konuda güvendiğim diplomatlardan protokol yorumu aldım.

Hemen hepsi Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu için Özgür Özel’in kendisini aşağıda, partinin giriş kapısında karşılaması gerektiğini söyledi.

Bana göre de tartışmaya bile gerek bırakmayacak şekilde doğrusu budur. Şimdi yazının başında açtığım parantezi kapayabilirim.

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GÖLGENİN GÖLGESİ OLMAZ

Arkadaşlar; Siyasette lider çevresinde hep bir halka oluşur. Zamanında rahmetli Demirel bana şöyle demişti: “Etrafını bir çevirirler. Ayaklarını yerden keserler. Ayakların yerden kesildi mi, gerçeği göremezsin...”

İşte o halkada bazı adamlar vardır. Tek işleri lideri övmektir. Çalışmak, halka hizmet etmek, proje üretmek diye bir dertleri yoktur.

Tek işleri liderin gölgesinde bir gölge olmaktır.

Ki bu zamana kadar gölgenin gölgesine rastlayan olmamıştır.

“Şeyh uçmaz mürit uçurur” sözünün siyasetteki karşılığı işte budur.

Demokrasi kültürünün bireylerin özgüvenleriyle, tecrübeleri ve güvenilir olmalarıyla yükseldiğini düşünürsek; Siyasette gölgenin gölgesi olmaya çalışanlar yerine, ışığın kendisini arayanların öne çıktığı bir dönemi umut etmek isterim.

Çok şey mi istiyorum.

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‘İŞTE O BAKIŞ’ İÇİN YORUM YAĞDI

Dün İçişleri ve Tarım Orman Bakanlıklarının ortaklaşa operasyonuyla ortaya çıkartılan ‘hayvan kaçakçılığı şebekesi’ni yazmış ve boynuna zincir geçirilmiş küçük bir maymunun bakışlarını anlatmıştım.

Yüzlerce hayvanın çektiği işkence belgelenince sizlerden yüzlerce yorum geldi.

Bir kez daha söylüyorum: Hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğim.

Birlikte edeceğiz.