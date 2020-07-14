Ne olacak bu kötü kayıtlar?

Dijital ortamda yer alan geçmiş yıllara ait bazı Türkçe albümlerin ses kalitesi can sıkıcı.
Aylık , yıllık müzik portallarına üye olan müzikseverlerin özellikle 90’lı yıllara ait kült olmuş Türkçe albümleri dinlemeye kalktığında özensizce kasetten aktarılmış kayıtlarla ile karşı karşıya kaldığında hevesleri kursaklarında kalıyor.
Şarkının orta yerinden başlaması mı dersiniz ya da intronun 35 saniye bekleme sonrası girmesi mi. Ne ararsanız var. İşin komik tarafı bu albümlerin cillop gibi cd kayıtları dijital ortamda kol gezerken , neden bu portallarda kaset kayıtlarının yer aldığı koca bir soru işareti.
Bu problemin sorumlusu albümlerin yapım şirketleri. Hepsinin elinde orijinal kayıtlar dururken neden böyle bir yola baş vurduklarını anlamak mümkün değil. Ya kolaylarına geliyor ya da ellerindeki orijinal kayıtlar buhar olmuş.
Bir başka can sıkıcı durum albümlerin kapak görselleri ile alakalı. Yüksek kalite kapakların yerini bazen bambaşka grafikler alabiliyor. Cd’lerin tarih olduğu ve kolleksiyonerlerin boynunun bükük kaldığı şu dönemde , o cdlerin kartonetlerini dijital ortama iyi çözünürlükte aktarıp albümlere dijital bootleg olarak eklemek o kadar zor olmasa gerek.
Buradan yapım şirketlerine çağrıda bulunuyorum. Elinizdeki albümlerin dijital ortama layıkıyla aktarılmasını sağlayın. Bunlar sizin müzik dünyasına bıraktığınız kıymetli projeler ve imzalar.
Üstün körü yapılmış aktarımlar müzik dinleyicisini üzüyor. Böyle yapmayın.
Konu kilit mi?
Norm Ender’in yeni şarkısının haberleri , tanıtımları ve görselleri önden bombardıman şeklinde gelince meraklanmıştım. Bir önceki çalışma hatırı sayılır bir başarı elde edince haliyle beklentiler yüksek yeni çıkacak şarkının nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyordu.
Ve beklenen an geldi. Norm Ender’in yeni şarkısı ‘ Konu kilit’ geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yeni bir hit bekleyenleri şarkı tatmin etti mi bilemem ama ben ilk dinleyişte beklediğimi bulamadım.
Beklentimin yüksekliği söz yönünde değil tamamen alt yapı ile alakalıydı. Sözler konusunda bana kalırsa bir sıkıntı yok. Tam tersi içeriğindeki Edis’e diss atması ile magazinin göbeğine oturarak şarkının tanıtımına güzel bir yardımda bile bulunmuş.
Video klip çalışmasının altına yazılan yorumlara baktığımda ve beğenen beğenmeyen rakamlarını karşılaştırdığımda hoşnut olmayanların çoğunlukta olduğunu gördüm.
‘Mekanın Sahibi’ ile kendi çıtasını yükselten Norm Ender, dinleyiciyi de o yönde diğer şarkının daha iyisi olacağı konusunda şartlandırmış oldu. Çoğunluk bu şarkının o etkiyi yaratmayacağı yönünde eleştirilerde bulunmuş. Bunun cevabını ilerleyen günlerde göreceğiz.
En büyük aşklar nefretle başlar. Kim bilir belki şu an şarkıdan haz etmeyenler ileride fikirlerini değiştirip parçayı güzel bir yere taşıyabilir. Anlayacağınız şu an bu konu kilit değil gayet tartışmaya açık.
Durmak yok
Geçtiğimiz hafta müzisyen arkadaşlarımla buluşmalarımda ortak konumuz hep aynıydı. Ne olacaktı bu müzik dünyasının gidişatı?
İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde dengeler tamamen değişmiş , yapılan kariyer planlamalarının seyri bambaşka noktalara gelmişti.
Ticari yönden geri dönüşlerin istenilen düzeyde olmaması bir çok yeni çıkacak albüm ve şarkı konusunda şarkıcı ve müzisyenleri iki kere düşünmeye itmişti. Bir süre yeni şarkıları çıkarmayı bekletmeli mi yoksa devam mı etmeliydi?
Bu ikilemler havada uçuşurken bir kesim için üretim hız kesmeden devam ediyor. Yeni şarkılar yazılıp, kayıt ediliyor. ‘Nereye kadar bunları bekletebiliriz ki?’ diyen bir grup şarkıcı tüm bu zorluklara inat yeni çalışmalarını paylaşmaktan yana. Ben de üretimin devam etmesinden yanayım. Yeni şarkıların piyasaya çıkması tereddüt içinde kalan bir grup için cesaret kaynağı olabilir diye düşünüyorum.
Ne olacak bu kötü kayıtlar?
Dijital ortamda yer alan geçmiş yıllara ait bazı Türkçe albümlerin ses kalitesi can sıkıcı.
Aylık , yıllık müzik portallarına üye olan müzikseverlerin özellikle 90’lı yıllara ait kült olmuş Türkçe albümleri dinlemeye kalktığında özensizce kasetten aktarılmış kayıtlarla ile karşı karşıya kaldığında hevesleri kursaklarında kalıyor.
Şarkının orta yerinden başlaması mı dersiniz ya da intronun 35 saniye bekleme sonrası girmesi mi. Ne ararsanız var. İşin komik tarafı bu albümlerin cillop gibi cd kayıtları dijital ortamda kol gezerken , neden bu portallarda kaset kayıtlarının yer aldığı koca bir soru işareti.
Bu problemin sorumlusu albümlerin yapım şirketleri. Hepsinin elinde orijinal kayıtlar dururken neden böyle bir yola baş vurduklarını anlamak mümkün değil. Ya kolaylarına geliyor ya da ellerindeki orijinal kayıtlar buhar olmuş.
Bir başka can sıkıcı durum albümlerin kapak görselleri ile alakalı. Yüksek kalite kapakların yerini bazen bambaşka grafikler alabiliyor. Cd’lerin tarih olduğu ve kolleksiyonerlerin boynunun bükük kaldığı şu dönemde , o cdlerin kartonetlerini dijital ortama iyi çözünürlükte aktarıp albümlere dijital bootleg olarak eklemek o kadar zor olmasa gerek.
Buradan yapım şirketlerine çağrıda bulunuyorum. Elinizdeki albümlerin dijital ortama layıkıyla aktarılmasını sağlayın. Bunlar sizin müzik dünyasına bıraktığınız kıymetli projeler ve imzalar.
Üstün körü yapılmış aktarımlar müzik dinleyicisini üzüyor. Böyle yapmayın.
Konu kilit mi?
Norm Ender’in yeni şarkısının haberleri , tanıtımları ve görselleri önden bombardıman şeklinde gelince meraklanmıştım. Bir önceki çalışma hatırı sayılır bir başarı elde edince haliyle beklentiler yüksek yeni çıkacak şarkının nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyordu.
Ve beklenen an geldi. Norm Ender’in yeni şarkısı ‘ Konu kilit’ geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yeni bir hit bekleyenleri şarkı tatmin etti mi bilemem ama ben ilk dinleyişte beklediğimi bulamadım.
Beklentimin yüksekliği söz yönünde değil tamamen alt yapı ile alakalıydı. Sözler konusunda bana kalırsa bir sıkıntı yok. Tam tersi içeriğindeki Edis’e diss atması ile magazinin göbeğine oturarak şarkının tanıtımına güzel bir yardımda bile bulunmuş.
Video klip çalışmasının altına yazılan yorumlara baktığımda ve beğenen beğenmeyen rakamlarını karşılaştırdığımda hoşnut olmayanların çoğunlukta olduğunu gördüm.
‘Mekanın Sahibi’ ile kendi çıtasını yükselten Norm Ender, dinleyiciyi de o yönde diğer şarkının daha iyisi olacağı konusunda şartlandırmış oldu. Çoğunluk bu şarkının o etkiyi yaratmayacağı yönünde eleştirilerde bulunmuş. Bunun cevabını ilerleyen günlerde göreceğiz.
En büyük aşklar nefretle başlar. Kim bilir belki şu an şarkıdan haz etmeyenler ileride fikirlerini değiştirip parçayı güzel bir yere taşıyabilir. Anlayacağınız şu an bu konu kilit değil gayet tartışmaya açık.
Durmak yok
Geçtiğimiz hafta müzisyen arkadaşlarımla buluşmalarımda ortak konumuz hep aynıydı. Ne olacaktı bu müzik dünyasının gidişatı?
İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde dengeler tamamen değişmiş , yapılan kariyer planlamalarının seyri bambaşka noktalara gelmişti.
Ticari yönden geri dönüşlerin istenilen düzeyde olmaması bir çok yeni çıkacak albüm ve şarkı konusunda şarkıcı ve müzisyenleri iki kere düşünmeye itmişti. Bir süre yeni şarkıları çıkarmayı bekletmeli mi yoksa devam mı etmeliydi?
Bu ikilemler havada uçuşurken bir kesim için üretim hız kesmeden devam ediyor. Yeni şarkılar yazılıp, kayıt ediliyor. ‘Nereye kadar bunları bekletebiliriz ki?’ diyen bir grup şarkıcı tüm bu zorluklara inat yeni çalışmalarını paylaşmaktan yana. Ben de üretimin devam etmesinden yanayım. Yeni şarkıların piyasaya çıkması tereddüt içinde kalan bir grup için cesaret kaynağı olabilir diye düşünüyorum.