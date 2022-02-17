Projelerin üstüne GES santrali

Bursa’nın farklı bölgelerinde temiz enerji kaynaklarını artırmak için çalışmalar yapılıyor. Güneş ve HES’ten elde edilen temiz enerjinin yanı sıra atık çamur ve çöpten de önemli oranda dönüşüm sağlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin cari açık nedenlerinden birinin de enerji olduğunu belirterek, “Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz” diyor.



Enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle daha önce BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine şimdi de kent içindeki metro duraklarını ekledi. Büyükşehir Belediyesi ve TEK Enerji işbirliğinde 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan proje kapsamında Acemler Bursaspor İstasyonu ile Organize Sanayi İstasyonlarındaki uygulamalar tamamlanırken, kalan istasyonlar da kısa sürede enerji istasyonuna dönüşecek. Santrallerin kurulumu, devreye alınması, UEDAŞ kabulü, 10 yıllık bakım-onarımı, sigortalanması, garantisi, sistem işletim bedeli, proje bedeli, başvuru bedelleri gibi ek masrafların ödenmesi yüklenici firma tarafından yapılacak ve sistem 10 yıl sonra tamamen Burulaş’a devredilecek.

TASARRUF DA SAĞLANACAK



Burulaş’a sözleşme gereğince, 10 sene boyunca yapılan üretimden gelir paylaşımı modeli uygulanacak. Bu modelde elektrik üretiminde ulusal tarifedeki maliyetten minimum yüzde 16,8 tasarruf sağlanacak. Böylece 10 yılda toplam 1 milyon 394 bin TL’lik enerji bedelinden net tasarruf yapılırken, 17 milyon TL’lik tesis de ücretsiz olarak Burulaş’ın işletmesine geçecek. Bu sayede projeden kazanım 18.4 milyon TL’ye çıkarken, toplam 30 istasyonda güneşten elde edilecek elektrik enerjisiyle istasyon iç ihtiyaçlarının yüzde 47’si güneş enerjisinden karşılanacak. 10 yıllık süre baz alındığında istasyonların 45 milyon kilovatsaat olan enerji ihtiyacının 21 milyon kilovatsaati güneşten karşılanacak ve böylelikle 17 milyon TL’lik tasarruf sağlanacak.

DİĞER GES YATIRIMLARI

Metro istasyonlarının yanı sıra proje kapsamında büyükşehir yeni hizmet binası çatısı ile açık otoparkına, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin çatısına toplam 4.4 megavat, Muradiye Su Fabrikası’nın çatısına da 1,8 megavatlık GES yatırımı kurulacak.