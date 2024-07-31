Altın madalya için en büyük aday Novak Djokovic

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Çocukluğumun en büyük idolü Boris Becker’le kariyerim boyunca iki kez röportaj yapma fırsatı buldum, ilkinde yaşadığım hayal kırıklığının büyüklüğünü, ikincisinde zor atlattım. Tenisin en büyük yıldızlarından, 6 Grand Slam şampiyonu, şimdinin Eurosport yorumcusu Becker’le üçüncü kez röportaj yapma fırsatı Paris’te karşıma çıktığında tabii reddedemezdim. Alman yıldız, aralarında benim de olduğum uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

iKiNCi SIRADA ALCARAZ VAR

Erkeklerde altın madalya için kimi favori görüyorsunuz? TURNUVA başlamadan önce Novak Djokovic’i favori olarak göstermiştim. Jannik Sinner zaten katılmadı, Nadal dün elendi. Carlos Alcaraz hala devam etse de sırasıyla Djokovic ve Alcaraz diyebilirim. Bence Novak’ın madalya şansı yüksek. Dürüst olmak gerekirse, Djokovic’in benim için açık ara favori olduğunu söyleyebilirim.

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ÇOK FORMDA AMA 37 YAŞINDA OLDUĞU DA UNUTULMAMALI

Novak’ın kariyerinde eksik olan tek madalyayı nihayet kazanması için neyi farklı yapması gerekiyor?

Novak diğer her şeyi kazandı. Henüz Olimpiyat altını kazanmamış olması onun insan olduğunu hatırlamamızı sağlıyor. Büyük bir galibiyet aldı, şu an çok iyi hissediyor ancak hala başka oyuncular var, Alcaraz var. Tenisin üç setlik olimpiyat formatı, gençlere daha çok yardımcı oluyor. Ama şunu da unutmayalım ki Novak gerçekten olağanüstü. 37 yaşında, kendine çok iyi bakıyor. Beslenme ve yaşam tarzını tamamen tenise odaklamış durumda, bu yüzden hala çok formda. Ama o 37 yaşında, bu yüzden bunu aklımızda tutmalıyız.

NOVAK GOLDEN SLAM iÇiN EN BÜYÜK ADAY OLABiLiRDi AMA BU YIL DEĞiL

Olimpiyatlar tenis oyuncuları için önem sıralamasının neresinde?

Olimpiyatlar tenis oyuncuları için çok önemli. Benim için önemi zaman içinde arttı. Ancak, takvim çok zorlayıcı, üst düzey tenis oyuncuları olimpiyatlar, Wimbledon ve Amerika Açık gibi büyük turnuvaların arasına sığdırmak zorunda oldukları bir şey ve bu yorucu takvim dinlenmeye çok az zaman bırakıyor. Diğer sporların çoğunda bu tür zorlu bir takvim yok.

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Golden Slam yapma konusunda Novak Djokovic’in şansı ne?

Bunu yapmak için en büyük aday olabilirdi ama bu yıl değil. Bunu tarihte başaran tek oyuncu 1988’de Steffi Graf’tı ve şu anda kimse ona yaklaşamıyor.

EMEKLiLiK KONUSUNDA NADAL’A iSTEDiĞi ZAMANI VERMELiYiZ

Açılış seremonisi sırasında Rafa’nın meşaleyi taşıdığını görmek nasıl bir duyguydu?

Bir tenis sever olarak sizin için özel bir an olmalı. Evet, öyle. Açılış töreninde tenisin çok iyi temsil edildiğini düşünüyorum. Serena Williams, Rafael Nadal ve Novak Djokovic vardı, hepsi de bu oyunun süperstarları. Onları Olimpiyat Köyü’nde durmadan fotoğraf çektirirken görmek, tenisin olimpik sporcular arasında bu kadar popüler olması, sporumuzun globalliği konusunda kendimi çok iyi hissetmemi sağladı.

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NE YAPACAĞINI BiZ SÖYLEYEMEYiZ

Rafa emeklilik için olimpiyat sonrası düşüneceğini söyledi. Sporu bırakma kararını vermek zor mu, özellikle de onun gibi tüm zamanların en iyi oyuncularından biri için?

Bu çok kişisel bir karar. Tenis onun dünyası, çok sevdiği ve çok uzun başarıyla yaptığı bir şey. Ona bu şahsi kararı istediği zaman almak konusunda zamanı vermeliyiz. Biz onun yerinde değiliz. Birkaç yıl önceki seviyesinde oynamadığını biliyor ama hala yarışmayı seviyor. Ona bundan sonra ne yapacağını biz söylememeliyiz.

ALCARAZ’IN BAŞARISI BENi ŞAŞIRTMIYOR

Genç yaşta büyük etki yaratmış bir sporcu olarak, Alcaraz’ın yaşında, onun kadar yetenekli başka biri olduğunu düşünüyor musunuz?

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Benim jenerasyonumda 20 yaş altında, çok iyi birkaç oyuncu vardı, bu yüzden ben şahsi olarak 21 yaşında birinin bu kadar iyi tenis oynayabilmesine şaşırmıyorum. Ancak bugünün jenerasyonunda, 21 yaşında tüm zeminlerde büyük turnuvalar kazanan birini görmek çok alışılmadık bir durum. 22 yaşındaki Jannik Sinner da istisnai bir isim. Benim için çok sıra dışı olmasa da bu kadar karizması olan ve spor dünyasından bu denli destek olan bir genç oyuncu görmek harika bir şey.