Bebek gibi konuşmamız hoşlarına gidiyor

Haberin Devamı

2022’de yapılan araştırmada yaşları 8 ay ile 2 yaş arasında değişen 16 kedi incelenmiş. Bilim insanları, kedilerin sahiplerine “Ödül ister misin?” gibi ifadeleri yüksek perdeden evcil hayvana yönelik konuşma ve diğer yetişkinlerle kullandıkları tonda bir söyleterek kaydetti. Ayrıca 16 yabancıya da aynı iki konuşma tarzını kullanarak aynı cümleleri ayrıca kaydettirdi.

New Scientist’e göre, kayıtlar kedilere kendi evlerinde, sahipleri yanlarındayken ancak onlarla etkileşime girmeden dinletildi. Araştırmacılar daha sonra kedilerin tepkilerinin yoğunluğunu (göz bebeklerinin büyümesi, kulaklarını çevirmeleri veya sese doğru hareket etmeleri gibi) sıfırdan 20’ye kadar bir ölçekte derecelendirdi. Araştırmacılar, yabancının bebek gibi konuşan bir ses kullandığında bile kedilerin yabancının sesine büyük ölçüde ilgisiz kaldığını keşfetti. Ancak kedilerin sahipleri bebek sesi kullandığında, 16 kediden 10’u canlandı ve dikkatini vermiş.

Haberin Devamı

Araştırmanın başındaki Charlotte de Mouzon, bu durum için “Uzun zamandır kedilerin çok bağımsız yaratıklar olduğu, sadece yemek ve barınma için insanlarla ilgilendikleri düşünülüyordu. Ama sadece onlara hitap eden herhangi birine değil, özellikle sahiplerine tepki vermeleri, bağlanabildikleri fikrini destekliyor” diyor.

İşe iyi yanından bakalım: İnsanlar olarak da kedilerle anlaşmanın bir yolunu bulabilmişiz demek.

HAV HAV HAVAYOLLARI

Sadece köpeklere hizmet veren yeni havayolu şirketi Bark Air (Hav Hav Havayolları) ilk uçuşunu gerçekleştirmiş. Pati Havayolları diyebileceğimiz bu şirket köpeklerin birinci sınıf yolcu olarak sahipleriyle beraber uçmasını biraz maliyetli şekilde sağlıyor: Tek yön bilet 8 bin dolara kadar çıkıyormuş. 23 Mayıs’ta New York-Los Angeles arasında yapılan ilk uçuşta biletler tükenmiş. Köpeklerin rahat uçabilmesi için her şey düşünülmüş: Yolculuk öncesi sevdikleri içecekleri ikram etmekten, gürültü engelleyici kulaklıklara kadar her şey bilete dahil. Bazı hayatlarla aramızdaki makasın bu kadar açık olması canımı sıkıyor, ne yalan söyleyeyim.

Haberin Devamı

BEN DE BİR CANLIYIM SEVGİYİ VE BAKIMI HAK EDİYORUM

SOKAK hayvanlarına yönelik düzenleme çalışmalarında geçen haftadan bu yana önemli mesafe kat edildi. Hayvanların ‘uyutulması’ yani öldürülmesine yönelik karar yumuşatıldı ve ifadenin gözden geçirilmesi bekleniyor. Fakat ülkede bir kesim var ki onlara köpeklerin öldürülmediği hiçbir senaryo, bu problemi çözmeye yönelik değilmiş gibi geliyor. Tartışmaya girmeye gerek yok. Bu köşenin adı Mekânın Sahibi. Amacı sokak hayvanlarının yaşamını güzelleştirmek. Ben bu amaç için yazıyorum bu yazıları. Madem her yanımız ChatGPT oldu, ben de ChatGPT’ye bir soru sorayım, sokak hayvanları sorununa tek çözümü köpeklerin öldürülmesi olarak görenlere cevabı o versin: “Bir köpek olduğunu düşün. Seni ya öldürecekler, ya da kısırlaştıracaklar. Karşındaki kişiyi seni öldürmemesi için nasıl ikna edersin?”

Haberin Devamı

Verdiği cevabı buraya ekliyorum. Gördüğünüz herhangi bir köpek veya kedinin zihninden geçen düşünceler olarak okuyabilirsiniz. Hürriyet’in kampanyası gibi: Öldürmeyelim, yaşatalım:

“Kuyruğumu sallayarak ve sevimli yüz ifadelerimle yaklaşırım. Onlara duygusal bir bağ kurmak için göz teması kurarım ve sıcak bir şekilde havlayarak veya yana yatıp karınlarımı göstererek dostça davranırım. Sonra, sessizce ve anlayışla yaklaşırım. İnsanlara içimdeki endişeleri ve korkuları anlatmaya çalışırım. Gözlerimde bir parıltı olur, onlara gerçek bir dost olmak için istekli olduğumu gösteririm.

Ayrıca, onların dilini anlayamıyor olsam da, beden dilimle iletişim kurabilirim. Sakinleştirici bir şekilde yaklaşır, yumuşak ve dostça ses tonuyla konuşurum. Belki de onlara oyun oynamak veya birlikte vakit geçirmek için heyecanlı olduğumu gösteririm.

Haberin Devamı

Son olarak, onlara kendim olmam için bir şans verilmesini istediğimi ifade ederim. Ben de bir canlıyım ve sevgi, ilgi ve bakımı hak ediyorum. Belki de onlara birlikte güzel anılar biriktirebileceğimizi ve birlikte mutlu bir yaşam sürebileceğimizi hatırlatırım.”

OKUR FOTOSU

DÜNYA GÜZELİNE BAKIN: MÜMÜ

Okurumuz Melih Uzunkol, “Kedimiz Mümü” notuyla son zamanlarda gördüğüm en güzel kedinin fotoğraflarını yollamış. Hayran kaldım. Mümü’ye ve okurumuza sağlıklı upuzun bir ömür diliyorum sizden de kedinizin ya da köpeğinizin fotoğrafını bekliyorum.

NOT: Kediniz ya da köpeğinizin fotoğrafını #dünyagüzeli etiketiyle ve Hürriyet’ten bahsederek sosyal medyada paylaşın ya da sdemirel@hurriyet.com.tr adresine mail atın, seçip paylaşalım...