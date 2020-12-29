Emir, “Ben Unutmayı Bilmem” isimli yeni single çalışmasını Sony Music etiketiyle geçtiğimiz hafta çıkarttı. Sözlerini kendisinin yazdığı şarkının bestesi İlker Bayraktar, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait.
Emir “ Ben Unutmayı Bilmem “ diyor ama iyi şarkı bulup dinleyicisi ile paylaşmayı her zaman iyi bilir. Takıntılı bir Başak burcu olduğunu bildiğim için, bu şarkı oluşana kadar sözünden beste ve aranjesine uzun saatler harcayıp, fikir alışverişlerinde bulunduğuna adım gibi eminim. Sonuç bana kalırsa başarılı. Yine radyoların döndüre döndüre çalacağı tertemiz bir slow şarkı olmuş ve Emir’e yakışmış.
Şarkı ilk dinlemede melodisi ile zaten sizi kolaylıkla yakalıyor. İkinci dinlemede ise mevzu artık tamamdır. Emir’in Mustafa Ceceli ile ilk çalışması “ Ben Sen Olamam” albümünde yer alan “ Şiki Şiki” şarkısının düzenlemesinde olmuştu. Yıllar sonra yollar Ceceli ile tekrar kesişmiş. Özellikle slow şarkılarda Ceceli’nin düzenlemeleri bir başka oluyor. ‘Ben Unutmayı Bilmem’ buradan hareketle doğru ellere teslim edilmiş.
Emir’in 2020 yılının son günlerine bıraktığı bu duygu yüklü şarkının ardından 2021’de sırasıyla hangi şarkıları dinleyici ile paylaşacak hep birlikte göreceğiz. Pandemi döneminde üretimi durdurmayıp bolca şarkı yazan Emir, hazırda bekleyen şarkıları art arda bekletmeden çıkarmayı planladığını söyledi. Bu arada yeni şarkının video klip çalışması yayında. Klip, terk edilmiş bir Rum köyünde, Emir’in yönetmen olan kardeşi Erdi Sevinç tarafından çekilmiş.
Çek Vur
Bu yılın başındaki yazılarımdan birinde sizlere Melis Fis’ten bahsetmiştim. Sosyal medya hesabı ve diğer platformlarda paylaştığı yerli, yabancı cover şarkılar ile genç dinleyici kitlesinin desteğini ve sevgisini arkasına alarak güzel işlere imza atan Melis, enstrüman çalması , söz yazıp beste yapması ile diğer genç isimler arasından kolaylıkla sıyrılarak farkını ortaya koymayı başarmış yetenekli bir müzik aşığı.
Ocak ayında çıkardığı söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait olan ‘Dur Diyemem’ isimli şarkısı ile 2020’nin ilk aylarında güzel bir başarı elde eden Melis, sene içinde yaptığı diğer coverlar ve kendi kanalına ürettiği içeriklerle üretimine ara vermeden devam etti.
Melis şimdi yeni şarkısı “ Çek Vur “ ile karşımızda. Söz ve müziği Melis Fis’in kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Aerro’ya, mix ve mastering’i ise Buğra Kunt’a ait. Enerjisi yüksek, dinler dinlemez adrenalin salgılamanıza yardımcı olan, kendinizi oturduğunuz yerde ritme eşlik ederken bulduğunuz zımba gibi bir şarkı olmuş “ Çek Vur”.
Reynmen’in müzik yapım şirketi Houze İstanbul etiketiyle çıkan ‘Çek Vur’un Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen video klip çalışması ise eğlenceli detaylar barındırıyor. Melis videoda tüm hünerlerini göstermiş. Oyunculuk, dans ne ararsanız mevcut. Şarkının videosunda bir de Reynmen sürprizi var. Burada yeri gelmişken Reynmen’in yaptığı yatırımları çok yerinde bulduğumu söylemek istiyorum. İşinden kazandığını yine işine yatırarak özellikle müzik konusunda böyle prodüksiyonlar yapması, genç isimlere hayallerini gerçekleştirme konusunda stüdyosunun kapılarını açmasını tebrik etmek lazım.
Melis doğru adımlarla ilerliyor. Kariyerinde hamlelerini özenli bir şekilde planlayarak doğru hareket ediyor. Zaman içerisinde gelen olgunluk Melis’in müziğine yansıdıkça dinleyici kitlesi daha çok genişleyecek ve ileride adından sıkça söz ettirecek işlere imza atacak diye düşünüyorum.
Unutup Gitti
Asya, 'Unutup Gitti' adlı şarkısıyla 6 yıl ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. Bu güzel habere en çok sevinenlerden biriyim. Asya’nın vokalini öyle özlemişim ki şarkıyı dinler dinlemez tarifsiz duygulara kapılıp gittim.
Asya uzun bir süre üretimde bulunmadı. Bu müzik kariyerindeki ilk uzun ara değil aslında. Yıllar önce yine böyle bir uzak kalma söz konusu olmuştu. Sonrasında çıkardığı şarkı vesilesi ile yaptığımız röportajda kendisi ile görüştüğümde bu verilen aralarda müzikten kopmadığının altını çizen Asya, heyecanlandığı melodileri bulduğunda tekrar dinleyici ile buluştuğunu söylemişti.
Asya zamansız bir kadın. Yıllar ne güzelliğinden ne de vokalinden hiç bir şey alıp götürmemiş. Nasıl bıraktıysak tekrar öyle karşımıza çıkmış. Söz ve müziği Ümit Sayın'a, aranjesi ise Gürsel Çelik'e ait olan ‘Unutup Gitti’ Asya’dan dinlemeyi sevdiğimiz slow şarkıların tadında.
Umarım yeni yılda daha çok Asya şarkısı dinleriz. Özellikle yeni neslin dinlemesi gereken sağlam bir Asya kataloğu var. Bu şarkıların yeni düzenlemelerinin dinleyici ile tekrar buluşması hem biz Asya sevenleri hem de yeni tanışacakları sevindirecek bir haber olabilir. Fikri sunmak benden. Umarım değerlendirilir. Asya’ya tekrar aramıza hoş geldin diyorum. Bundan sonra uzun ayrılıklar hiç olmasın.
Yine Karşılaşırsak
Yılın son günlerinde yüzümüzü güldüren, “ Oh be ne güzel iş “ dedirten şarkılar yok değil. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz günlerde dinledim. Can Bonomo’nun yeni teklisi ‘Yine Karşılaşırsak’ öyle güzel geldi ki dinlemelere doyamadım.
Söz ve bestesi Can Bonomo’nun kendisine, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan ‘Yine Karşılaşırsak’ bana diğer Bonomo şarkılarından farklı geldi. Yenilenmiş , enerjisi daha çok artmış , klasik Bonomo çizgisini yeni müzik anlayışları ile kıvam bir şekilde yoğurmuş ve gayet keyifli olmuş. Dinlerken o farklı enerji size geçiyor. Söz ve müziğin ahenk içinde dans edişine şapka çıkarmalı. Ayrıca lezzetli yemeklerin tariflerinde söylenmeyen malzeme misali şarkıyı bir başka kılan şey var ama onu çözemedim. Sonuç olarak her ne olmuşsa çok güzel olmuş. Şarkıyı bir kere dinledikten sonra bağımlılık yaptığının garantisini veriyorum.
‘Yine Karşılaşırsak’ın Can Saban yönetmenliğinde çekilen videosu şarkıya çok yakışırken , Can Bonomo tarafından yapılan kapak görseli ise bir başka güzel detay olarak gözümüze çarpıyor.
Ay
Ezgi Kosa’nın yeni şarkısı “Ay” bu haftanın tavsiyesi. Elektronik pop ağırlıklı şarkılardan hoşlanıyorsanız güzel bir örneğini buldunuz. Sözü Ezgi Kosa’ya müziği Ezgi Kosa ve Batuhan Kocaoğlu’na ait şarkının düzenlemesinde ise müziğinde de imzası olan DJ ve prodüktör Batuhan Kocaoğlu var.
Akıp giden melodisi ile kendini hemen sevdiren “ Ay “ şarkısı, Ezgi Kosa’nın dinlendiren moody vokali ile birleşince dinlemesi keyifli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor.
Özellikle 2020 yılında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi için Murat Güneş’in yazıp bestelediği "Hayat Kavgası" isimli şarkı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Kosa’nın 2021’de daha çok şarkısını dinlemek ümidiyle diyelim.
Ben Unutmayı Bilmem
Emir, “Ben Unutmayı Bilmem” isimli yeni single çalışmasını Sony Music etiketiyle geçtiğimiz hafta çıkarttı. Sözlerini kendisinin yazdığı şarkının bestesi İlker Bayraktar, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait.
Emir “ Ben Unutmayı Bilmem “ diyor ama iyi şarkı bulup dinleyicisi ile paylaşmayı her zaman iyi bilir. Takıntılı bir Başak burcu olduğunu bildiğim için, bu şarkı oluşana kadar sözünden beste ve aranjesine uzun saatler harcayıp, fikir alışverişlerinde bulunduğuna adım gibi eminim. Sonuç bana kalırsa başarılı. Yine radyoların döndüre döndüre çalacağı tertemiz bir slow şarkı olmuş ve Emir’e yakışmış.
Şarkı ilk dinlemede melodisi ile zaten sizi kolaylıkla yakalıyor. İkinci dinlemede ise mevzu artık tamamdır. Emir’in Mustafa Ceceli ile ilk çalışması “ Ben Sen Olamam” albümünde yer alan “ Şiki Şiki” şarkısının düzenlemesinde olmuştu. Yıllar sonra yollar Ceceli ile tekrar kesişmiş. Özellikle slow şarkılarda Ceceli’nin düzenlemeleri bir başka oluyor. ‘Ben Unutmayı Bilmem’ buradan hareketle doğru ellere teslim edilmiş.
Emir’in 2020 yılının son günlerine bıraktığı bu duygu yüklü şarkının ardından 2021’de sırasıyla hangi şarkıları dinleyici ile paylaşacak hep birlikte göreceğiz. Pandemi döneminde üretimi durdurmayıp bolca şarkı yazan Emir, hazırda bekleyen şarkıları art arda bekletmeden çıkarmayı planladığını söyledi. Bu arada yeni şarkının video klip çalışması yayında. Klip, terk edilmiş bir Rum köyünde, Emir’in yönetmen olan kardeşi Erdi Sevinç tarafından çekilmiş.
Çek Vur
Bu yılın başındaki yazılarımdan birinde sizlere Melis Fis’ten bahsetmiştim. Sosyal medya hesabı ve diğer platformlarda paylaştığı yerli, yabancı cover şarkılar ile genç dinleyici kitlesinin desteğini ve sevgisini arkasına alarak güzel işlere imza atan Melis, enstrüman çalması , söz yazıp beste yapması ile diğer genç isimler arasından kolaylıkla sıyrılarak farkını ortaya koymayı başarmış yetenekli bir müzik aşığı.
Ocak ayında çıkardığı söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait olan ‘Dur Diyemem’ isimli şarkısı ile 2020’nin ilk aylarında güzel bir başarı elde eden Melis, sene içinde yaptığı diğer coverlar ve kendi kanalına ürettiği içeriklerle üretimine ara vermeden devam etti.
Melis şimdi yeni şarkısı “ Çek Vur “ ile karşımızda. Söz ve müziği Melis Fis’in kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Aerro’ya, mix ve mastering’i ise Buğra Kunt’a ait. Enerjisi yüksek, dinler dinlemez adrenalin salgılamanıza yardımcı olan, kendinizi oturduğunuz yerde ritme eşlik ederken bulduğunuz zımba gibi bir şarkı olmuş “ Çek Vur”.
Reynmen’in müzik yapım şirketi Houze İstanbul etiketiyle çıkan ‘Çek Vur’un Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen video klip çalışması ise eğlenceli detaylar barındırıyor. Melis videoda tüm hünerlerini göstermiş. Oyunculuk, dans ne ararsanız mevcut. Şarkının videosunda bir de Reynmen sürprizi var. Burada yeri gelmişken Reynmen’in yaptığı yatırımları çok yerinde bulduğumu söylemek istiyorum. İşinden kazandığını yine işine yatırarak özellikle müzik konusunda böyle prodüksiyonlar yapması, genç isimlere hayallerini gerçekleştirme konusunda stüdyosunun kapılarını açmasını tebrik etmek lazım.
Melis doğru adımlarla ilerliyor. Kariyerinde hamlelerini özenli bir şekilde planlayarak doğru hareket ediyor. Zaman içerisinde gelen olgunluk Melis’in müziğine yansıdıkça dinleyici kitlesi daha çok genişleyecek ve ileride adından sıkça söz ettirecek işlere imza atacak diye düşünüyorum.
Unutup Gitti
Asya, 'Unutup Gitti' adlı şarkısıyla 6 yıl ara verdiği müzik dünyasına geri döndü. Bu güzel habere en çok sevinenlerden biriyim. Asya’nın vokalini öyle özlemişim ki şarkıyı dinler dinlemez tarifsiz duygulara kapılıp gittim.
Asya uzun bir süre üretimde bulunmadı. Bu müzik kariyerindeki ilk uzun ara değil aslında. Yıllar önce yine böyle bir uzak kalma söz konusu olmuştu. Sonrasında çıkardığı şarkı vesilesi ile yaptığımız röportajda kendisi ile görüştüğümde bu verilen aralarda müzikten kopmadığının altını çizen Asya, heyecanlandığı melodileri bulduğunda tekrar dinleyici ile buluştuğunu söylemişti.
Asya zamansız bir kadın. Yıllar ne güzelliğinden ne de vokalinden hiç bir şey alıp götürmemiş. Nasıl bıraktıysak tekrar öyle karşımıza çıkmış. Söz ve müziği Ümit Sayın'a, aranjesi ise Gürsel Çelik'e ait olan ‘Unutup Gitti’ Asya’dan dinlemeyi sevdiğimiz slow şarkıların tadında.
Umarım yeni yılda daha çok Asya şarkısı dinleriz. Özellikle yeni neslin dinlemesi gereken sağlam bir Asya kataloğu var. Bu şarkıların yeni düzenlemelerinin dinleyici ile tekrar buluşması hem biz Asya sevenleri hem de yeni tanışacakları sevindirecek bir haber olabilir. Fikri sunmak benden. Umarım değerlendirilir. Asya’ya tekrar aramıza hoş geldin diyorum. Bundan sonra uzun ayrılıklar hiç olmasın.
Yine Karşılaşırsak
Yılın son günlerinde yüzümüzü güldüren, “ Oh be ne güzel iş “ dedirten şarkılar yok değil. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz günlerde dinledim. Can Bonomo’nun yeni teklisi ‘Yine Karşılaşırsak’ öyle güzel geldi ki dinlemelere doyamadım.
Söz ve bestesi Can Bonomo’nun kendisine, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan ‘Yine Karşılaşırsak’ bana diğer Bonomo şarkılarından farklı geldi. Yenilenmiş , enerjisi daha çok artmış , klasik Bonomo çizgisini yeni müzik anlayışları ile kıvam bir şekilde yoğurmuş ve gayet keyifli olmuş. Dinlerken o farklı enerji size geçiyor. Söz ve müziğin ahenk içinde dans edişine şapka çıkarmalı. Ayrıca lezzetli yemeklerin tariflerinde söylenmeyen malzeme misali şarkıyı bir başka kılan şey var ama onu çözemedim. Sonuç olarak her ne olmuşsa çok güzel olmuş. Şarkıyı bir kere dinledikten sonra bağımlılık yaptığının garantisini veriyorum.
‘Yine Karşılaşırsak’ın Can Saban yönetmenliğinde çekilen videosu şarkıya çok yakışırken , Can Bonomo tarafından yapılan kapak görseli ise bir başka güzel detay olarak gözümüze çarpıyor.
Ay
Ezgi Kosa’nın yeni şarkısı “Ay” bu haftanın tavsiyesi. Elektronik pop ağırlıklı şarkılardan hoşlanıyorsanız güzel bir örneğini buldunuz. Sözü Ezgi Kosa’ya müziği Ezgi Kosa ve Batuhan Kocaoğlu’na ait şarkının düzenlemesinde ise müziğinde de imzası olan DJ ve prodüktör Batuhan Kocaoğlu var.
Akıp giden melodisi ile kendini hemen sevdiren “ Ay “ şarkısı, Ezgi Kosa’nın dinlendiren moody vokali ile birleşince dinlemesi keyifli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor.
Özellikle 2020 yılında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi için Murat Güneş’in yazıp bestelediği "Hayat Kavgası" isimli şarkı ile adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Kosa’nın 2021’de daha çok şarkısını dinlemek ümidiyle diyelim.
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