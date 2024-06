‘Spora yatırımımız devam edecek’

Haberin Devamı

Şirket hedef pazarlardaki müşterilerin spora duyduğu ilgiden hareketle bu alanda da ciddi yatırımlar yapıyor.

Trendyol’un davetlisi olarak gittiğimiz Almanya’da Trendyol Group Başkanı Çağlayan Çetin ile şirketin uluslararası büyüme stratejisi ve spora olan desteğiyle ilgili görüştük.

Çetin, Trendyol’un Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’daki 20 ülkede lokal uygulamalarıyla 10 milyona yakın aktif müşteriye hizmet verdiğini söyledi. Almanya’da 3 milyondan fazla aktif müşteriye ulaştıklarına dikkat çeken Çağlayan Çetin, “Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan’da hızla büyümeye devam ediyoruz. Geçen sene Orta Doğu’da altı ülkeye açıldık ve şu an Riyad, Dubai ve Katar’da da çok hızlı büyüyoruz. Avrupa’da Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi komşu Balkan ülkelerinde de büyüme hedefimiz var” diye konuştu.

OLİMPİYAT TARİHİNDE İLK

Spor yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Çetin, “Spora olan desteğimizi taçlandıran Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları sponsorluklarımız, Trendyol’un küresel ticaretin şampiyonlar liginde yer aldığını güçlü bir şekilde teyit ediyor. Kadın milli voleybol takımımızın destekçisi olarak Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda yanlarındaydık. Geçen yıl Süper Lig’in sponsoru olduk ve son olarak 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihinde bir ilke imza attık ve resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partner’i olduk. Her alanda sporcularımıza desteğimizi sürdürüyoruz ve bu desteği Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda da devam ettireceğiz” dedi.

E-İHRACATI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Türkiye’nin üretim gücü, tedarikçileri, kaliteli üretim yapan markaları, ürünleri ve lojistik avantajlarıyla dünya pazarlarında rekabet edecek güce sahip olduğunu belirten Çağlayan Çetin, Trendyol’un bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirme vizyonu ile hareket ettiğini söyledi. Mikro ihracat çözümleri ile son bir yılda 90 bini aşkın Türk satıcıyı e-ihracatçı haline getirdiklerini de söyleyen Çetin şöyle devam etti:

“300 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracat yapar hale getirmek istiyoruz. Üretimde ve lojistikte merkez bir üs konumunda bulunan, lojistik olarak entegre olduğu geniş coğrafyada, Türk oyuncuları ve influencerlarıyla da kültürel bir etki gücü yaratan ülkemizin, e-ihracatta sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmasına destek olmaya devam edeceğiz. Gümrük süreçleri, finansal süreçler, iade ve iptal opsiyonları gibi konularda e-ihracatı kolaylaştıracak ve herkes için erişilebilir hale getirecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz.”

Made in Türkiye etiketli olimpiyat koleksiyonu

ULUSLARARASI Olimpiyat Komitesi ile olimpiyata özel bir koleksiyon için bir anlaşma yaptıklarını da hatırlatan Çağlayan Çetin, bu sayede yerli ürün ve üreticileri dünya ile buluşturduklarını söyledi. Çağlayan Çetin, “Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ‘Made in Türkiye’ etiketli olimpiyat koleksiyonu bugün dünya pazarlarında yerini aldı. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulamamız üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da Trendyol uygulamamız üzerinden uluslararası satışa sunuldu. Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi (The Olympic Museum) de dahil olmak üzere Made in Türkiye etiketli ürünler tüm dünyayla buluşuyor” diye konuştu.

Çağlayan Çetin

TRENDYOL’UN KÜRESEL YOLCULUĞU

- İlk yurtdışı pazarı 2022’de girilen Almanya oldu. Bu pazarda kısa sürede 200’den fazla Türk markası, tümü Türkiye’de üretilen binlerce ürününü Almanya pazarına taşıdı.

- İkinci yurtdışı pazar Azerbaycan oldu. Trendyol geçen yıl, Azerbaycan’ın en büyük holdinglerinden Bakü merkezli PASHA Holding ile Azerbaycan pazarı için bir ortaklık yaptı.

- Trendyol Azerbaycan’ın açık ara en çok indirilen ve kullanılan platformu oldu. Bu pazarda 1.5 milyondan fazla müşteri Trendyol’u aktif bir şekilde kullanıyor.

- Yurtdışında bir sonraki durak Körfez bölgesiydi. Trendyol, 2023 yılının eylül ayından itibaren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da faaliyetlerini sürdürüyor.

- Trendyol’un Suudi Arabistan’ın en büyük perakende ve yaşam tarzı ekosistemi oyuncusu Cenomi Grup ile stratejik işbirliği de bulunuyor. Grup bu sayede pazarda çok kısa bir sürede 2 milyon müşteriye ulaştı. Hedef Körfez bölgesinde yıl sonunda 5 milyon müşteriye ulaşmak olarak açıklandı.

- Yurtdışı pazarlara 2024 yılında, Doğu Avrupa da eklendi. Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’da operasyonlar başladı.

- Trendyol bu ülkelerin yanı sıra 2021 yılından bu yana 27 Avrupa ülkesinde kendi platformuyla hizmet veriyor.