Oğuzhan Koç’tan uzunca bir süredir hareketli şarkı dinlemiyorduk. Yeni çıkan ‘Kendime Sardım’ Koç için bu anlamda hem eğlenceli hem de enerjik bir geri dönüş olmuş. Son çıkardığı ‘Ev’ isimli albümünden 3 şarkıya klip çektikten sonra yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde daha fazla slow şarkı çıkarmayıp o albümün defterini kapatan Koç, bir süre single olarak gidecekmiş.
Çağrı Telkıvıran ile karantina sürecinde üretimi aksatmayan ve bolca şarkı yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç’un düzenlemelerde Telkıvıran ile yakaladığı kimya çok iyi tutmuş. Daha önceki çalışmalarında da farklı lezzetleri dozunda bir şekilde şarkıların içine katan ikili ‘Kendime Sardım’ ile bu sistemi üzerine yeni soslar katarak başarı ile devam ettirmiş.
‘Kendime Sardım’ ilk dinleyişten sonra insanı yakalayan bir enerjiye sahip. Söz ve beste yağ gibi akıp giderken , şarkının yaza uygun, oturduğun yerde sallanmana imkan sağlayan düzenlemesi büyük bir artı. Hem batı hem bizden durumunu gayet güzel harmanlayan şarkının olmazsa olmaz kıvam Oğuzhan Koç nağmeleri ile birleşmesi ‘ Kendime Sardım’a farklı bir enerji katmış.
Şarkı kadar eğlenceli bir diğer şey ise video klip çalışması olmuş. Karantina döneminde hayalini kurduğumuz ama şartlar dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz bir çok şeyi evinde yaşayan bir Oğuzhan Koç görüyoruz. Yönetmenliğini Mehmet Ali Ergin’in üstlendiği klip bu anlamda şarkıya çok yakışmış. Sosyal medyada şarkı için alternatif çekilen videolar ayrı bir eğlenceli olmuş. Yakında bunlardan bolca izleyeceğiz gibi gözüküyor.
Üretimi hem kendine yaptığı hem de diğer şarkıcılara verdiği şarkılarla devam ettiren Oğuzhan Koç, Temmuz ayında bir single daha çıkarmayı planlıyormuş. İçimden bir ses Temmuz ayındaki şarkıda temponun daha çok artacağı yönünde.
Halbuki
Bu karantina döneminde sosyal medyada yaptığı canlı yayınlar geniş kitlelerce izlenen isimlerin en başında Yalın yer alıyor. Bu dönemde bolca çalıp söyledi ve sert geçen günlerdeki yayınları ile bizleri tüy gibi hafifletti.
Nisan ayında çıkardığı ‘Ya Sabır’ isimli şarkısının ardından şimdi ‘Halbuki’ diyen Yalın, hepimizin efkar düğmesine basarak yaz akşamlarında fonda çalarken ‘Ah be!’ dedirtecek bir şarkıyı kapımızın önüne koymuş.
Aslında yakından takip edenler ‘Halbuki’ye yabancı değil. Yalın bu şarkıyı bir iki sene önce konserlerinde ilk kez dinleyicisine söylemişti. Sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi Sabi Saltıel’e ait şarkıda içimizi titreten ud’da Mustafa İpekçioğlu’nun imzası var.
Klasik olmuş Yalın tarzını dibine kadar hissettiğiniz şarkı insanın aklına türlü hikayeler , sahneler getiriyor. Yaz döneminde yayına girecek dizilere duyurulur. Bu şarkı o hikayelerin bir yerinde fonda çalacak türden olmuş. Bu yaz Yalın’dan birde güzel bir dans şarkısı bekliyorum.
Çılgın Bediş yeniden mi çekilecek?
Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik youtube kanalında tatlı bir sürpriz yaptı. Çılgın Bediş kadrosundan Çiçek Dilligil , Cenk Torun , Selma Sonat , Sinan Bengier ve Sonay Aydın Gibson ile yıllar sonra bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştiren Yoncimik, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkarttı.
İzlerken fark ettiğim tek şey kimsenin değişmediği aksine daha dinamik ve eğlenceli olduklarıydı. İzleyenlerin mesaj yağmuruna tuttuğu sohbetten anlaşılıyor ki Çılgın Bediş’in çok sadık bir izleyici kitlesi var.
Her yaş grubundan seveni olan dizi , tekrarları ve dijital ortamda yer alan bölümleri sayesinde sevenlerinin sayısını katlayarak çoğaltıyor. Herkesin ortak sorusu ve merak ettiği şey ise neden bu kadar seveni olan bir dizi yeniden çekilmiyor?
2020 yılında hala Oktay’ın peşinde koşan bir Bediş mi olacak? Mükü’nün hayatı nasıl bir hal almış? Banu neler yapıyor? Her karakterin günümüze nasıl geldiğini görmenin gayet keyifli olacağını izlediğim sohbetteki kimyadan açık bir şekilde anladım.
Kayıtsız şartsız Çılgın Bediş sevgisinin özellikle son yıllarda daha çok çoğaldığının farkında olan ekip, yeniden çekilirse projede seve seve yer almaya hazır. Bakalım dizi üzerindeki bu yoğun enerji önümüzdeki günlerde nelerin gerçekleşmesine sebep olacak.
Kendime Sardım
Oğuzhan Koç’tan uzunca bir süredir hareketli şarkı dinlemiyorduk. Yeni çıkan ‘Kendime Sardım’ Koç için bu anlamda hem eğlenceli hem de enerjik bir geri dönüş olmuş. Son çıkardığı ‘Ev’ isimli albümünden 3 şarkıya klip çektikten sonra yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde daha fazla slow şarkı çıkarmayıp o albümün defterini kapatan Koç, bir süre single olarak gidecekmiş.
Çağrı Telkıvıran ile karantina sürecinde üretimi aksatmayan ve bolca şarkı yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç’un düzenlemelerde Telkıvıran ile yakaladığı kimya çok iyi tutmuş. Daha önceki çalışmalarında da farklı lezzetleri dozunda bir şekilde şarkıların içine katan ikili ‘Kendime Sardım’ ile bu sistemi üzerine yeni soslar katarak başarı ile devam ettirmiş.
‘Kendime Sardım’ ilk dinleyişten sonra insanı yakalayan bir enerjiye sahip. Söz ve beste yağ gibi akıp giderken , şarkının yaza uygun, oturduğun yerde sallanmana imkan sağlayan düzenlemesi büyük bir artı. Hem batı hem bizden durumunu gayet güzel harmanlayan şarkının olmazsa olmaz kıvam Oğuzhan Koç nağmeleri ile birleşmesi ‘ Kendime Sardım’a farklı bir enerji katmış.
Şarkı kadar eğlenceli bir diğer şey ise video klip çalışması olmuş. Karantina döneminde hayalini kurduğumuz ama şartlar dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz bir çok şeyi evinde yaşayan bir Oğuzhan Koç görüyoruz. Yönetmenliğini Mehmet Ali Ergin’in üstlendiği klip bu anlamda şarkıya çok yakışmış. Sosyal medyada şarkı için alternatif çekilen videolar ayrı bir eğlenceli olmuş. Yakında bunlardan bolca izleyeceğiz gibi gözüküyor.
Üretimi hem kendine yaptığı hem de diğer şarkıcılara verdiği şarkılarla devam ettiren Oğuzhan Koç, Temmuz ayında bir single daha çıkarmayı planlıyormuş. İçimden bir ses Temmuz ayındaki şarkıda temponun daha çok artacağı yönünde.
Halbuki
Bu karantina döneminde sosyal medyada yaptığı canlı yayınlar geniş kitlelerce izlenen isimlerin en başında Yalın yer alıyor. Bu dönemde bolca çalıp söyledi ve sert geçen günlerdeki yayınları ile bizleri tüy gibi hafifletti.
Nisan ayında çıkardığı ‘Ya Sabır’ isimli şarkısının ardından şimdi ‘Halbuki’ diyen Yalın, hepimizin efkar düğmesine basarak yaz akşamlarında fonda çalarken ‘Ah be!’ dedirtecek bir şarkıyı kapımızın önüne koymuş.
Aslında yakından takip edenler ‘Halbuki’ye yabancı değil. Yalın bu şarkıyı bir iki sene önce konserlerinde ilk kez dinleyicisine söylemişti. Sözü ve müziği kendisine , düzenlemesi Sabi Saltıel’e ait şarkıda içimizi titreten ud’da Mustafa İpekçioğlu’nun imzası var.
Klasik olmuş Yalın tarzını dibine kadar hissettiğiniz şarkı insanın aklına türlü hikayeler , sahneler getiriyor. Yaz döneminde yayına girecek dizilere duyurulur. Bu şarkı o hikayelerin bir yerinde fonda çalacak türden olmuş. Bu yaz Yalın’dan birde güzel bir dans şarkısı bekliyorum.
Çılgın Bediş yeniden mi çekilecek?
Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik youtube kanalında tatlı bir sürpriz yaptı. Çılgın Bediş kadrosundan Çiçek Dilligil , Cenk Torun , Selma Sonat , Sinan Bengier ve Sonay Aydın Gibson ile yıllar sonra bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştiren Yoncimik, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkarttı.
İzlerken fark ettiğim tek şey kimsenin değişmediği aksine daha dinamik ve eğlenceli olduklarıydı. İzleyenlerin mesaj yağmuruna tuttuğu sohbetten anlaşılıyor ki Çılgın Bediş’in çok sadık bir izleyici kitlesi var.
Her yaş grubundan seveni olan dizi , tekrarları ve dijital ortamda yer alan bölümleri sayesinde sevenlerinin sayısını katlayarak çoğaltıyor. Herkesin ortak sorusu ve merak ettiği şey ise neden bu kadar seveni olan bir dizi yeniden çekilmiyor?
2020 yılında hala Oktay’ın peşinde koşan bir Bediş mi olacak? Mükü’nün hayatı nasıl bir hal almış? Banu neler yapıyor? Her karakterin günümüze nasıl geldiğini görmenin gayet keyifli olacağını izlediğim sohbetteki kimyadan açık bir şekilde anladım.
Kayıtsız şartsız Çılgın Bediş sevgisinin özellikle son yıllarda daha çok çoğaldığının farkında olan ekip, yeniden çekilirse projede seve seve yer almaya hazır. Bakalım dizi üzerindeki bu yoğun enerji önümüzdeki günlerde nelerin gerçekleşmesine sebep olacak.