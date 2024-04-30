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Sağlık ve yemek üzerine konuşmalar, yazılar da cabası.

Çok merak ediyorum; bunların kaçı dikkate alınıyor, kaç lokantada bu bilgiler uygulanıyor?

Artık bütün Türkiye yerel mutfakları da tanıdı. Ramazan Bayramı’nda baklava trafiği beni şaşırttı. Hamur tatlıları üzerine çeşitlemeler yapılırken, sütlü tatlılar pek revaçta değildi. Ramazan ayında pek güllaçtan söz edilmedi.

Dünyada kakao üretiminin azaldığı üzerine haberler beni üzdü.

Ben koyu çikolataları severim. Yüzde doksan dokuza bile zaman zaman iltifat ederim. İkram ettiğim misafirler ağızlarına attıktan beş dakika sonra odayı terk ederler.

Yemekle ilgili kitaplarda sofra adabına değinen yazılar da yer almalı.

Türk kahvesinin yanında mutlaka lokum bulunmalı.

Kafeler açıldı ama çayhanelere pek rastlamıyorum. Oysa çay tiryakileri de seçicidirler. Rahmetli Baki Hoca’mız (Abdülbaki Gölpınarlı) Lapsang Souchong çayı içerdi.

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Yemek ve Kültür’ün yeni sayısında Enis Batur’un ‘Yemek Haritası Açmak’ yazısını okuduğumda gittiğim birçok lokantayı hatırladım. Onların çoğuna gittim, o listeye Cağaloğlu- Sirkeci hattındaki bazı lokantaları da eklemek isterim.

Gazetelerin, yayınevlerinin bulunduğu Ankara Caddesi ve Sirkeci’de öğleyin ve akşamları gidilen bu lokantalar arasında tanınmış olanları vardı. Gar Lokantası yazarların buluşma yeriydi.

Atilla Tokatlı’nın yayın hayatındaki yıldönümlerini burada kutlardık.

İstanbul Lokantası ile Konyalı gözde lokantalardı.

Kemal Tahir’le buraya giderdim.

Gelelim derginin içeriğine:

* Lezzetli Bir Yazı:

Su Böreği – 1984 – Müge İplikçi

* Gülten Akın

Sardunya – Resimleyen Muhammet Şengöz

“Yasadır anımsatalım:

Tohum ekenlerin, fide dikenlerin / Kimse durduramaz yağmurunu / Güneşini kimse kesemez / Fesleğen ekiyorum, sardunya dikiyorum / Arsızmış öyle diyor komşum / Artık siz istemeseniz de / Açar tohumunu, yayılır toprağınızda / Ne güzel ne güzel tanrım / Fesleğen ekiyorum / Sardunya dikiyorum/ Bitiyorum arsızlığına çimenin çiçeğin / Arsızlık bugünden geri / Umut ve direnç demektir / Sokulmak demektir yaşamın koynuna / Özdeşlik demektir yaşamla / İnan olsun dostlar, inan olsun / Dalından kopan sardunya / Bozulmadı bikez, eğmedi başını / Açmayı sürdürdü diktiğim toprakta.”

* Geçmişin Tadı

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Prof. Dr. Saib Ragıp Atademir

Konya Çevresinde Beslenme Meseleleri

* İtalyan mutfağı UNESCO miras alanı mı?

Massimo Montanari

İtalyancadan çeviren: Demet Elkatip

* En eski Ermeni harfli Türkçe matbu yemek kitabı: Yemek ve Hamur İşleri Tertibi (1861)

Yavuz Köse

* Unutulmuş halk yemeklerinden yedi tarif

Musa Dağdeviren

Çiya Lokantası’nın Ustası

Fotoğraflar: Elifsu Dağdeviren

* Bamya Çorbası

* Pırasa Sirkelisi

* Delice Sarması (Ebegümeci Sarması)

* Gara Dıkarnimi (İşkembe Kızartması)

* Patlıcan Tatlısı

* Karçin-i Hoşav (Armut Şerbeti)

* (Dekoru yeme!)

Levent Kazak

* Arşivden Lezzetler

Gökhan Akçura

Geçmişten bugüne sandviçin hikâyesi

* İyilik örgütlemek için yemek pişirmek

Pelin Özer

Fotoğraflar: Nurgün Polat

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(Yemek ve Kültür - Üç Aylık Dergi / İlkbahar 24 / Sayı 75 / 130 TL)