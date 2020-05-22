Pandemi sonrasına nasıl hazırlayacağız

Mart ayından beri hayatımız eskisi gibi değil. Her konuda yeni bir düzene doğru yol alıyoruz ve başta ev yaşantımız olmak üzere bu yeni normale alıştık bile sayılır. Ama bu yeni normalde, köpekler değişen günlük rutinlerini yadırgayabiliyorlar. Parkların kapalı olması kötü haber, evde sürekli birinin bulunması iyi haber olabilir onlar için. Fakat karantina döneminde aynı salgın öncesinde olduğu gibi köpeğinizin hareketliliğini sağlamanız, onu zihnen meşgul etmeniz hayati önemde.
Pandemi öncesi hayatımıza dönme ihtimalimizin arttığı şu günlerde, köpeğinizin kolay adapte olması için bazı alışkanlıkları sürdürmeniz gerekiyor.
İlgi çekmek için yaptığı hareketleri görmezden gelin: Düzenli yürüyüşlere devam etseniz bile, köpeğinizin parkta başka köpeklerle buluşup oyun oynamak gibi salgın öncesinde yaptığınız aktivitelerin pek çoğundan mahrum kalması kaçınılmaz. Bu nedenle sıkıldığını size göstermek için dikkat çekme davranışları gösterebilir. Eşyaları kemirmek, oyuncak getirmek, patisiyle sürekli sizi taciz etmek gibi. Uzmanlar bu tip davranışlara anında cevap vermek yerine köpeğinizin sakinleşmesini beklemeniz gerektiğini öneriyorlar.
Siz sıkılırsanız köpeğiniz de sıkılır: Köpekler sahiplerinin hislerini anlar ve buna göre tepki verirler. Yani karantinada sıkılıyor ya da endişeleniyorsanız, onlar da bu hislere kapılabilir. Buna dikkat etmelisiniz.
Egzersize devam: Evin içinde egzersiz yaptırıp onu oyuncaklarla meşgul edin.
KEDİ FİLM FESTİVALİ GELİYOR
ABD’de Mount Vernon’daki Lincoln Tiyatrosu, karantinada Kedi Filmleri Festivali hazırlığı için kolları sıvadı ve video çağrısında bulundu. Bu çağrı 19 Mayıs’ta sona erdi ve şimdi toplanan videolar jüriye sunulacak. 1200’den fazla video toplanırken, adaylar dört dalda ödüllendirilecek: En tatlı, En sevilen, En cesur ve En eğlenceli. Bir de ‘En iyi Gösteri’ ödülü verilecek. 19 Haziran’da başlayacak gösterim için bilet bedeli 12 dolar (80 TL). Bütün bunları yapmalarının sebebiyse, pandemi yüzünden gelirinden olan bağımsız tiyatroya destek olmak ve kedilere maddi gelir yaratmak. Meraklısına duyurulur. www.rowhouse.online/cats
GÜNLÜK 30 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ
İNGİLTERE Kraliçesi Elizabeth’in corgi cinsi köpeklerinin bakıcısı, karantina süreci bittikten sonra köpeklerde ciddi anksiyete sorunlarının baş göstereceğini söylüyor. Aynı zamanda köpek psikoloğu olan Dr. Roger Mugford, karantina boyunca aileleriyle fazlasıyla kaliteli zaman geçiren köpeklerin “aşırı bağlılık” geliştirdiğinin altını çizerken, bunun olumsuz sonuçları hakkında uyarıda bulunuyor.
Buna göre iş yerlerinin, okulların açılmasıyla insanların sosyal hayatlarına geri dönmeleri köpeklerde yalnızlık duygusuna yol açacak ve köpekler bu duruma çeşitli şekillerde tepki verecekler. Mobilyaları kemirmek, sürekli havlamak, hatta kendine zarar vermek bu tepkilerden bazıları olabilir. Mugford, köpeğinizi olumsuz etkilerden korumak için gün içinde bir kaç kez 30’ar dakikalık ayrı zamanlar geçirmenizi tavsiye ediyor. Bunun için köpeğinizi ayrı bir odaya koyabilir ya da markete, alışverişe giderken köpeğinizi yanınıza almadan çıkabilirsiniz.
Mugford mümkünse köpeğinizin üzerine bir kamera yerleştirip, siz yokken nasıl davrandığını takip etmenizi ve sıkıntı emarelerini gözlemlemenizi de öneriyor.
LUCKY’YLE TANIŞIN
OKURUMUZ Tarık Erçevik 1.5 aylıkken sahiplendiği Alman kurdu Lucky’e yaptıkları doğum günü partisinin fotoğrafını şu notla gönderdi: “Eşim Esra, oğlum Yiğithan Erçevik ve tüm aile, Lucky’nin doğum günü pastasını üfledik. Hayatımıza renk katan Lucky, bizim kızımız, gözbebeğimiz.” Lucky’ye nice mutlu seneler diliyoruz.
SEVİYOR MU YOKSA TAHAMMÜL MÜ EDİYOR
KEDİ-köpek insan ilişkisindeki en net saptamalardan birisine Vox’ta yayımlanan Rebecca Jennings imzalı yazıda rastladım. Şöyle diyor: “Köpekleriniz sizi sever, kedileriniz tahammül eder.” İki kediyle aynı evi paylaşan birisi olarak bu söze sonuna kadar katılıyorum. Bu süreçte sizin evinizi paylaştığınız kediniz ya da köpeğinizle aranız nasıl? Paylaşırsanız okumak ve yayımlamak isterim elbette.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Pandemi sonrasına nasıl hazırlayacağız
Mart ayından beri hayatımız eskisi gibi değil. Her konuda yeni bir düzene doğru yol alıyoruz ve başta ev yaşantımız olmak üzere bu yeni normale alıştık bile sayılır. Ama bu yeni normalde, köpekler değişen günlük rutinlerini yadırgayabiliyorlar. Parkların kapalı olması kötü haber, evde sürekli birinin bulunması iyi haber olabilir onlar için. Fakat karantina döneminde aynı salgın öncesinde olduğu gibi köpeğinizin hareketliliğini sağlamanız, onu zihnen meşgul etmeniz hayati önemde.
Pandemi öncesi hayatımıza dönme ihtimalimizin arttığı şu günlerde, köpeğinizin kolay adapte olması için bazı alışkanlıkları sürdürmeniz gerekiyor.
İlgi çekmek için yaptığı hareketleri görmezden gelin: Düzenli yürüyüşlere devam etseniz bile, köpeğinizin parkta başka köpeklerle buluşup oyun oynamak gibi salgın öncesinde yaptığınız aktivitelerin pek çoğundan mahrum kalması kaçınılmaz. Bu nedenle sıkıldığını size göstermek için dikkat çekme davranışları gösterebilir. Eşyaları kemirmek, oyuncak getirmek, patisiyle sürekli sizi taciz etmek gibi. Uzmanlar bu tip davranışlara anında cevap vermek yerine köpeğinizin sakinleşmesini beklemeniz gerektiğini öneriyorlar.
Siz sıkılırsanız köpeğiniz de sıkılır: Köpekler sahiplerinin hislerini anlar ve buna göre tepki verirler. Yani karantinada sıkılıyor ya da endişeleniyorsanız, onlar da bu hislere kapılabilir. Buna dikkat etmelisiniz.
Egzersize devam: Evin içinde egzersiz yaptırıp onu oyuncaklarla meşgul edin.
KEDİ FİLM FESTİVALİ GELİYOR
ABD’de Mount Vernon’daki Lincoln Tiyatrosu, karantinada Kedi Filmleri Festivali hazırlığı için kolları sıvadı ve video çağrısında bulundu. Bu çağrı 19 Mayıs’ta sona erdi ve şimdi toplanan videolar jüriye sunulacak. 1200’den fazla video toplanırken, adaylar dört dalda ödüllendirilecek: En tatlı, En sevilen, En cesur ve En eğlenceli. Bir de ‘En iyi Gösteri’ ödülü verilecek. 19 Haziran’da başlayacak gösterim için bilet bedeli 12 dolar (80 TL). Bütün bunları yapmalarının sebebiyse, pandemi yüzünden gelirinden olan bağımsız tiyatroya destek olmak ve kedilere maddi gelir yaratmak. Meraklısına duyurulur. www.rowhouse.online/cats
GÜNLÜK 30 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ
İNGİLTERE Kraliçesi Elizabeth’in corgi cinsi köpeklerinin bakıcısı, karantina süreci bittikten sonra köpeklerde ciddi anksiyete sorunlarının baş göstereceğini söylüyor. Aynı zamanda köpek psikoloğu olan Dr. Roger Mugford, karantina boyunca aileleriyle fazlasıyla kaliteli zaman geçiren köpeklerin “aşırı bağlılık” geliştirdiğinin altını çizerken, bunun olumsuz sonuçları hakkında uyarıda bulunuyor.
Buna göre iş yerlerinin, okulların açılmasıyla insanların sosyal hayatlarına geri dönmeleri köpeklerde yalnızlık duygusuna yol açacak ve köpekler bu duruma çeşitli şekillerde tepki verecekler. Mobilyaları kemirmek, sürekli havlamak, hatta kendine zarar vermek bu tepkilerden bazıları olabilir. Mugford, köpeğinizi olumsuz etkilerden korumak için gün içinde bir kaç kez 30’ar dakikalık ayrı zamanlar geçirmenizi tavsiye ediyor. Bunun için köpeğinizi ayrı bir odaya koyabilir ya da markete, alışverişe giderken köpeğinizi yanınıza almadan çıkabilirsiniz.
Mugford mümkünse köpeğinizin üzerine bir kamera yerleştirip, siz yokken nasıl davrandığını takip etmenizi ve sıkıntı emarelerini gözlemlemenizi de öneriyor.
LUCKY’YLE TANIŞIN
OKURUMUZ Tarık Erçevik 1.5 aylıkken sahiplendiği Alman kurdu Lucky’e yaptıkları doğum günü partisinin fotoğrafını şu notla gönderdi: “Eşim Esra, oğlum Yiğithan Erçevik ve tüm aile, Lucky’nin doğum günü pastasını üfledik. Hayatımıza renk katan Lucky, bizim kızımız, gözbebeğimiz.” Lucky’ye nice mutlu seneler diliyoruz.
SEVİYOR MU YOKSA TAHAMMÜL MÜ EDİYOR
KEDİ-köpek insan ilişkisindeki en net saptamalardan birisine Vox’ta yayımlanan Rebecca Jennings imzalı yazıda rastladım. Şöyle diyor: “Köpekleriniz sizi sever, kedileriniz tahammül eder.” İki kediyle aynı evi paylaşan birisi olarak bu söze sonuna kadar katılıyorum. Bu süreçte sizin evinizi paylaştığınız kediniz ya da köpeğinizle aranız nasıl? Paylaşırsanız okumak ve yayımlamak isterim elbette.
NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...