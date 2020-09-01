Bugün Gökhan Türkmen doğum gününü oldukça anlamlı bir şarkıyla kutluyor. Gelecek yıllara güzel bir anı olarak kalacak şarkının ismi ‘Mavi’
Türkmen’in kızları için yazdığı ve bestelediği “Mavi” şarkısının en önemli yanı ise kızı Nil Rona ile birlikte söylemiş olması. GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan ‘Mavi’, gitar ağırlıklı rock sounda sahip duygusal bir şarkı olmuş.
Şarkı Türkmen’in 5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olsa da aslında müzikseverlerle ikinci buluşması diyebiliriz. İlki 2018 yılında ‘Nil Rona’nın rüyaları: Gobili’ adı altında yayınlanmış şirin mi şirin bir proje idi. Bu projeyi kaçırdıysanız önceki yazılarımda bulabilirsiniz.
“Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya söylediği sevgi dolu sözlerle gönül telini titretiyor. İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığı üzerine yapılan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait.
Her işinde olduğu bu çalışmada yine görsele büyük önem veren Gökhan , ‘Mavi’nin kapağında kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne bakan Nil Rona karesini sunmuş. Bu duygusal kapak tasarımı Morespace Studio’ya ait.
Bora Çifterler yönetmenliğinde çekilen videoda ise Gökhan Türkmen kızları Nil Rona ve Leyla Ada ile birlikte karşımıza çıkıyor. Eğlenceli ve oldukça samimi olan klip bugün itibarıyla dijital platformlardan izlenebilir.
Müziğine , sahnesine önem veren , ezberden çok farklılıklar peşinde koşan ve istediği müziği yapan Türkmen’in yeni yaşını yine farklı bir şekilde kutlamasına şapka çıkarıyor, yeni yaşının kendisine ve müziğine güzellikler getirmesini diliyorum.
İçimizdeki dünya
Oyuncu olarak bayıla bayıla izlemekten keyif aldığım Janset, müzikle olan bağını hiç koparmayıp , hem ‘Pukku Mikku’ adlı proje grubu hem de film müzikleri için seslendirdiği şarkılarla içindeki müzik aşkını ayakta tutmayı başarmış bir isim.
Zaman içinde Cihan Barış, Halil Sezai, Alper Çakır, Kerem Özyeğen, Ozan Tügen, Tarkan Gözübüyük, Kerem Doğrar, Sunay Özgür ve Ender Akay gibi değerli müzisyenlerle çalışan Janset, keyifli müzikal yolculuğunu şimdi bir şarkıyla şahlandırıyor.
Turgut Berkes'in ‘Kara Kutu’ albümünde yer alan ‘İçimizdeki Dünya’yı seslendiren Janset, Turgut Berkes’in ikinci ölüm yıldönümü anısına bu şarkıyı seslendirmek istemiş.
Orijinaline göre oldukça farklı olan şarkının düzenlemesi ve miksi Tarkan Gözübüyük, mastering işlemi Çağlar Türkmen tarafından yapılmış.
Janset’in bu ilk teklisinin ardından nelerin geleceğini merak ediyorum. Kendine has ses rengi ve yorumuyla yeni şarkılar ve coverlar ona çok yakışacaktır diye düşünüyorum. Hikayenin bundan sonrasında neler olacağını bekleyim görelim.
Manitas
Bu hafta yepyeni bir grup dinledim. Bende bıraktıkları ilk intiba çok sevdiğim Pet Shop Boys tatlarında oldu. Aslında bu grup cover şarkılar ile yıllardır yaptıkları canlı performanslarla kendilerini bu zamanlara inceden hazırlamış gözüküyor.
Elektronik müzik ağırlıklı olan şarkılarını ülkemiz müziği ve enstrümanları ile harmanlayıp ortaya etnik tınılı Synthpop şarkılar çıkarmayı hedeflemişler. Sonuç bana göre gayet güzel olmuş.
Alternatif ve Syntpop Türkçe müziğe bambaşka bir soluk getireceklerini düşündüğüm, Defne Angın ve Selin Dumlugöl’den oluşan Manitas , müzikal kariyerlerinin ilk çalışması ‘Olsun’u yeni işler duymaya hevesli olan kulaklarımıza geçtiğimiz günlerde yolladı bile.
Sözleri Defne Angın'a, müziği Selin Dumlugöl'e ait olan ‘Olsun’ şarkısının düzenlemesi Mehmet Bekalp tarafından yapılmış. Klip yönetmenliğini Kadir Arıcı'nın üstlendiği projenin fotoğrafları ise Berk Mimaroğlu tarafından çekilmiş. Şarkı araba yolculuğunda özellikle çok güzel gidiyor. Tecrübe ile sabit.
Bütün olarak her bir detayla ince ince ilgilenildiği her halinden belli olan Manitas’ın bu ilk işi kulaktan kulağa emin adımlarla yayılmaya başladı. Şarkıya gelen yorumlar olumlu. Dinlemediyseniz bir kulak verin derim.
Bebeğim
Kaan Boşnak söz, müzik ve aranjesi kendisine ait yeni şarkısı “Bebeğim”i geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınladı.
Severek dinlediğim ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubu için yazıp, seslendirdiği şarkılarıyla kendisine hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinen Boşnak, solo kariyerine yeni şarkılar katmaya devam ediyor.
Yaptığı her iş sıkı takipçileri tarafından fazlasıyla mercek altına alınan Boşnak, yeni şarkısı ‘Sevgilim’ ile bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Şarkı konusunda ikiye ayrılanlar var. Benim düşüncem negatif düşünenlerin kısa sürede şarkıyı bağırlarına basacağı yönünde.
Mavi
Bugün Gökhan Türkmen doğum gününü oldukça anlamlı bir şarkıyla kutluyor. Gelecek yıllara güzel bir anı olarak kalacak şarkının ismi ‘Mavi’
Türkmen’in kızları için yazdığı ve bestelediği “Mavi” şarkısının en önemli yanı ise kızı Nil Rona ile birlikte söylemiş olması. GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan ‘Mavi’, gitar ağırlıklı rock sounda sahip duygusal bir şarkı olmuş.
Şarkı Türkmen’in 5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olsa da aslında müzikseverlerle ikinci buluşması diyebiliriz. İlki 2018 yılında ‘Nil Rona’nın rüyaları: Gobili’ adı altında yayınlanmış şirin mi şirin bir proje idi. Bu projeyi kaçırdıysanız önceki yazılarımda bulabilirsiniz.
“Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya söylediği sevgi dolu sözlerle gönül telini titretiyor. İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığı üzerine yapılan şarkının sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler’e ait.
Her işinde olduğu bu çalışmada yine görsele büyük önem veren Gökhan , ‘Mavi’nin kapağında kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne bakan Nil Rona karesini sunmuş. Bu duygusal kapak tasarımı Morespace Studio’ya ait.
Bora Çifterler yönetmenliğinde çekilen videoda ise Gökhan Türkmen kızları Nil Rona ve Leyla Ada ile birlikte karşımıza çıkıyor. Eğlenceli ve oldukça samimi olan klip bugün itibarıyla dijital platformlardan izlenebilir.
Müziğine , sahnesine önem veren , ezberden çok farklılıklar peşinde koşan ve istediği müziği yapan Türkmen’in yeni yaşını yine farklı bir şekilde kutlamasına şapka çıkarıyor, yeni yaşının kendisine ve müziğine güzellikler getirmesini diliyorum.
İçimizdeki dünya
Oyuncu olarak bayıla bayıla izlemekten keyif aldığım Janset, müzikle olan bağını hiç koparmayıp , hem ‘Pukku Mikku’ adlı proje grubu hem de film müzikleri için seslendirdiği şarkılarla içindeki müzik aşkını ayakta tutmayı başarmış bir isim.
Zaman içinde Cihan Barış, Halil Sezai, Alper Çakır, Kerem Özyeğen, Ozan Tügen, Tarkan Gözübüyük, Kerem Doğrar, Sunay Özgür ve Ender Akay gibi değerli müzisyenlerle çalışan Janset, keyifli müzikal yolculuğunu şimdi bir şarkıyla şahlandırıyor.
Turgut Berkes'in ‘Kara Kutu’ albümünde yer alan ‘İçimizdeki Dünya’yı seslendiren Janset, Turgut Berkes’in ikinci ölüm yıldönümü anısına bu şarkıyı seslendirmek istemiş.
Orijinaline göre oldukça farklı olan şarkının düzenlemesi ve miksi Tarkan Gözübüyük, mastering işlemi Çağlar Türkmen tarafından yapılmış.
Janset’in bu ilk teklisinin ardından nelerin geleceğini merak ediyorum. Kendine has ses rengi ve yorumuyla yeni şarkılar ve coverlar ona çok yakışacaktır diye düşünüyorum. Hikayenin bundan sonrasında neler olacağını bekleyim görelim.
Manitas
Bu hafta yepyeni bir grup dinledim. Bende bıraktıkları ilk intiba çok sevdiğim Pet Shop Boys tatlarında oldu. Aslında bu grup cover şarkılar ile yıllardır yaptıkları canlı performanslarla kendilerini bu zamanlara inceden hazırlamış gözüküyor.
Elektronik müzik ağırlıklı olan şarkılarını ülkemiz müziği ve enstrümanları ile harmanlayıp ortaya etnik tınılı Synthpop şarkılar çıkarmayı hedeflemişler. Sonuç bana göre gayet güzel olmuş.
Alternatif ve Syntpop Türkçe müziğe bambaşka bir soluk getireceklerini düşündüğüm, Defne Angın ve Selin Dumlugöl’den oluşan Manitas , müzikal kariyerlerinin ilk çalışması ‘Olsun’u yeni işler duymaya hevesli olan kulaklarımıza geçtiğimiz günlerde yolladı bile.
Sözleri Defne Angın'a, müziği Selin Dumlugöl'e ait olan ‘Olsun’ şarkısının düzenlemesi Mehmet Bekalp tarafından yapılmış. Klip yönetmenliğini Kadir Arıcı'nın üstlendiği projenin fotoğrafları ise Berk Mimaroğlu tarafından çekilmiş. Şarkı araba yolculuğunda özellikle çok güzel gidiyor. Tecrübe ile sabit.
Bütün olarak her bir detayla ince ince ilgilenildiği her halinden belli olan Manitas’ın bu ilk işi kulaktan kulağa emin adımlarla yayılmaya başladı. Şarkıya gelen yorumlar olumlu. Dinlemediyseniz bir kulak verin derim.
Bebeğim
Kaan Boşnak söz, müzik ve aranjesi kendisine ait yeni şarkısı “Bebeğim”i geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınladı.
Severek dinlediğim ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz’ grubu için yazıp, seslendirdiği şarkılarıyla kendisine hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi edinen Boşnak, solo kariyerine yeni şarkılar katmaya devam ediyor.
Yaptığı her iş sıkı takipçileri tarafından fazlasıyla mercek altına alınan Boşnak, yeni şarkısı ‘Sevgilim’ ile bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Şarkı konusunda ikiye ayrılanlar var. Benim düşüncem negatif düşünenlerin kısa sürede şarkıyı bağırlarına basacağı yönünde.