Mama su, kum tamam. Peki sevgi?

Bir süre öncesine kadar evden kafamızı çıkarmaya korkan bizler, yaz rehaveti ve uzun resmi tatiller sağ olsun, salgın sürse de bulunduğumuz şehirleri terk edip tatillere çıkmaya başladık.
Köpeği olan insanlar zaten çözümü epey önce buldular: Ya köpekleriyle beraber gidiyorlar tatile ya da dönüşte ‘büyük bir trip yemeyi’ göze alma pahasına, köpeklerini otel ya da bakıcılara bırakarak tatile gidiyorlar.
Kedi sahipleri içinse durum farklı. Bir yere giderken kedinizi götürecekseniz, kedinizin ortamını da taşımanız gerekiyor. O nedenle iş çetrefil hale geliyor. Bunun yerine kedi sahipleri, evlerinin anahtarını yakınlarına ya da arkadaşlarına bırakarak zaman zaman kontrol etmelerini istiyor.
Kedisi olan arkadaşımın tatile giderken anahtarı bıraktığında, “Mama, su ya da kumuyla ilgili bir ihtiyacı olmayacak. Siz geldiğinizde biraz onu sevseniz çok iyi olur. Sevilmek çok hoşuna gidiyor” demesi, beni bu uyarıyı yapmaya itti.
Kediler biraz aynı evi paylaştıkları insanları umursamıyor görünseler de yokluğunuzu anlıyorlar. Şu sıralar, tatile giden arkadaşlarının kedisini günlük olarak kontrol etmeye gidenlere seslenmiş olayım: Kumuna, suyuna, mamasına bakıp dönmeyin. Biraz oturup onları sevin. İyi bayramlar.
KÖPEĞİNİZLE BERABER FİT KALMAK İÇİN
Yaz vücudu için geç kalmış olabilirsiniz ama sağlıklı yaşama başlamak için geç kalmadınız. Ne zaman başlarsanız başlayın kârdır. Köpeğiniz varsa şanslısınız, çünkü köpekler hem oynamayı, koşturmayı seven hayvanlar, hem de koşuculara iyi yoldaşlar. Ama uzman uyarılarına dikkat verin, sonra kaza olmasın.
Dikkat edeceğiniz unsurlar şöyleymiş:
Öncelikle veterinerinize koşunun köpeğiniz için uygunluğunu danışın.
Köpeğinizi koşudan önce ısınma egzersiziyle hazırlayın. Birkaç küçük koşuyla, mesela sevdiği topu fırlatın ve size geri getirsin, hem kaslarını açar hem de kalp ritminin düzenli olmasını sağlar.
İlk kez koştuğunda, köpeklerde de tıpkı insanlarda olduğu gibi kaslarda gerginlik olabiliyormuş.
Yorgunluk işaretlerine dikkat edin. Köpeğiniz durup yere uzanıyorsa, hemen koşuyu bitirin.
Yanınızda koşuya başlamadan önce, koşu sırasında ve sonrasında kullanmanız gerekebilir diye mutlaka su bulundurun.
Koşuya başlarken zemine dikkat edin. Beton zeminde koşmaya alışık değilse köpeğiniz, onu ufak koşularla alıştırabilirsiniz. Ve köpeğinizi serbest bırakmadan, tasmasını tutarak koşun.
Çok sıcak havada koşmayın. Köpekler terlemez ve çok kolay şekilde vücut ısıları gereken seviyenin üzerine çıkar.
Çok sıcak bir zeminde koşmak, köpeğinizin patilerinde yaralara sebep olabilir. Koşmadan önce çıplak elle yerin sıcaklığını kontrol edin.
Aşırıya kaçmayın. Köpekler, onları mutlu eden aktiviteleri ne zaman bırakacaklarını bilmezler.
‘MUTLU OLMAK İÇİN’
PAW Report’un son yayımlanan raporuna göre, Britanya’da yaşayan kedi-köpek sahipleri, “Neden evinizde köpek/kedi besliyorsunuz” sorusuna en yüksek oranda şu yanıtı vermişler: “Beni mutlu ediyor.” Köpek sahipleri yüzde 48, kedi sahipleri yüzde 42 oranında bu sebebi belirtmişler.
Aynı raporda kedi sahiplerinin, kedilerinde değiştirmek istedikleri 5 özellik ağırlıklarına göre şöyle sıralanmış:
Yüzde 26, mobilyaları tırmalamaları.
Yüzde 23, halıları tırmalamaları.
Yüzde 17, uyuduğunuzda sizi uyandırmaları.
Yüzde 17, mama istedikleri zaman çok ses çıkarıp ortalığı terörize etmeleri.
Yüzde 14, öldürdükleri haşaratı sizin önünüze getirip bırakmaları.
SAHİPSİZ SAĞLIKSIZ SEVGİSİZ HAYVAN KALMASIN DİYE
Şartlar ne olursa olsun mücadelesini sürdüren, hayran olunası insanlar var. Sosyal medyasız zamanlarda bu çabaları görmemiz kolay olmuyordu. Şimdi her saniye görme imkânımız var. Çak Bi Pati, “yeni nesil sokak hayvanları koruma derneği” olarak, yılmadan yorulmadan çaba sarf eden bir oluşum. Niyetleri belli: Sahipsiz, sağlıksız, sevgisiz hayvan kalmasın. Daha kutsal bir amaç olabilir mi? Instagram sayfalarını iliştireyim, siz oradan bakın, belki sahiplenecek bir kedi, tedavisine yardımcı olacağınız bir köpek, ya da en olmadı, karınlarını doyurmaları için mama yardımında bulunacağınız bir fırsat yakalarsınız. https://www.instagram.com/cakbipati/
KARŞINIZDA LEO
Okurumuz Korhan Kati, ‘evin abisi’ olarak nitelediği kedisi Leo’nun fotoğrafını “Her zaman lider vasfına sahip bir oğul bizim için” notuyla paylaştı.
Mama su, kum tamam. Peki sevgi?
Bir süre öncesine kadar evden kafamızı çıkarmaya korkan bizler, yaz rehaveti ve uzun resmi tatiller sağ olsun, salgın sürse de bulunduğumuz şehirleri terk edip tatillere çıkmaya başladık.
Köpeği olan insanlar zaten çözümü epey önce buldular: Ya köpekleriyle beraber gidiyorlar tatile ya da dönüşte ‘büyük bir trip yemeyi’ göze alma pahasına, köpeklerini otel ya da bakıcılara bırakarak tatile gidiyorlar.
Kedi sahipleri içinse durum farklı. Bir yere giderken kedinizi götürecekseniz, kedinizin ortamını da taşımanız gerekiyor. O nedenle iş çetrefil hale geliyor. Bunun yerine kedi sahipleri, evlerinin anahtarını yakınlarına ya da arkadaşlarına bırakarak zaman zaman kontrol etmelerini istiyor.
Kedisi olan arkadaşımın tatile giderken anahtarı bıraktığında, “Mama, su ya da kumuyla ilgili bir ihtiyacı olmayacak. Siz geldiğinizde biraz onu sevseniz çok iyi olur. Sevilmek çok hoşuna gidiyor” demesi, beni bu uyarıyı yapmaya itti.
Kediler biraz aynı evi paylaştıkları insanları umursamıyor görünseler de yokluğunuzu anlıyorlar. Şu sıralar, tatile giden arkadaşlarının kedisini günlük olarak kontrol etmeye gidenlere seslenmiş olayım: Kumuna, suyuna, mamasına bakıp dönmeyin. Biraz oturup onları sevin. İyi bayramlar.
KÖPEĞİNİZLE BERABER FİT KALMAK İÇİN
Yaz vücudu için geç kalmış olabilirsiniz ama sağlıklı yaşama başlamak için geç kalmadınız. Ne zaman başlarsanız başlayın kârdır. Köpeğiniz varsa şanslısınız, çünkü köpekler hem oynamayı, koşturmayı seven hayvanlar, hem de koşuculara iyi yoldaşlar. Ama uzman uyarılarına dikkat verin, sonra kaza olmasın.
Dikkat edeceğiniz unsurlar şöyleymiş:
Öncelikle veterinerinize koşunun köpeğiniz için uygunluğunu danışın.
Köpeğinizi koşudan önce ısınma egzersiziyle hazırlayın. Birkaç küçük koşuyla, mesela sevdiği topu fırlatın ve size geri getirsin, hem kaslarını açar hem de kalp ritminin düzenli olmasını sağlar.
İlk kez koştuğunda, köpeklerde de tıpkı insanlarda olduğu gibi kaslarda gerginlik olabiliyormuş.
Yorgunluk işaretlerine dikkat edin. Köpeğiniz durup yere uzanıyorsa, hemen koşuyu bitirin.
Yanınızda koşuya başlamadan önce, koşu sırasında ve sonrasında kullanmanız gerekebilir diye mutlaka su bulundurun.
Koşuya başlarken zemine dikkat edin. Beton zeminde koşmaya alışık değilse köpeğiniz, onu ufak koşularla alıştırabilirsiniz. Ve köpeğinizi serbest bırakmadan, tasmasını tutarak koşun.
Çok sıcak havada koşmayın. Köpekler terlemez ve çok kolay şekilde vücut ısıları gereken seviyenin üzerine çıkar.
Çok sıcak bir zeminde koşmak, köpeğinizin patilerinde yaralara sebep olabilir. Koşmadan önce çıplak elle yerin sıcaklığını kontrol edin.
Aşırıya kaçmayın. Köpekler, onları mutlu eden aktiviteleri ne zaman bırakacaklarını bilmezler.
‘MUTLU OLMAK İÇİN’
PAW Report’un son yayımlanan raporuna göre, Britanya’da yaşayan kedi-köpek sahipleri, “Neden evinizde köpek/kedi besliyorsunuz” sorusuna en yüksek oranda şu yanıtı vermişler: “Beni mutlu ediyor.” Köpek sahipleri yüzde 48, kedi sahipleri yüzde 42 oranında bu sebebi belirtmişler.
Aynı raporda kedi sahiplerinin, kedilerinde değiştirmek istedikleri 5 özellik ağırlıklarına göre şöyle sıralanmış:
Yüzde 26, mobilyaları tırmalamaları.
Yüzde 23, halıları tırmalamaları.
Yüzde 17, uyuduğunuzda sizi uyandırmaları.
Yüzde 17, mama istedikleri zaman çok ses çıkarıp ortalığı terörize etmeleri.
Yüzde 14, öldürdükleri haşaratı sizin önünüze getirip bırakmaları.
SAHİPSİZ SAĞLIKSIZ SEVGİSİZ HAYVAN KALMASIN DİYE
Şartlar ne olursa olsun mücadelesini sürdüren, hayran olunası insanlar var. Sosyal medyasız zamanlarda bu çabaları görmemiz kolay olmuyordu. Şimdi her saniye görme imkânımız var. Çak Bi Pati, “yeni nesil sokak hayvanları koruma derneği” olarak, yılmadan yorulmadan çaba sarf eden bir oluşum. Niyetleri belli: Sahipsiz, sağlıksız, sevgisiz hayvan kalmasın. Daha kutsal bir amaç olabilir mi? Instagram sayfalarını iliştireyim, siz oradan bakın, belki sahiplenecek bir kedi, tedavisine yardımcı olacağınız bir köpek, ya da en olmadı, karınlarını doyurmaları için mama yardımında bulunacağınız bir fırsat yakalarsınız. https://www.instagram.com/cakbipati/
KARŞINIZDA LEO
Okurumuz Korhan Kati, ‘evin abisi’ olarak nitelediği kedisi Leo’nun fotoğrafını “Her zaman lider vasfına sahip bir oğul bizim için” notuyla paylaştı.