Netanyahu’nun komplosu elinde patladı

Haberin Devamı

İsrail’in işgali altındaki Golan tepelerindeki Mecdal Şems beldesinde çocukların top oynadığı saha roketle vuruldu.

Netanyahu hemen Amerika gezisini yarıda kesip İsrail’e dönme kararı aldı. Kabine olağanüstü toplandı. Hizbullah’a karşı savaş yetkisi alındı. Netanyahu ayağının tozuyla düşen roketle 12 çocuğun öldüğü Mecdal Şems kasabasına gitti.

NETANYAHU’YA TEPKİ

Netanyahu şov yapmayı planlıyordu ama müthiş bir tepkiyle karşılandı. “Savaşı uzatıyorsunuz, çocuklarımızı öldürüyorsunuz, çocuklarımızın katilisiniz” şeklindeki tepkilere daha fazla dayanamadı, orayı terk etmek zorunda kaldı.

İSRAİL’E YAKINLAR

Oysa Mecdal Şems, İsrail’e yakınlığı ile bilinen Dürzilerin yaşadığı bir belde. Dürziler, Lübnan’da İsrail’e en yakın grubu oluşturuyor. İsrail ordusunda ve poliste görev yapıyorlar. Cezaevlerinde infaz koruma memuru olarak görevlendiriliyorlar.

Haberin Devamı

Bu kadar yakın olmalarına rağmen Dürzi Mecdal Şems kasabası halkı Netanyahu’ya neden tepki gösterdi?

İSRAİL VURDU

1-Çünkü Mecdal Şems halkı, çocuklarını katleden füzenin İsrail’in askeri birliklerinin olduğu bölgeden atıldığını tespit etmiş. Zaten füzenin geliş yönü de onu gösteriyor. Füze, Hizbullah’ın karargâhlarının olduğu istikametten değil tam tersine İsrail’in askeri birliklerinin konuşlandığı Cebel-i Şeyh dağından gelmiş.

DEMİR KUBBE

2-Füze saldırısı olduğu zaman Demir Kubbe 30-40 saniye önceden alarm vermesine rağmen bu kez füzenin düştüğü sıralarda alarmı çalmış.

3-İsrail, alelacele düşen roketin parçalarını göstererek İran’a ait olduğunu iddia etmiş ama İsrail yanlısı Dürziler dahi buna inanmamış. Çünkü füzenin İsrail’in askeri birliklerinin bulunduğu bölgeden atıldığını tespit etmişler.

HİZBULLAH KABUL ETMEDİ

4-Hizbullah şimdiye kadar yaptığı saldırıları sahiplendiği halde Mecdal Şems beldesine yapılan saldırıyı kabul etmedi. Hizbullah’ın füze fırlattığı istikamet ile Mecdal Şems beldesinin koordinatlarının farklı istikametlerde olduğu tespit edilmiş.

NETANYAHU’NUN KUMPASI

5-Böylece Netanyahu’nun savaşı Lübnan’a yaymak için kurduğu tuzak elinde patlamış oldu.

Haberin Devamı

6-Netanyahu bu kumpası neden kurdu? Amerika’yı yöneten büyük akıl, bu tür kumpaslarla dünyanın kaderiyle oynuyor.

PEARL HARBOR BASKINI

ABD, böyle bir tuzağın sonucunda Pearl Harbor baskını ile İkinci Dünya Savaşı’na girdi. Pearl Harbor sadece İkinci Dünya Savaşı’nın sonunu getirmedi. ABD’yi süper güç yaptı.

11 EYLÜL

İkiz Kuleler’in vurulduğu 11 Eylül saldırısı ile ABD Soğuk Savaş sonrası dünyayı yeniden dizayn etti. Irak ve Afganistan’ı işgal etti.

NETANYAHU’NUN PLANI

Netanyahu, İsrail’e yakın olan Dürzilerin vurulmasında Hizbullah’ı adres göstererek bir taşla iki kuş vurmayı planladı. Hem Dürziler ile Hizbullah’ı savaşa sokacaktı hem de İsrail-Lübnan sınırına güvenilir müttefik olarak gördükleri Dürzileri yerleştirecekti. Ama komplo, komplocuyu vurdu.

Haberin Devamı

İSRAİL’İN KUYRUK ACISI BELLİ OLDU



İsrail’in densiz bir Dışişleri Bakanı var. Adı Katz. Mesleği Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmek.

Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’a benziyor. Günümüzün Hitler’i olan Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı. Ancak ona kötü bir haberim olacak. Hitler’in Dışişleri Bakanı, Nürnberg Mahkemesi’nde yargılanıp soykırım suçundan dolayı idam edilmişti. Bir gün bir soykırım mahkemesi kurulursa akıbetleri aynı olacak.

İsrail Dışişleri Bakanı son olarak Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını istedi. Hadsizliğin de bir haddi olsa gerek.

NEDEN ‘NATO’ DEDİ

İsrail, NATO üyesi değil. Ama neden Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını istiyor? Araştırınca karşıma bir kuyruk acısı çıktı.

Şimdi madde madde anlatacağım.

Haberin Devamı

TÜRKİYE ENGELLİYOR

1-Türkiye, bir süredir İsrail’in NATO faaliyetlerine katılmasını engelliyor.

2-İsrail, NATO’nun ortağı statüsüne sahip. Ancak Türkiye’nin vetosu nedeniyle ekim ayından bu yana NATO etkinliklerine katılamıyor.

3-Peki Türkiye, İsrail’in NATO faaliyetlerine neden engel oluyor? Çünkü NATO uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları gibi değerler, standartlar ve normlar üzerine kurulu. Bu değerlerin, normların ve standartların NATO’nun ortaklarınca da bütünüyle benimsenmesi ve uygulanması gerekiyor.

GAZZE’DEN BU YANA

4-Ancak İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de katliam yapıyor. Nitekim Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde soykırıma varabilecek savaş suçları nedeniyle yargılanıyor.

Haberin Devamı

5-Bu nedenle söz konusu tarihten itibaren İsrail’in NATO’yla etkileşimini sürdürmesine ve ilerletmesine müsaade etmiyoruz.

Katz’a kötü bir haberim olacak.



Türkiye, katliamlara devam ettiği sürece İsrail’in NATO’nun faaliyetlerine iştirak etmesine izin vermeyecek.

İSRAİL’E VURUNCA SES AYNI GAZETECİLERDEN ÇIKIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de katliam yapan İsrail’i ne zaman eleştirse, göbeğinden İsrail’e bağlı olan gazeteciler hop oturup hop kalkıyorlar. İsrail’den daha sert tepki gösteriyorlar. Erdoğan, Davos’ta İsrail’e “One Minute” çektiğinde de bunlar İsrail ağzıyla konuşmuş, “AK Parti’yi bilemeyiz ama Erdoğan bitti” diye yorum yapmışlardı. Ne oldu? Erdoğan ondan sonra kaç seçim kazandı.

28 ŞUBAT’IN MANŞETÇİLERİ

Erdoğan’ın, “Biz manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetleriyle ömür biçenlere ne oldu? Yanıldılar” derken bunları kastediyor. 28 Şubat’ın manşetçileri şimdi İsrail’in sözcüsü kesildiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız” dedi. Erdoğan İsrail’e vurdu ama ses Türkiye’deki bazı gazetecilerden çıktı.

İSRAİL AĞZI

Hem de öyle ki bazıları İsrail’in densiz bakanı Katz ile yarışacak hale geldi. İsrail ağzı ile konuşuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın başına odunla vurulacağını söyleyecek kadar ileri gittiler. Kimsenin haddine değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın başına odunla vurmak. Dünyayı dar ederiz. Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz, AK Parti’ye karşı olabilirsiniz ama bir gün olsun Türkiye’nin yanında yer alın.