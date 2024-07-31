İlk yarılar gece, ikinci yarılar gündüz

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Jose Mourinho maçtan bir gün önceki basın toplantısında “Fenerbahçe’de taraftarlarımızın Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer yarattığını duymuştum. Bu doğru mu değil mi diye yarın görmek istiyorum” demişti. Doğal olarak, sarı lacivertlilerin oyununun bu heyecanla paralel olacağını öngörmüştüm ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

İlk maçın yarım saatindeki pasif ve durağan oyun, ikinci maçın ilk 45 dakikası için de geçerliydi. Rakibin teknik direkötrü Croci-Torti, akıllıca bir hamleyle savunmayı üçleyerek maça başladı. Szymanski ve Fred’in koşularını ise iki merkez oyuncusunu takip ettirerek engelledi.

ANLAMSIZ BiR GOL

Anlamsız bir gol gördük kalemizde. Djiku’nun kolayca uzaklaştırabileceği bir hücum, döndü dolaştı, ceza sahasında dar alanda 8 sarı lacivert formalı varken yayın oradaki Mahmoud’un %6’lık gol beklentisi ile yaptığı vuruş ağlarımıza gitti.

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Yine de asıl sorun yediğimiz gol değil, sonrasında ver(eme)diğimiz tepkiydi. İlk şutu 12. dakikada Edin Dzeko ile attıktan sonra, ikincisi için 41. dakikaya kadar bekledik. Lugano pas yapa yapa, oyunu soğutarak maçı istediği tempoya çekmeyi başardı. Jose Mourinho’nun önde baskı yapmama tercihi de İsviçrelilerin bu anlamda işine geldi.

DEVRE ARASI GEREKENi YAPTI

Portekizli hocanın, devre arasında takımın üzerindeki durgunluğu atacak enerjiyi verdiği, ikinci yarının başında hissedildi. 30. dakikada Fred’in sakatlığıyla oyuna giren İsmail Yüksek’in yanına Mert Hakan eklenince Fenerbahçe daha sert, daha temaslı bir oyuna döndü. Dzeko’nun golü sonrası ise taraftarın da maçın içine girmesiyle Mourinho’nun kafasındaki oyuna yaklaşan bir performans izledik.

Sarı lacivertliler, son dakikada gelen Szymanski golüyle görevi yine başarıyla tamamlayıp gözünü Lille’e çevirdi. Rakibin seviyesinin iki gömlek artacağı bu eşleşmede, Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikaları çöpe atmak gibi bir lüksü yok.

Sanırım Mourinho’nun bir hafta üzerinden duracağı en önemli konu, yenilen ilk goller ve sonrasında takımın uzun süren ayağa kalkma süreci olacaktır.