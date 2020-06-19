Turkcell ‘Varlık’a kavuştu

Dile kolay tam 15 yıllık hikâyedir Turkcell’in hissedarlık muamması...
Çukurova Grubu, Alfa, Sonera vs... Pamuk ipliğine bağlı bir hisse yapısıyla yıllarca idare edilmeye çalışılan devasa şirket şimdi yeni bir virajda. Turkcell’de Karamehmet dönemi resmen bitiyor, artık ne İtalyanlar, ne gürültülü genel kurullar olacak ne de içinden çıkılmaz bir hisse yapısı...
Dün konuyla ilgili resmi açıklama yapılır yapılmaz sıcağı sıcağına Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez ile görüştüm.
YATIRIMLARIN HABERCİSİ
Sönmez önce hafızamızı tazeledi: “Turkcell halka arz edildiğinde piyasa değeri 17 milyar dolardı. Bir ara 25 milyar dolar ile zirveyi gördü. Şu anda ise piyasa değeri sadece 5 milyar dolar.”
Ardından da TVF’nin Turkcell’in hakim ortağı olmasının sadece basit bir hisse operasyonu olmadığını, şirketin önünü açacak vizyonun, yatırımların ön habercisi olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Tepedeki problemleri çözmeliydik ki yönetim asıl işine odaklansın. Şimdi prangalar atıldı. TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. TVF ve Turkcell’in, büyüme ve değer yaratma hikâyesi yeni başlıyor. Bu anlamda Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun planını yapıyoruz.”
SULHLE ÇÖZÜLDÜ
Sönmez, Turkcell’deki kritik hisse devirlerinin 4-5 ay içinde en son yılbaşına kadar tamamlanmasını bekliyor. Dün açılan “Turkcellforthefuture.com” web sitesinde süreçle ilgili bilgiler ve takvimler ayrıntısıyla yer alıyor. Devirler sonrasında Turcell’in hisse yapısı hayli sadeleşecek. Yüzde 49’u halka açık olan şirketin yüzde 26.2’si TVF’ye geçecek. Rus LetterOne ise yüzde 24.8’lik payla en büyük azınlık hissedar olacak. TVF’nin yanı sıra Rusların da Turkcell’e yeniden yatırım yaptığını göz önüne alırsak şirketin daha da değerleneceğine ilişkin beklentilerini tahmin etmek güç değil.
HİSSE FİYATI MAKUL
TVF Genel Müdürü Sönmez, Varlık Fonu açısından makul bir fiyattan alım olduğunu söylerken, Telia’nın 2002 yılından bu yana Turkcell’den 1.6 milyar dolara yakın para kazandığına da şu sözlerle dikkat çekti:
“Yıllık dolar getirisinin yüzde 5’ler seviyesinde olduğunu varsayarsak Batılı ülkelerde yüzde 5 dolar getirisi hiç de azımsanmayacak bir getiridir. Bu anlamda Telia’nın Orta Asya’daki çıkış planlarının son sacayağı da gerçekleşti. Telia, kendi ana pazarları olan İsveç ve kuzey ülkelerine odaklanacak. Onlar için kötü bir fiyat değil. Bizim içinse iyi bir fiyat. Turkcell’deki hisse sahipleri şuna bakmalı; Turkcell’in uzun vadeli değer kazanım yol haritası çok önemli. Burada müthiş bir gelir potansiyeli var.”
AZINLIĞA SÖZ HAKKI
TVF, LetterOne, Telia Company, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası’nın hep beraber bu işin altına girerek, ortak bir paydada buluşarak karar verdiğine dikkat çeken Sönmez şu anda sözleşmelerin imzada olduğunu belirtti. Sönmez, “Taraflar arasında anlaşıldı ama genel kurul onayına tabi bir süreç. Bundan sonra da genel kurulda onay alındıktan sonra TVF, yönetim kurulundaki 9 koltuğun 5’ini atama hakkını alıyor imtiyazla birlikte. Bu önemli bir konu. Kalan 4 koltuğun 3 tanesi bağımsız üye, 1 de azınlığın atayacağı üye var. Azınlığın yönetim kurulundaki söz hakkına riayet ediyoruz, buna dikkat ediyoruz. Turkcell, performans, temettü ve büyüme odaklı, dijital dönüşümü önüne koyan şirket olmaya devam etmek zorunda. Artık ayaklarındaki prangalardan kurtulduğu yani kurumsal yönetişimdeki problemlerin, hukuki ihtilafların, davaların, hepsinin çözüldüğü bir döneme başlıyoruz. Türkiye’nin emek verdiği, büyüttüğü bir şirketi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz” dedi.
VARLIK FONU BAŞKA ÜLKELERDE BENZER ALIMLAR YAPABİLİR
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez ile görüşmemizin en kritik noktalarından biri sadece Türkiye odaklı değil uluslararası yatırımların da gündemde olduğu bölümdü. Sönmez, “Bu tür yatırımlara devam edeceğiz. Sadece Türkiye değil bölgesel şirketlere de bakacağız” dedi.
'SATALIM DİYE ALMADIK'
Peki Türkiye Varlık Fonu satın aldığı Turkcell hisselerini bir gün satmayı düşünür mü? Bunun için şimdiden bir hedef belirlendi mi? Sönmez’e sordum. Yanıtı net oldu:
“Turkcell’i alalım, daha iyi bir fiyata satalım diye almadık. Uzun vadeli düşünüyoruz. Burada amacımız para kazanmanın ötesinde stratejik. Şu anda gündemimizde hiç böyle bir durum yok.”
Turkcell ‘Varlık’a kavuştu
Dile kolay tam 15 yıllık hikâyedir Turkcell’in hissedarlık muamması...
Çukurova Grubu, Alfa, Sonera vs... Pamuk ipliğine bağlı bir hisse yapısıyla yıllarca idare edilmeye çalışılan devasa şirket şimdi yeni bir virajda. Turkcell’de Karamehmet dönemi resmen bitiyor, artık ne İtalyanlar, ne gürültülü genel kurullar olacak ne de içinden çıkılmaz bir hisse yapısı...
Dün konuyla ilgili resmi açıklama yapılır yapılmaz sıcağı sıcağına Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez ile görüştüm.
YATIRIMLARIN HABERCİSİ
Sönmez önce hafızamızı tazeledi: “Turkcell halka arz edildiğinde piyasa değeri 17 milyar dolardı. Bir ara 25 milyar dolar ile zirveyi gördü. Şu anda ise piyasa değeri sadece 5 milyar dolar.”
Ardından da TVF’nin Turkcell’in hakim ortağı olmasının sadece basit bir hisse operasyonu olmadığını, şirketin önünü açacak vizyonun, yatırımların ön habercisi olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Tepedeki problemleri çözmeliydik ki yönetim asıl işine odaklansın. Şimdi prangalar atıldı. TVF, stratejik ve büyük ölçekli şirketlere bakacak ve yatırım yapacak. Turkcell, esasında yeni yol haritamızın en büyük başlangıç adımlarımızdan bir tanesi. TVF ve Turkcell’in, büyüme ve değer yaratma hikâyesi yeni başlıyor. Bu anlamda Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun planını yapıyoruz.”
SULHLE ÇÖZÜLDÜ
Sönmez, Turkcell’deki kritik hisse devirlerinin 4-5 ay içinde en son yılbaşına kadar tamamlanmasını bekliyor. Dün açılan “Turkcellforthefuture.com” web sitesinde süreçle ilgili bilgiler ve takvimler ayrıntısıyla yer alıyor. Devirler sonrasında Turcell’in hisse yapısı hayli sadeleşecek. Yüzde 49’u halka açık olan şirketin yüzde 26.2’si TVF’ye geçecek. Rus LetterOne ise yüzde 24.8’lik payla en büyük azınlık hissedar olacak. TVF’nin yanı sıra Rusların da Turkcell’e yeniden yatırım yaptığını göz önüne alırsak şirketin daha da değerleneceğine ilişkin beklentilerini tahmin etmek güç değil.
HİSSE FİYATI MAKUL
TVF Genel Müdürü Sönmez, Varlık Fonu açısından makul bir fiyattan alım olduğunu söylerken, Telia’nın 2002 yılından bu yana Turkcell’den 1.6 milyar dolara yakın para kazandığına da şu sözlerle dikkat çekti:
“Yıllık dolar getirisinin yüzde 5’ler seviyesinde olduğunu varsayarsak Batılı ülkelerde yüzde 5 dolar getirisi hiç de azımsanmayacak bir getiridir. Bu anlamda Telia’nın Orta Asya’daki çıkış planlarının son sacayağı da gerçekleşti. Telia, kendi ana pazarları olan İsveç ve kuzey ülkelerine odaklanacak. Onlar için kötü bir fiyat değil. Bizim içinse iyi bir fiyat. Turkcell’deki hisse sahipleri şuna bakmalı; Turkcell’in uzun vadeli değer kazanım yol haritası çok önemli. Burada müthiş bir gelir potansiyeli var.”
AZINLIĞA SÖZ HAKKI
TVF, LetterOne, Telia Company, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası’nın hep beraber bu işin altına girerek, ortak bir paydada buluşarak karar verdiğine dikkat çeken Sönmez şu anda sözleşmelerin imzada olduğunu belirtti. Sönmez, “Taraflar arasında anlaşıldı ama genel kurul onayına tabi bir süreç. Bundan sonra da genel kurulda onay alındıktan sonra TVF, yönetim kurulundaki 9 koltuğun 5’ini atama hakkını alıyor imtiyazla birlikte. Bu önemli bir konu. Kalan 4 koltuğun 3 tanesi bağımsız üye, 1 de azınlığın atayacağı üye var. Azınlığın yönetim kurulundaki söz hakkına riayet ediyoruz, buna dikkat ediyoruz. Turkcell, performans, temettü ve büyüme odaklı, dijital dönüşümü önüne koyan şirket olmaya devam etmek zorunda. Artık ayaklarındaki prangalardan kurtulduğu yani kurumsal yönetişimdeki problemlerin, hukuki ihtilafların, davaların, hepsinin çözüldüğü bir döneme başlıyoruz. Türkiye’nin emek verdiği, büyüttüğü bir şirketi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz” dedi.
VARLIK FONU BAŞKA ÜLKELERDE BENZER ALIMLAR YAPABİLİR
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez ile görüşmemizin en kritik noktalarından biri sadece Türkiye odaklı değil uluslararası yatırımların da gündemde olduğu bölümdü. Sönmez, “Bu tür yatırımlara devam edeceğiz. Sadece Türkiye değil bölgesel şirketlere de bakacağız” dedi.
'SATALIM DİYE ALMADIK'
Peki Türkiye Varlık Fonu satın aldığı Turkcell hisselerini bir gün satmayı düşünür mü? Bunun için şimdiden bir hedef belirlendi mi? Sönmez’e sordum. Yanıtı net oldu:
“Turkcell’i alalım, daha iyi bir fiyata satalım diye almadık. Uzun vadeli düşünüyoruz. Burada amacımız para kazanmanın ötesinde stratejik. Şu anda gündemimizde hiç böyle bir durum yok.”