İşte Bursa’nın stratejik planı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin stratejik planını Hürriyet Bursa’ya anlattı. Yapılacak yatırım ve çalışmaları 5 başlıkta toplayan Aktaş, birinci sırada ulaşımın geldiğini belirterek, bunu kentsel dönüşüm, Yeşil Bursa, spor ve gençlik yatırımları, şehrin turizm ve ekonomik açıdan geliştirilmesi için tarihi ve turistik yatırımlar olarak sıraladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hürriyet Bursa’ya seçimin üzerinden geçen süreci değerlendirip, önümüzdeki 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı yatırım ve çalışmaları anlattı. Mahalli seçimlerin 31 Mart 2019 tarihinde yapıldığını hatırlatan Aktaş, İstanbul seçiminin 3 ay uzaması nedeniyle 23 Haziran’ın ardından 5 yıllık bir döneme başladıklarını kaydetti. Bursa’nın ulaşım ile yatıp, kalktığını söyleyen Aktaş, “Bu bütün büyükşehirlerin sorunu. Köprüsünden, kavşağından, alt geçidinden, yürüyüş yollarından, asfalt çalışmalarından, bağlantı yollarından, kamulaştırmalarına kadar hepsi genel anlamda ulaşım ile ilgiliydi. Bir de bunun yanında toplu ulaşımın artırılması, daha kaliteli hale getirilmesi, raylı sistemlerle ilgili yeni yatırımlar, yeni otobüs yatırımları, bunlar da aslında ulaşım başlığındaki alt konular olarak yer alıyor” dedi.
KENT MEYDANI-TERMİNAL TRAMVAY HATTI
Stadyumun bulunduğu alanda bağlantı yolları ve devam eden çalışmalar bulunduğunu hatırlatan Aktaş, viyadük ve kavşak çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yakın zamanda ihalesi gerçekleştirecek Kent Meydanı-Terminal tramvay ulaşımının 8 bin 100 metrelik bir hatta olduğunu anımsatan Aktaş, “Aslında bu hat 1,5-2 yıldır tasfiye süreci içinde. Müteahhidin işi bırakması nedeniyle bu projemiz durdu. Bu işi yeniden başlatma sürecimiz var” diye konuştu.
TRAMVAY, YOL VE KÖPRÜ PROJELERİ
Bu yıl da Acemler Kavşağı’nda çalışmaların süreceğini açıklayan Aktaş, Emek Hattı’nın Şehir Hastanesi’ne uzatılması ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde şehir içine girmeden çevreyolundan tahliyesi ile ilgili kamulaştırılma ve bağlantı yolu ile köprü çalışmalarının devam ettiğini ekledi. Adliye Binası’nın yapımının ardından bölgede ciddi yoğunlaşma yaşandığını belirten Aktaş, Adliye Kavşağı’nın da çalışmalar arasında yer aldığını kaydetti.
TİMSAH KAFASI YAPILIYOR
Stadyumda Timsah Kafası’nın eksik olduğunu hatırlatan Aktaş, orada da müteahhidin işi bıraktığını anımsatarak, “Temmuz’da ihalesini gerçekleştirdik. Eylül’de yer teslimini yaptık ve başladık. Gürsu Yenidoğan Pazar Alanı ve Katlı Otoparkı, Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri ki 23 Nisan’da bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Kestel Katlı Otoparkı ve Pazar Yeri inşaatı, Yenişehir Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma, İznik Surları İstanbul Kapı Restorasyonu, Gemlik Termal Turizm Tesisleri, Karacabey Kültür Merkezi, Orhangazi Kültür Merkezi ve Otopark, Mevlevihane ve Konstrüksiyon Çalışmaları, Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi, İnegölspor Tesisleri’nin yeni yapıldığı yerin ikinci etap ihalesi yapılıyor. Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon Çalışmaları ve Çevre Düzenlemesi gibi çalışmalar var” diye konuştu.
İDDİAMIZ VAR
‘Bursa’yı yeşille gerçek manada buluşturacağız’ iddialarının olduğunu hatırlatan Aktaş, ‘Yeterince büyük yeşil alanlar yapacağız’ sözlerini yineledi. Bunlardan birinin 42 dönümlük eski Atatürk Stadyumu’nda yaptıkları Millet Bahçesi olduğunu belirten Aktaş, “İçinde millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, gezi ve spor alanları, sıcak su çeşmeleri gibi müştemilatlar, Bursaspor Anı Köşesi ile yaşayan bir alan olacak. 485 araçlık yer altında otopark da var. Hemen akabinde Gökdere’de 200 dönüm alan üzerinde yapılan çalışmamızın bir tarafı Yıldırım, diğer tarafı Osmangazi’ye bakıyor. Vakıf ve Kent Parkı’nı da Nisan’da açmış olacağız” şeklinde konuştu.
HANLAR BÖLGESİ YAŞAYAN ALAN OLACAK
Turizm yatırımlarının da gerçekleştirileceğini söyleyen Aktaş, bunların yatırımcılar marifetiyle yapılacağını dile getirdi. Sıcaksu Bölgesi ile ilgili proje yaptıklarını belirten Aktaş, “Bu döneme dair biz, mümkün olduğu kadar sadece belediye değil, bakanlık imkanlarını da kullanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u burada misafir ettik. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde çevresinin açılması ile ilgili koruma amaçlı imar planlarının revizyonunu yaptık. Şimdi orada kamulaştırma sürecine giriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi yapacağız. Kozahan’da iyileştirmeler yapacağız. İç avlu düzenlemesi, cephe sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri, Ertuğrul Bey Meydanı’nı oluşturacağız. Haşim İşçan Caddesi ile bağlantı sokaklarına yeni otoparklar oluşturup, cephe sağlıklaştırma yapılacak. Hanlar Bölgesi’ni yaşayan bir alan haline getireceğiz. Doğanbey’de 18 dönümlük alanda yeraltı kapalı otoparkı olacak şekilde bir meydan bölgeye kazandırılacak. Gökdere’deki Millet Bahçesi gibi Soğanlı’da da bir Millet Bahçesi var. Hep bunlar 2020 yılı içinde başlayacak çalışmalarımız olacak” dedi.
MERİNOS ALTINI BOŞALTACAĞIZ
Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarının olduğunu da hatırlatan Aktaş, Bakan Kurum geldiğinde Yıldırım’da 500, Osmangazi’de 500; kent genelinde toplam bin 400 konut üretilmesini taahhüt ettiğini belirterek, “Bizim asıl konumuz kentsel dönüşüm ile alakalı. Birkaç farklı alanımız var ama henüz kesinleşmedi. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu vesile ile Merinos Altı olarak tabir ettiğimiz bölgeyi elde ettiğimiz konutlar dahilinde boşaltmak istiyoruz” diye konuştu.
39 NOKTADA 85 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan isteklerinin olduğunu söyleyen Aktaş, Harmancık’tan İnegöl’e Mustafakemalpaşa’dan İznik’e kadar 39 farklı nokta ile alakalı yaklaşık 85 milyon liralık bir yatırımın olacağını hatırlattı. Örnekler veren Aktaş, Kestel Alaçam Gençlik Kampı, Nilüfer Akçalar Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası, Yıldırım Vakıfköy Kent Parkı içerisindeki spor salonu ve kent parkı inşaatı, Merinos Stadyumu’nun zemin ve çevre düzenlemeleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Sosyal Yaşam Merkezi, İnegöl ve Karacabey’de Gençlik Merkezi’nin bunlardan birkaçı olduğunu dile getirdi.
5 YILA 5 BAŞLIK
Önümüzdeki 5 yıllık süre için stratejik plan oluşturduklarını açıklayan Aktaş, bunları 5 başlıkta topladıklarını söyledi. Birinci sıraya ulaşımı koyduklarını aktaran Aktaş, arkasından kentsel dönüşüm, Yeşil Bursa, spor ve gençlik yatırımları, şehrin turizm ve ekonomik açıdan geliştirilmesi için tarihi ve turistik yatırımları sıraladı.
AKILLI KENTLER
Akıllı belediyecilik son dönemde moda bir tanım olduğunu hatırlatan Aktaş, bunun eldeki imkanların en rantabl şekilde kullanılması ve şehrin daha sistemli hale getirilmesi olarak özetledi. Akıllı belediyecilik uygulamalarının ulaşım başta olmak üzere enerji tüketimi, altyapı ve belediye kaynaklarının kullanımı gibi her alanda görülebileceğine değinen Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ulaşım ile alakalı mesela biz aynı vagonla, sefer aralığını 3,5 dakikadan 2 dakikaya düşürüyoruz. Sinyalizasyon optimizasyonu yapıyoruz. Bu devam eden bir çalışma. 290 bin kişi taşırken, 460 bin kişi taşımaya başlayacağız. Beraberinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile alakalı çalışmalar var. Burada sinyalizasyon çalışması ile beraber bir kavşaktan diğer kavşağa şişkinlik vermemek adına geçişkenliği sağlamak için bütün şehirde senkronizasyon sağlıyorsunuz. Amacımız şehri daha işler ve daha sistemli hale getirebilmek.”
DIŞ KAYNAK ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ
Birleşik Krallık’tan 3,2 milyon pound kaynak aldıklarını anımsatan Aktaş, “Farklı fonlara başvuruyoruz. Mesela EDS’yi kendi imkanlarımız ile yapmayacağız. Yap-işlet-devret ile hayata geçireceğiz. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar dış kaynak da üretmeye çalışıyoruz. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığımız var. Farklı fonlara başvuruyorlar. Akıllı kavşak uygulamalarında bile şu an 3’te birini akıllı hale getirebildik. Şimdi onları da yapacağız. 2019 ekonomik anlamda zor bir yıldı. 2020 daha da hızlanarak, devam edecek bir yıl olacak” dedi.
PLANLAMA YAPACAĞIZ
Yerli otomobil projesi ile ilgili değerlendirmede de bulunan Aktaş, kentin imarını, ulaşımını, gelişimini etkileyecek bir proje olduğuna değindi. Bununla ilgili bir planlama yapacaklarını açıklayan Aktaş, sadece Bursa değil, Güney Marmara Havzası’nı yakından ilgilendiren bir proje olduğunu sözlerine ekledi.
İşte Bursa’nın stratejik planı
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin stratejik planını Hürriyet Bursa’ya anlattı. Yapılacak yatırım ve çalışmaları 5 başlıkta toplayan Aktaş, birinci sırada ulaşımın geldiğini belirterek, bunu kentsel dönüşüm, Yeşil Bursa, spor ve gençlik yatırımları, şehrin turizm ve ekonomik açıdan geliştirilmesi için tarihi ve turistik yatırımlar olarak sıraladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hürriyet Bursa’ya seçimin üzerinden geçen süreci değerlendirip, önümüzdeki 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı yatırım ve çalışmaları anlattı. Mahalli seçimlerin 31 Mart 2019 tarihinde yapıldığını hatırlatan Aktaş, İstanbul seçiminin 3 ay uzaması nedeniyle 23 Haziran’ın ardından 5 yıllık bir döneme başladıklarını kaydetti. Bursa’nın ulaşım ile yatıp, kalktığını söyleyen Aktaş, “Bu bütün büyükşehirlerin sorunu. Köprüsünden, kavşağından, alt geçidinden, yürüyüş yollarından, asfalt çalışmalarından, bağlantı yollarından, kamulaştırmalarına kadar hepsi genel anlamda ulaşım ile ilgiliydi. Bir de bunun yanında toplu ulaşımın artırılması, daha kaliteli hale getirilmesi, raylı sistemlerle ilgili yeni yatırımlar, yeni otobüs yatırımları, bunlar da aslında ulaşım başlığındaki alt konular olarak yer alıyor” dedi.
KENT MEYDANI-TERMİNAL TRAMVAY HATTI
Stadyumun bulunduğu alanda bağlantı yolları ve devam eden çalışmalar bulunduğunu hatırlatan Aktaş, viyadük ve kavşak çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Yakın zamanda ihalesi gerçekleştirecek Kent Meydanı-Terminal tramvay ulaşımının 8 bin 100 metrelik bir hatta olduğunu anımsatan Aktaş, “Aslında bu hat 1,5-2 yıldır tasfiye süreci içinde. Müteahhidin işi bırakması nedeniyle bu projemiz durdu. Bu işi yeniden başlatma sürecimiz var” diye konuştu.
TRAMVAY, YOL VE KÖPRÜ PROJELERİ
Bu yıl da Acemler Kavşağı’nda çalışmaların süreceğini açıklayan Aktaş, Emek Hattı’nın Şehir Hastanesi’ne uzatılması ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde şehir içine girmeden çevreyolundan tahliyesi ile ilgili kamulaştırılma ve bağlantı yolu ile köprü çalışmalarının devam ettiğini ekledi. Adliye Binası’nın yapımının ardından bölgede ciddi yoğunlaşma yaşandığını belirten Aktaş, Adliye Kavşağı’nın da çalışmalar arasında yer aldığını kaydetti.
TİMSAH KAFASI YAPILIYOR
Stadyumda Timsah Kafası’nın eksik olduğunu hatırlatan Aktaş, orada da müteahhidin işi bıraktığını anımsatarak, “Temmuz’da ihalesini gerçekleştirdik. Eylül’de yer teslimini yaptık ve başladık. Gürsu Yenidoğan Pazar Alanı ve Katlı Otoparkı, Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri ki 23 Nisan’da bunun açılışını gerçekleştireceğiz. Kestel Katlı Otoparkı ve Pazar Yeri inşaatı, Yenişehir Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma, İznik Surları İstanbul Kapı Restorasyonu, Gemlik Termal Turizm Tesisleri, Karacabey Kültür Merkezi, Orhangazi Kültür Merkezi ve Otopark, Mevlevihane ve Konstrüksiyon Çalışmaları, Mustafakemalpaşa Gençlik Merkezi, İnegölspor Tesisleri’nin yeni yapıldığı yerin ikinci etap ihalesi yapılıyor. Orhangazi Kıyı Bandı Rekreasyon Çalışmaları ve Çevre Düzenlemesi gibi çalışmalar var” diye konuştu.
İDDİAMIZ VAR
‘Bursa’yı yeşille gerçek manada buluşturacağız’ iddialarının olduğunu hatırlatan Aktaş, ‘Yeterince büyük yeşil alanlar yapacağız’ sözlerini yineledi. Bunlardan birinin 42 dönümlük eski Atatürk Stadyumu’nda yaptıkları Millet Bahçesi olduğunu belirten Aktaş, “İçinde millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, gezi ve spor alanları, sıcak su çeşmeleri gibi müştemilatlar, Bursaspor Anı Köşesi ile yaşayan bir alan olacak. 485 araçlık yer altında otopark da var. Hemen akabinde Gökdere’de 200 dönüm alan üzerinde yapılan çalışmamızın bir tarafı Yıldırım, diğer tarafı Osmangazi’ye bakıyor. Vakıf ve Kent Parkı’nı da Nisan’da açmış olacağız” şeklinde konuştu.
HANLAR BÖLGESİ YAŞAYAN ALAN OLACAK
Turizm yatırımlarının da gerçekleştirileceğini söyleyen Aktaş, bunların yatırımcılar marifetiyle yapılacağını dile getirdi. Sıcaksu Bölgesi ile ilgili proje yaptıklarını belirten Aktaş, “Bu döneme dair biz, mümkün olduğu kadar sadece belediye değil, bakanlık imkanlarını da kullanıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u burada misafir ettik. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde çevresinin açılması ile ilgili koruma amaçlı imar planlarının revizyonunu yaptık. Şimdi orada kamulaştırma sürecine giriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi yapacağız. Kozahan’da iyileştirmeler yapacağız. İç avlu düzenlemesi, cephe sağlıklaştırma, aydınlatma projeleri, Ertuğrul Bey Meydanı’nı oluşturacağız. Haşim İşçan Caddesi ile bağlantı sokaklarına yeni otoparklar oluşturup, cephe sağlıklaştırma yapılacak. Hanlar Bölgesi’ni yaşayan bir alan haline getireceğiz. Doğanbey’de 18 dönümlük alanda yeraltı kapalı otoparkı olacak şekilde bir meydan bölgeye kazandırılacak. Gökdere’deki Millet Bahçesi gibi Soğanlı’da da bir Millet Bahçesi var. Hep bunlar 2020 yılı içinde başlayacak çalışmalarımız olacak” dedi.
MERİNOS ALTINI BOŞALTACAĞIZ
Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalarının olduğunu da hatırlatan Aktaş, Bakan Kurum geldiğinde Yıldırım’da 500, Osmangazi’de 500; kent genelinde toplam bin 400 konut üretilmesini taahhüt ettiğini belirterek, “Bizim asıl konumuz kentsel dönüşüm ile alakalı. Birkaç farklı alanımız var ama henüz kesinleşmedi. Yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Bu vesile ile Merinos Altı olarak tabir ettiğimiz bölgeyi elde ettiğimiz konutlar dahilinde boşaltmak istiyoruz” diye konuştu.
39 NOKTADA 85 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan isteklerinin olduğunu söyleyen Aktaş, Harmancık’tan İnegöl’e Mustafakemalpaşa’dan İznik’e kadar 39 farklı nokta ile alakalı yaklaşık 85 milyon liralık bir yatırımın olacağını hatırlattı. Örnekler veren Aktaş, Kestel Alaçam Gençlik Kampı, Nilüfer Akçalar Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası, Yıldırım Vakıfköy Kent Parkı içerisindeki spor salonu ve kent parkı inşaatı, Merinos Stadyumu’nun zemin ve çevre düzenlemeleri, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Sosyal Yaşam Merkezi, İnegöl ve Karacabey’de Gençlik Merkezi’nin bunlardan birkaçı olduğunu dile getirdi.
5 YILA 5 BAŞLIK
Önümüzdeki 5 yıllık süre için stratejik plan oluşturduklarını açıklayan Aktaş, bunları 5 başlıkta topladıklarını söyledi. Birinci sıraya ulaşımı koyduklarını aktaran Aktaş, arkasından kentsel dönüşüm, Yeşil Bursa, spor ve gençlik yatırımları, şehrin turizm ve ekonomik açıdan geliştirilmesi için tarihi ve turistik yatırımları sıraladı.
AKILLI KENTLER
Akıllı belediyecilik son dönemde moda bir tanım olduğunu hatırlatan Aktaş, bunun eldeki imkanların en rantabl şekilde kullanılması ve şehrin daha sistemli hale getirilmesi olarak özetledi. Akıllı belediyecilik uygulamalarının ulaşım başta olmak üzere enerji tüketimi, altyapı ve belediye kaynaklarının kullanımı gibi her alanda görülebileceğine değinen Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ulaşım ile alakalı mesela biz aynı vagonla, sefer aralığını 3,5 dakikadan 2 dakikaya düşürüyoruz. Sinyalizasyon optimizasyonu yapıyoruz. Bu devam eden bir çalışma. 290 bin kişi taşırken, 460 bin kişi taşımaya başlayacağız. Beraberinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile alakalı çalışmalar var. Burada sinyalizasyon çalışması ile beraber bir kavşaktan diğer kavşağa şişkinlik vermemek adına geçişkenliği sağlamak için bütün şehirde senkronizasyon sağlıyorsunuz. Amacımız şehri daha işler ve daha sistemli hale getirebilmek.”
DIŞ KAYNAK ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ
Birleşik Krallık’tan 3,2 milyon pound kaynak aldıklarını anımsatan Aktaş, “Farklı fonlara başvuruyoruz. Mesela EDS’yi kendi imkanlarımız ile yapmayacağız. Yap-işlet-devret ile hayata geçireceğiz. Dolayısıyla burada mümkün olduğu kadar dış kaynak da üretmeye çalışıyoruz. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığımız var. Farklı fonlara başvuruyorlar. Akıllı kavşak uygulamalarında bile şu an 3’te birini akıllı hale getirebildik. Şimdi onları da yapacağız. 2019 ekonomik anlamda zor bir yıldı. 2020 daha da hızlanarak, devam edecek bir yıl olacak” dedi.
PLANLAMA YAPACAĞIZ
Yerli otomobil projesi ile ilgili değerlendirmede de bulunan Aktaş, kentin imarını, ulaşımını, gelişimini etkileyecek bir proje olduğuna değindi. Bununla ilgili bir planlama yapacaklarını açıklayan Aktaş, sadece Bursa değil, Güney Marmara Havzası’nı yakından ilgilendiren bir proje olduğunu sözlerine ekledi.