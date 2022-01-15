Şeker hastalığında destekleyici tedavi

Gebelik, bebeğin anne rahminde 38 hafta kaldığı (adetin ilk gününden hesaplandığı için 40 hafta olarak bilinir ve kullanılır ama aslında gebelik oluşması adetin 14. günü olur ve 38 hafta anne rahminde kalır) normal ve doğal bir süreçtir.





Bazı durumlarda ise gebe kalmadan önce anne adayının vücudunda bulunan hastalıklar (annenin mevcut hastalıkları) veya hamilelikten dolayı sonradan gebelik döneminde ortaya çıkan sorunlar çeşitli risklerin ortaya çıkmasına yol açar. Böyle gebeliklere ‘riskli gebelik’ veya ‘yüksek riskli gebelik’ denir.



ERKEN TANI ÖNEMLİ



Riskli ve yüksek riskli gebelikler, bazı durumlarda hem hamile annenin hem de anne karnındaki bebeğin sağlığını ve hatta hayatını tehdit edebilir. Riskli gebelik önceden tanı konursa ve yakın takip edilirse hayati riskler azaltılabilir, önüne geçilebilir bir durumdur.

