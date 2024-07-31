Sharon Stone’un ilk isteği hamam oldu

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Ödül Sharon Stone’a takdim edilecek.

Gain ana sponsorluğunda Titanic Luxury Resort Bodrum’un ev sahipliğinde yapılacak tören için 28 Temmuz’da ülkemize gelen Sharon Stone’un Barbaros Tapan’dan istediği ilk şey hamama gitmek oldu.

BODRUM, CANNES GiBi IŞILTILI BiR FESTiVALE EV SAHiPLiĞi YAPABiLECEK MUHTEŞEM BiR LOKASYON

Uluslararası İkon Galası’nı Türkiye gibi iki kıtada yer alan önemli bir lokasyonda yapmanın anlamlı olduğunu dile getiren organizasyonun mimarı Barbaros Tapan, sorularımızı yanıtladı.

◊ Altın Küre Global İkon Ödülü’nün Türkiye’ye getirilmesinin nasıl gerçekleştiğini bizimle paylaşır mısınız?

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- Çok uzun uğraşlar, toplantılar, tartışmalar sonrasında verilen bir karar. Benim bu toplantılarda özellikle üzerinde durduğum faktörlerden biri Türk dizilerinin başarısı oldu. Bu yapımlar, ülkemizin kültürünü ve güzelliklerini milyonlarca kişinin evine taşıdı. Ayrıca Altın Küre Uluslararası İkon Galası’nı Türkiye gibi iki kıtada yer alan önemli bir lokasyonda yapmanın anlamlı olacağını düşündüm. Tokyo, Londra, Doha, Dubai, Paris ve Roma gibi pek çok şehir ele alınırken Bodrum fikrini sundum. Yıllardır kurduğum bir hayali anlattım. Bodrum, Cannes gibi ışıltılı bir festivale ev sahipliği yapabilecek muhteşem bir yer. Bu tarihi gecenin güzel bir deneyim olacağını ve Bodrum’u sinema vitrinine yakınlaştıracağırı düşündüm.

◊ Bu etkinliği planlarken karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdi?

- Son bir senedir yaşadıklarımızı anlatan bir kitap yazabilirim. O derece engel yaşadık. Ama tüm algıları aşmaya ve ülkemizin tanıtımı için elimden geleni yapmaya kararlıyım.

◊ Sharon Stone bu yıl Global İkon Ödülü’nün sahibi olarak nasıl seçildi?

- Global İkon Ödülü sinematik mükemmelliğin yanı sıra hayırseverliğe bağlılığın özünü de temsil ediyor. Altın Küre sadece son 30 yılda hayır kurumlarına 55 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

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Bu ödülle sanat ve fedakârlığın kesişimini kutlamak istiyoruz. Sharon Stone’u seçmemizin nedeni çok iyi bir ressam, yazar ve hayatını sosyal sorumluluk projelerine adayan bir figür olması

AmFar’ı kurucusu Elizabeth Taylor’dan devralıp bugünlerine getirdi. AIDS farkındalığının, kadın haklarının ve yardıma ihtiyacı olan insanların savunucusu oldu. Tüm bunların yanı sıra yeteneğiyle Hollywood’a damga vurdu. O yüzden bu ödülün ruhunu çok iyi yansıtan bir isim.

◊ Bu etkinliğin Türkiye’de daha fazla uluslararası ödül ve film etkinliğine kapı açacağını düşünüyor musunuz?

- Kesinlikle. Altın Küre gibi bir markanın Türkiye’deki varlığı görkemli bir kutlama gecesinden daha fazlasını ifade ediyor. Bu tarihi gece markalaşma ve uluslararası tanıtım için güçlü bir araç. Daha sonraki uluslararası kültür sanat organizasyonları için de kapı açacağını düşünüyorum. Neden büyük filmler galalarını Los Angeles dışında Londra, Tokyo, Berlin, Seul’de yapıyor ama İstanbul’da, Bodrum’da yapmıyor? Bizim amacımız hem bu filmlerin prodüksiyonlarını hem de galalarını ilerleyen yıllarda Türkiye’ye taşımak.