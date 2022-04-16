Gel önce seninle tanışalım

İç sıkan, boğan haberleri görüp “İnsanla sohbeti kestim” diyenlerin ya da o noktaya hızla ilerleyenlerin buluştuğu köşemizde bu hafta da kedilerden güzel bir haber var.
Kyoto Üniversitesi’nden uzmanların çalışmasına göre kediler, hem sahiplerinin hem de evdeki diğer hayvanların isimlerini biliyormuş. Söz konusu çalışmada Japonya’da evde en az iki evcil hayvanla yaşayan 48 kedi incelenmiş.
Malum kedilerle yaşayanlar bilir. Yaygın inanışa göre kediler dost canlısı değildir, hatta asosyal canlılardır. Ama bu araştırmanın sonucu kedilerin etrafındaki diğer canlılara o kadar da kayıtsız olmadığını kanıtlıyor. Tabii ki bunu bir kediye söyleme imkânımız olsa, bunu asla kabul etmeyecektir, o ayrı.
Araştırma sırasında her kediye sahiplerinin seslerini dinletmişler, diğer kedilerin fotoğrafları gösterilmiş ve tepkiler ölçülmüş. Eli öpülesi uzmanlarımız diyor ki, kediler evde yaşayan diğer evcil hayvanların isimlerini biliyor, sahiplerinin isimleriniyse “büyük ihtimalle” biliyorlar.
İNSAN NASIL VEDA ETSİN
Savaş görüntüleri içimizi burarken, sınırlarda da bazı uygulamalar tat kaçırıyor. Malum Ukraynalılar haklı olarak canlarını kurtarmak için kendilerini güvende hissedecekleri yerlere gitmek durumunda kalıyorlar. Bu duraklardan biri olan ABD, sınırda önemli bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor kimi insanları. Sebebi şu: Ülkenin Federal Sağlık Kuralları, ülkeye evcil hayvanların girişini, Ukrayna gibi yüksek kuduz oranları görülen ülkeler için kısıtlıyor. Bu kural, çok sayıda sığınmacının ailesinden bir parça olan evcil hayvanlarına vedası anlamına geliyor.
Gözyaşı içeren sahneler yaşanıyor: Meksika’dan ABD’ye giriş yapmak isteyen bazı Ukraynalılar sınırda hayvanlarıyla vedalaşmak zorunda kalıyor. “Köpeğim, kedim olmadan asla” diyenlerse ailelerinden bir parçayı bırakmak yerine, kendileri topluca Avrupa’ya dönmeyi düşünüyor.
Bilimden şunu bekliyoruz: İhtiyaç halinde ilk vazgeçilen canlının, insan harici varlıklar olmadığı bir dünyayı bize sağlasınlar artık.
BİR ÇOCUK VE BİR KÖPEK NASIL ANLAŞIR
Çocuklar köpeklere ilgi duyar, bu malum. Çocuk dünyasından bakınca köpekler kabarık, sevimli ve ilginçtir. Ki yetişkin dünyasından bakınca da bu tanım gayet uygundur. Ayrıca köpekler çocukların en iyi arkadaşı olarak bilinirler, bu nedenle insanların köpeklerden beklentileri oldukça yüksek olabilir. Ancak her köpek çocuklarla iyi geçinecek diye bir kural yok.
Çocukların köpeklerle iyi anlaşması için uzmanlar şunları tavsiye ediyor: Her zaman denetleyin: Yeni bir köpekle tanışacağı zaman gözünüz hep çocuğun ve köpeğin üzerinde olmalı ve aralarındaki etkileşim hep denetlenmelidir.
Çocuğa nasıl davranması gerektiğini öğretin: Onların tüylü oyuncaklar olmadığını bilmeliler. Kulağını ve tüylerini çekiştirmenin, etrafında koşturmanın, onlara vurmanın kesinlikle yapılmaması gereken davranışlar olduğunu öğretmelisiniz. Köpeklere nazik ve kibar yaklaşmaları gerektiğini bilmeliler.
İzin isteyin: Sokakta gördüğünüz bir köpeğe yaklaşmadan önce sahibinden mutlaka izin isteyin. Karşınızdaki köpeğin travmatik bir geçmişi olabilir, yabancılarla iyi geçinemiyor olabilir. Bu gibi durumlardan emin olmadan sokakta gördüğü bir köpeğe hamle yapan çocuk karşılığında köpekten zarar görürse köpeklere karşı korku geliştirebilir.
Çocuğun yardımcı olmasını sağlayın: Evinizde bir köpek besliyorsanız, köpekle ilgili günlük işlere çocuğu dahil edin. Günde iki kez suyunu değiştirmek, köpeğin mamasını hazırlamak gibi basit işlerle başlayabilirsiniz.
PAMUK’U HÜRMETLE SELAMLIYORUZ
Okurumuz İlayda Batum, kedisi Pamuk’un fotoğrafını, onun düşüncelerini aktarır şekilde paylaşmış: “Ben Pamuk, annemin deyişiyle Pamuk Hanım. 23 Nisan’da 18’inci yaşımı dolduruyorum, yani reşit oluyorum. Bu vesileyle önce yaradanıma, veterinerime, beni evlatlarından ayırmayan Batum Ailesi’ne sonsuz teşekkürlerimi bildirmek isterim. Onlara minnettarım. Merak bu ya, acaba ‘Uzun yaşamakta Türkiye rekoru bende mi?’ diyorum...” Pamuk’a hürmetlerimizi sunalım. 18 yaş kediler için uzun bir süre ve insan ömründe 88 yıl gibi bir süreye denk geliyor. Pamuk, Türkiye rekorunu elinde bulundurmuyor maalesef. Ama umarım rekoru ele geçirecek kadar uzun süre yaşar. Pamuk’a uzun ömür dilerken sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.
Not: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...
Gel önce seninle tanışalım
İç sıkan, boğan haberleri görüp “İnsanla sohbeti kestim” diyenlerin ya da o noktaya hızla ilerleyenlerin buluştuğu köşemizde bu hafta da kedilerden güzel bir haber var.
Kyoto Üniversitesi’nden uzmanların çalışmasına göre kediler, hem sahiplerinin hem de evdeki diğer hayvanların isimlerini biliyormuş. Söz konusu çalışmada Japonya’da evde en az iki evcil hayvanla yaşayan 48 kedi incelenmiş.
Malum kedilerle yaşayanlar bilir. Yaygın inanışa göre kediler dost canlısı değildir, hatta asosyal canlılardır. Ama bu araştırmanın sonucu kedilerin etrafındaki diğer canlılara o kadar da kayıtsız olmadığını kanıtlıyor. Tabii ki bunu bir kediye söyleme imkânımız olsa, bunu asla kabul etmeyecektir, o ayrı.
Araştırma sırasında her kediye sahiplerinin seslerini dinletmişler, diğer kedilerin fotoğrafları gösterilmiş ve tepkiler ölçülmüş. Eli öpülesi uzmanlarımız diyor ki, kediler evde yaşayan diğer evcil hayvanların isimlerini biliyor, sahiplerinin isimleriniyse “büyük ihtimalle” biliyorlar.
İNSAN NASIL VEDA ETSİN
Savaş görüntüleri içimizi burarken, sınırlarda da bazı uygulamalar tat kaçırıyor. Malum Ukraynalılar haklı olarak canlarını kurtarmak için kendilerini güvende hissedecekleri yerlere gitmek durumunda kalıyorlar. Bu duraklardan biri olan ABD, sınırda önemli bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor kimi insanları. Sebebi şu: Ülkenin Federal Sağlık Kuralları, ülkeye evcil hayvanların girişini, Ukrayna gibi yüksek kuduz oranları görülen ülkeler için kısıtlıyor. Bu kural, çok sayıda sığınmacının ailesinden bir parça olan evcil hayvanlarına vedası anlamına geliyor.
Gözyaşı içeren sahneler yaşanıyor: Meksika’dan ABD’ye giriş yapmak isteyen bazı Ukraynalılar sınırda hayvanlarıyla vedalaşmak zorunda kalıyor. “Köpeğim, kedim olmadan asla” diyenlerse ailelerinden bir parçayı bırakmak yerine, kendileri topluca Avrupa’ya dönmeyi düşünüyor.
Bilimden şunu bekliyoruz: İhtiyaç halinde ilk vazgeçilen canlının, insan harici varlıklar olmadığı bir dünyayı bize sağlasınlar artık.
BİR ÇOCUK VE BİR KÖPEK NASIL ANLAŞIR
Çocuklar köpeklere ilgi duyar, bu malum. Çocuk dünyasından bakınca köpekler kabarık, sevimli ve ilginçtir. Ki yetişkin dünyasından bakınca da bu tanım gayet uygundur. Ayrıca köpekler çocukların en iyi arkadaşı olarak bilinirler, bu nedenle insanların köpeklerden beklentileri oldukça yüksek olabilir. Ancak her köpek çocuklarla iyi geçinecek diye bir kural yok.
Çocukların köpeklerle iyi anlaşması için uzmanlar şunları tavsiye ediyor: Her zaman denetleyin: Yeni bir köpekle tanışacağı zaman gözünüz hep çocuğun ve köpeğin üzerinde olmalı ve aralarındaki etkileşim hep denetlenmelidir.
Çocuğa nasıl davranması gerektiğini öğretin: Onların tüylü oyuncaklar olmadığını bilmeliler. Kulağını ve tüylerini çekiştirmenin, etrafında koşturmanın, onlara vurmanın kesinlikle yapılmaması gereken davranışlar olduğunu öğretmelisiniz. Köpeklere nazik ve kibar yaklaşmaları gerektiğini bilmeliler.
İzin isteyin: Sokakta gördüğünüz bir köpeğe yaklaşmadan önce sahibinden mutlaka izin isteyin. Karşınızdaki köpeğin travmatik bir geçmişi olabilir, yabancılarla iyi geçinemiyor olabilir. Bu gibi durumlardan emin olmadan sokakta gördüğü bir köpeğe hamle yapan çocuk karşılığında köpekten zarar görürse köpeklere karşı korku geliştirebilir.
Çocuğun yardımcı olmasını sağlayın: Evinizde bir köpek besliyorsanız, köpekle ilgili günlük işlere çocuğu dahil edin. Günde iki kez suyunu değiştirmek, köpeğin mamasını hazırlamak gibi basit işlerle başlayabilirsiniz.
PAMUK’U HÜRMETLE SELAMLIYORUZ
Okurumuz İlayda Batum, kedisi Pamuk’un fotoğrafını, onun düşüncelerini aktarır şekilde paylaşmış: “Ben Pamuk, annemin deyişiyle Pamuk Hanım. 23 Nisan’da 18’inci yaşımı dolduruyorum, yani reşit oluyorum. Bu vesileyle önce yaradanıma, veterinerime, beni evlatlarından ayırmayan Batum Ailesi’ne sonsuz teşekkürlerimi bildirmek isterim. Onlara minnettarım. Merak bu ya, acaba ‘Uzun yaşamakta Türkiye rekoru bende mi?’ diyorum...” Pamuk’a hürmetlerimizi sunalım. 18 yaş kediler için uzun bir süre ve insan ömründe 88 yıl gibi bir süreye denk geliyor. Pamuk, Türkiye rekorunu elinde bulundurmuyor maalesef. Ama umarım rekoru ele geçirecek kadar uzun süre yaşar. Pamuk’a uzun ömür dilerken sizden de kedinizin, köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.
Not: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dunyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’i mention’layarak sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...