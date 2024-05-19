×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSıtkı ŞÜKÜRERAnadolu çok dilli bir coğrafyadır
Sıtkı Şükürer
Sıtkı Şükürer
Sıtkı ŞükürerYazarın Tüm Yazıları

Anadolu çok dilli bir coğrafyadır

#1#2#3

CHP genel başkanı Özgür Özel, bazı yerel yöneticilerin Arapça tabelaları kaldırmasına karşı çıktı. Özetle, “Bu ülkede 6 milyon Arap kökenli vatandaşımız var” diyerek, bir anlamda çok kültürlü yapımıza referans verdi. Esasında bu söylem CHP yönünden çok önemli bir açılıma işaret ediyor. Bu parti Cumhuriyetimizle yaşıt. Cumhuriyet, bilindiği üzere ulusalcı temeller üzerine inşa edilmiştir. Coğrafyamız çok sayıda etnisit kültürlere ev sahipliği yapıyor. Ancak genç devletin başlangıçta böylesi bir dağınıklığı kaldıramayacağı düşünüldü. Bu çerçevede bir üst kimlik olarak “Türklük” paydasında ulusal kimliğin omurgası oluşturdu.

Haberin Devamı

 

Türkiye son derece güç koşullarda hayata geçirilmiş bir mucize öyküdür. Onun kodlarında “bölünme” tehlikesine karşı “aşırı dikkatli” bir duruş söz konusudur.  Bu anlamıyla bünyesindeki kültürlerin dillerinin ön plana çıkarılması istenmemiştir.

Bugün hala Kürtçe’ye dair resmi platformlarda hassasiyet devam etmektedir.  Devletin bu tutumu, Boşnakça, Çerkezce ve benzeri dillerde neredeyse yüzde 100’e yakın sonuç doğurmuştur. Arapça’nın, tıpkı Kürtçe gibi daha özel bir durumu vardır. Son yıllarda milyonlarca Suriyeli'nin gelişi ile ülkemizin ilave sosyolojik gerçekliğidir.

Netice “dil” temel insan hakkıdır. Ne yasaklanmalıdır ne de kısıtlanmalı. 1920'lerin dünyası için geçerli olanlar, aynı katılıkta sürdürülemez.  AK Parti bu konularda daha ılımlı tutumlar sergilemiştir. Ancak CHP'nin, hele Genel Başkan düzeyinde bu yaklaşımı ülke demokrasisi açısından daha bir kıymetlidir. Bu fiili durum “Türkçemiz yabancı dillerin istilasına uğruyor, korumalıyız” yaklaşımıyla değerlendirilemez.

Haberin Devamı

Çok kültürlü yapımız ve onun temel öğeleri hepimizin ortak değeri ve korunmaya muhtaç zenginliğimizdir.

#1#2#3
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Hiç kimse Ayhan Bora Kaplan’ın çökertilmesini…

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Havacılıkta bu model tuttu farklı alanlara ilham olur

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Yay dolunayıyla ufkumuz genişleyebilir

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Tütsü, keven, mezla

 EBRU ERKE
EBRU ERKE

İnsanlar ölmeden önce ne görüyor

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ