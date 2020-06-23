Fikri Karayel’in düşler sokağı

Ezginin Günlüğü’nün ‘40 Yıllık Şarkılar’ albümü geçtiğimiz ay dinleyici ile buluşmuştu. Albümde yer alan Bora Duran, Can Bonomo, Can Kazaz, Canozan, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Fikri Karayel, Gripin, Harun Tekin, Karsu, Melek Mosso, Melike Şahin, Nilipek., Ömer Yener, Pinhani, Rubato, Sedef Sebüktekin ve Zeynep Bastık grubun unutulmayan şarkılarını kendi tarzlarında seslendirmiş ve şarkılara farklı lezzetler katmış.
Aslında bu Ezginin Günlüğü’nün yaptığı ikinci tribute albüm. Bir önceki çalışmada Sezen Aksu, Candan Erçetin, Feridun Düzağaç, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Mirkelam, Gündoğarken, Bulutsuzluk Özlemi, Bülent Ortaçgil gibi isimler yer almıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan bu ikinci tribute albümde benim en sevdiğim yorumlardan biri olan Fikri Karayel’in payına düşen şarkı ‘ Düşler Sokağı’ video kliplendi. Sözleri Hüsnü Arkan , müziği Nadir Göktürk’e ait şarkının yeni düzenlemesi Kart’a ait. Parçada tuşlu çalgıları Semih Tuncer , elektrik gitarı Emirhan Pekdemir ve bas gitarı Şentürk Öztaş yazmış.
Fikri Karayel’in kendi tarzını şarkıya çok iyi uyarladığı çalışma geçtiğimiz günlerde yayınlanan video klip ile beğeni topladı.
Said Dağdeviren ve İdil Dizdar imzası taşıyan video klip, şarkının ruhuna uygun bir iş olmuş. Karayel’in klip performansı ise gayet başarılı. Kendisinin yer yer yaptığı dans figürleri bana Roisin Murphy’den keyifli rüzgarlar estirdi. Karayel’in kendine has figürleri tıpkı Roisin’in dansı gibi imza olur bana sorarsanız.
Ezginin Günlüğü ile ilgili Karayel; "Bence Ezginin Günlüğü naif sözleri ve melodileri ile hepimize güzel zamanları çağrıştırıyor. Mesajlar bence bu dönemde de eskisinden farklı değil. Ezginin Günlüğü gerçek duyguların ne kadar kalıcı olduğunu gösteriyor bizlere." demiş. Şarkının yeni jenerasyonla buluşmasında çok doğru bir seçim olduğunu düşündüğüm Fikri Karayel, bu video klip ile birlikte projedeki misyonunu bana göre başarı ile tamamladı.
Kırgınım Ona
Söz yazarı , besteci ve yıllar içinde katlanarak çoğalan izleyici kitlesi ile başarılı bir sahne adamı olan Berkay’ın yeni şarkısı “Kırgınım Ona” nokta atışı bir iş olmuş.
Sözü Mert Carim & Ece Ölçer, müziği Mert Carim, düzenlemesi ise Serkan Ölçer imzası taşıyan ‘ Kırgınım Ona ‘, mid tempo yürek dağlayan efkarlı şarkılar kategorisinde ışıl ışıl parlayan 5 yıldızı ile yerini almış.
‘Kırıldığınız yerlerinize ufak ufak dokunarak unuttuğunuzu zannettiğiniz şeyleri sizi üzmeden yüzünüzde ufak bir tebessümle ama küçük bir iç sızlaması ile hatırlatmaya tedavi etmeye geldim.’ notuyla sosyal medya hesabından şarkıyı paylaşan Berkay’ın tedavisi başarılı ile gerçekleşecek gibi duruyor.
Karantina döneminde ‘Evdeyiz Dede’ serisi ile kendi youtube kanalında diğer şarkıcı arkadaşları ile başarılı performanslara imza atan Berkay’ın yaptığı güzel yayınların ardından sunulan ‘Kırgınım Ona’nın akustik versiyonunu ilerleyen zamanlarda youtube kanalında izlesek fena olmaz diye düşünüyorum.
Baba
Aşkın Nur Yengi, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Ayda Tunçboyacı ve İlker Bayraktar'a ait olan "Baba"yı Babalar Günü öncesi
“Baba-Kız Aşkıyla Hem Anne Hem Baba Olan Babalara İthafen...” notuyla paylaştı.
Bu çalışma aslında şarkıda imzası olan 3 kadının babasına yazdığı bir mektup gibi desek yalan olmaz. Aşkın Nur Yengi babası Bahattin Yengi'ye, Sezen Aksu babası Sami Yıldırım'a ve Ayda Tunç ise babası Onno Tunç'a olan özlemini bu şarkı yoluyla iletmiş olmuş.
Aşkın Nur Yengi yıllar önce ‘ Baba Evi’ isimli şarkısında yuvadan uçan ve hayatın içinde savrulan bir kız çocuğunun hikayesini anlatmıştı. Yıllar sonra şimdi babaya duyulan özlemi bir başka anlatmış. Hem anne hem baba olan babalara bir teşekkür niteliği taşıyan şarkı Aşkın Nur Yengi’nin gönül titreten vokali ile hayatta olmayan babalara özlem kat sayısını arttırıyor.
Pop yeniden
Rap müzik sevdası kısa mı sürdü nedir? Bu aralar rağbet gören şarkılar arasında bu türe çok rastlamaz olduk. Bir fırtına gibi esti gürledi ama şu aralar eski gücü kudreti pek kalmamış gibi gözüküyor.
Viral olan videolardaki şarkılardan da bunu anlamak mümkün. Eskiden popüler olan her videonun geri planında güzide bir rap şarkımıza rastlarken şimdilerde pop türünde çalışmaların baskın olduğuna şahit oluyoruz.
Müzik dünyasının mutfağında yer alan isimler eninde sonunda rap fırtınasının durulacağını söylüyordu. Sanırım dedikleri gerçekleşiyor. Pop yeniden eski şaşalı günlerine sinyal çakıyor gibi. Çıkacak olan pop albümlerin haberleri , yakın zamanda piyasaya sürülen single çalışmaları bu ateşi iyice arttıracağa benziyor.
Fikri Karayel’in düşler sokağı
Ezginin Günlüğü’nün ‘40 Yıllık Şarkılar’ albümü geçtiğimiz ay dinleyici ile buluşmuştu. Albümde yer alan Bora Duran, Can Bonomo, Can Kazaz, Canozan, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Fikri Karayel, Gripin, Harun Tekin, Karsu, Melek Mosso, Melike Şahin, Nilipek., Ömer Yener, Pinhani, Rubato, Sedef Sebüktekin ve Zeynep Bastık grubun unutulmayan şarkılarını kendi tarzlarında seslendirmiş ve şarkılara farklı lezzetler katmış.
Aslında bu Ezginin Günlüğü’nün yaptığı ikinci tribute albüm. Bir önceki çalışmada Sezen Aksu, Candan Erçetin, Feridun Düzağaç, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Mirkelam, Gündoğarken, Bulutsuzluk Özlemi, Bülent Ortaçgil gibi isimler yer almıştı.
Geçtiğimiz günlerde yeni çıkan bu ikinci tribute albümde benim en sevdiğim yorumlardan biri olan Fikri Karayel’in payına düşen şarkı ‘ Düşler Sokağı’ video kliplendi. Sözleri Hüsnü Arkan , müziği Nadir Göktürk’e ait şarkının yeni düzenlemesi Kart’a ait. Parçada tuşlu çalgıları Semih Tuncer , elektrik gitarı Emirhan Pekdemir ve bas gitarı Şentürk Öztaş yazmış.
Fikri Karayel’in kendi tarzını şarkıya çok iyi uyarladığı çalışma geçtiğimiz günlerde yayınlanan video klip ile beğeni topladı.
Said Dağdeviren ve İdil Dizdar imzası taşıyan video klip, şarkının ruhuna uygun bir iş olmuş. Karayel’in klip performansı ise gayet başarılı. Kendisinin yer yer yaptığı dans figürleri bana Roisin Murphy’den keyifli rüzgarlar estirdi. Karayel’in kendine has figürleri tıpkı Roisin’in dansı gibi imza olur bana sorarsanız.
Ezginin Günlüğü ile ilgili Karayel; "Bence Ezginin Günlüğü naif sözleri ve melodileri ile hepimize güzel zamanları çağrıştırıyor. Mesajlar bence bu dönemde de eskisinden farklı değil. Ezginin Günlüğü gerçek duyguların ne kadar kalıcı olduğunu gösteriyor bizlere." demiş. Şarkının yeni jenerasyonla buluşmasında çok doğru bir seçim olduğunu düşündüğüm Fikri Karayel, bu video klip ile birlikte projedeki misyonunu bana göre başarı ile tamamladı.
Kırgınım Ona
Söz yazarı , besteci ve yıllar içinde katlanarak çoğalan izleyici kitlesi ile başarılı bir sahne adamı olan Berkay’ın yeni şarkısı “Kırgınım Ona” nokta atışı bir iş olmuş.
Sözü Mert Carim & Ece Ölçer, müziği Mert Carim, düzenlemesi ise Serkan Ölçer imzası taşıyan ‘ Kırgınım Ona ‘, mid tempo yürek dağlayan efkarlı şarkılar kategorisinde ışıl ışıl parlayan 5 yıldızı ile yerini almış.
‘Kırıldığınız yerlerinize ufak ufak dokunarak unuttuğunuzu zannettiğiniz şeyleri sizi üzmeden yüzünüzde ufak bir tebessümle ama küçük bir iç sızlaması ile hatırlatmaya tedavi etmeye geldim.’ notuyla sosyal medya hesabından şarkıyı paylaşan Berkay’ın tedavisi başarılı ile gerçekleşecek gibi duruyor.
Karantina döneminde ‘Evdeyiz Dede’ serisi ile kendi youtube kanalında diğer şarkıcı arkadaşları ile başarılı performanslara imza atan Berkay’ın yaptığı güzel yayınların ardından sunulan ‘Kırgınım Ona’nın akustik versiyonunu ilerleyen zamanlarda youtube kanalında izlesek fena olmaz diye düşünüyorum.
Baba
Aşkın Nur Yengi, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Ayda Tunçboyacı ve İlker Bayraktar'a ait olan "Baba"yı Babalar Günü öncesi
“Baba-Kız Aşkıyla Hem Anne Hem Baba Olan Babalara İthafen...” notuyla paylaştı.
Bu çalışma aslında şarkıda imzası olan 3 kadının babasına yazdığı bir mektup gibi desek yalan olmaz. Aşkın Nur Yengi babası Bahattin Yengi'ye, Sezen Aksu babası Sami Yıldırım'a ve Ayda Tunç ise babası Onno Tunç'a olan özlemini bu şarkı yoluyla iletmiş olmuş.
Aşkın Nur Yengi yıllar önce ‘ Baba Evi’ isimli şarkısında yuvadan uçan ve hayatın içinde savrulan bir kız çocuğunun hikayesini anlatmıştı. Yıllar sonra şimdi babaya duyulan özlemi bir başka anlatmış. Hem anne hem baba olan babalara bir teşekkür niteliği taşıyan şarkı Aşkın Nur Yengi’nin gönül titreten vokali ile hayatta olmayan babalara özlem kat sayısını arttırıyor.
Pop yeniden
Rap müzik sevdası kısa mı sürdü nedir? Bu aralar rağbet gören şarkılar arasında bu türe çok rastlamaz olduk. Bir fırtına gibi esti gürledi ama şu aralar eski gücü kudreti pek kalmamış gibi gözüküyor.
Viral olan videolardaki şarkılardan da bunu anlamak mümkün. Eskiden popüler olan her videonun geri planında güzide bir rap şarkımıza rastlarken şimdilerde pop türünde çalışmaların baskın olduğuna şahit oluyoruz.
Müzik dünyasının mutfağında yer alan isimler eninde sonunda rap fırtınasının durulacağını söylüyordu. Sanırım dedikleri gerçekleşiyor. Pop yeniden eski şaşalı günlerine sinyal çakıyor gibi. Çıkacak olan pop albümlerin haberleri , yakın zamanda piyasaya sürülen single çalışmaları bu ateşi iyice arttıracağa benziyor.