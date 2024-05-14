Sporcu sağlığı ve merak edilenler

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Acıbadem Ankara Hastanesi’nde profesyonel ve amatör sporculara yönelik Sporcu Sağlığı Ünitesi hizmete sunuldu. Check Up programlarından spor cerrahisine kadar yenilikçi tanı ve tedavi hizmetlerinin verileceği ünitenin açılışına, dünyada sporcu sağlığı alanında uzmanlaşmış çok sayıda yabancı hekim ve spor dünyasının önemli federasyon, devlet ve özel sektör temsilcileri katıldı. Ben de Prof. Dr. Murat Bozkurt ve Dr. Savaş Kudaş ile sporcu sağlığı, teşhis, tedavi aşaması ve daha fazlasını konuştum.

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Savaş Kudaş

1-Savaş Hocam sporcu sağlığı nerede başlar?

Sporcu sağlığı kişinin spora başlamasına karar vermesiyle başlar. Aklımıza profesyonel sporcular gelse de sağlıklı kalmak için spor yapanlar, keyfi olarak spor yapanlar ve kas iskelet sistemi problemi olup bunu egzersizle çözmeye çalışanlar sporcu sağlığında değerlendirilebilir. Kısacası 7’den 77’ye, herhangi bir yaş sınırı olmaksızın amatör ya da profesyonel tüm spora katılanlar, spor hekimliğine başvurabilir.

Murat Bozkurt

2-Peki Murat Hocam Acıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde neler yapabileceğiz?

Acıbadem Ankara Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde öncelikle sporcuların tüm tetkik ve tedavilerinin yapılmasını, sonrasında ise sahaya dönüşlerini planlayacağız. Aynı zamanda hastanemize başvuran kas iskelet sakatlığı ya da kas iskelet ağrısı olan sporcuların her türlü ağrısının geçirilmesi ve performanslarının iyileştirilmesi için gereken tetkikler ve değerlendirmeler yapılacaktır. Bunlarla beraber cerrahi olacak hastalarında cerrahileri planlanıp en sağlıklı şekilde sahaya dönüşleri organize edilecektir. Ayrıca sporculara hem beslenme hem de performansla ilgili aynı zamanda sakatlık önleyici programlar da organize edilebilir.

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3-Savaş Hocam Sporcu Sağlığı Merkezi’nden kimler faydalanabilir? Amatör veya profesyonel her sporcu fark etmeksizin bu projede yer alabilir mi?

Sporcu sağlığı kliniğimize tüm profesyonel ve amatör spor yapanlar başvurabilir. Bu hastalar sakatlık durumlarında başvurabildikleri gibi sakatlık olmaksızın yaralanmaların risk faktörlerinin değerlendirilmesi, beslenmesi, vücut analizi, sakatlık durumlarında tedavisi ve rehabilitasyonu için kliniğimize başvurabilir.

4-Murat Hocam sporcuların ameliyatları ve sonrasında rehabilitasyon hizmetleri için de hastanenizde hizmet verilecek mi?

Sporcular için cerrahi öncesi değerlendirmelerin sonucunda cerrahi operasyon yapılması kararı verilirse cerrahilerini de hastanemizde rahatlıkla olabilirler. Ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon programları düzenli bir şekilde takip edilip en sağlıklı şekilde sporcuların sahaya dönüşü organize edilecektir.

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