Müzisyen Emir Ersoy, latin müzik denince akla gelen ve son yıllarda yaptığı albüm ve özel projeler ile keyifli işlere imza atmış bir isim. Yeni albüm ‘1977’de yine güzel bir fikirle karşımıza çıkan Ersoy’a bu sefer kadın oyuncular eşlik etmiş.

Çalışmaları yaklaşık 1 yıl süren ‘1977’ albümü için ince eleyip sık dokuyan Ersoy’a bu projede Gülse Birsel, Leyla Lydia Tuğutlu, Aslı Bekiroğlu, Seda Bakan, Gökçe Bahadır, Hande Subaşı, Aslı İnandık, Oya Başar, Belçim Bilgin konuk olmuş.

Olmaz Olsun, Aldatıldık, Çakkıdı, Başka Bahar,Hepsi Senin Mi, Şarkı Söylemek Lazım, Seni İstiyorum, Kaçın Kurası ve Aşktan Ne Haber albüm için seçilen şarkılar. 1977 yılından başlayarak Sezen Aksu'nun yorumladığı ve yazdığı şarkılardan bir repertuar hazırlayan Ersoy, albüm genelinde 70’li yılların havasını estirmek istemiş.

25 Haziranda çıkacak olan albümden ilk video klip Gülse Birsel’in seslendirdiği ‘Olmaz Olsun’ şarkısına gelmiş. Hem görsel hem işitsel keyifli bir iş olduğu her halinden belli olan ‘1977’ albümü bize bu yaz fonda nostaljik rüzgarlar estirecek gibi gözüküyor.

Hit var mı?

Bu yazın hit şarkısı ne olacak? Haziran itibarıyla yaz ayına özel şarkılar birer ikişer çıkmaya başladı. Bu seneki yarış nasıl olacak ve ipi hangi şarkı göğüsleyecek bekleyip göreceğiz.

Yaz geldiğinde şarkı çıkarması beklenenlerin en başında tartışmasız hep Demet Akalın yer alır. Demet Akalın şarkısı dinleyici ile buluştuğunda yaz geldi demektir. Bu yaz söz ve müziği Sinan Akçıl’a düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan ‘Bi Daha Bi Daha’ ile karşımıza çıkacak olan Akalın, 21 Haziran’da yarışı başlatıyor.

Hadise’nin Ersay Üner imzalı şarkısı ‘Hay Hay’ merak edilen şarkılar arasında. Cuma günü yayınlanacak olan şarkı hakkında kapak görselleri haricinde başka bir ipucu yok. Ben bu müzikal birliktelikten güzel bir şarkı çıktığına inanıyorum.

Serdar Ortaç’ın uzunca bir süredir üzerinde çalışılan albümü bu yaza yetişir mi bilmiyorum. Geçmişten günümüze dillere dolanmış şarkılarının başka şarkıcılar tarafından okunmuş hallerinin ilgi göreceğinden emin olduğum proje albümü bakalım ne zaman dinleyici ile buluşacak.