Avrupa’nın en iyi havalimanı: İstanbul…

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İGA İstanbul Havalimanı’nın zirvede “Airport Service Quality-ASQ” (Havalimanı Hizmet Kalitesi) ödüllerinde “40 milyon yolcu üstü kategorisi”nde 3 ödül birden aldı:

- Avrupa’nın En İyi Havalimanı

- Avrupa’nın En Keyifli Havalimanı

- Avrupa’nın En Temiz Havalimanı

ACI, seyahatleri esnasında yolcularla yapılan görüşmelere dayanan küresel bir araştırma çalışması olan “Havalimanı Hizmet Kalitesi-ASQ” anketindeki yolcu memnuniyeti puanlarına dayanarak havalimanlarını farklı kategorilerde ödüllendiriyor.

Dünya çapında 465 bin kişiyle yapılan ankette, havalimanlarını kullanan yolculara check-in, gezinme kolaylığı, temizlik, alışveriş ve yemek gibi faktörler soruluyor.

İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın davetlisi olarak gittiğimiz Güney Kore’nin Incheon kentindeki kongrede CEO Kadri Samsunlu ödül sürecini değerlendirdi. Hemen ardından dünyadaki hava limanlarının 5 seviye ile sınıflandırıldığına dikkat çekti ve ekledi:

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“Biz ilk açıldığımızda 1’inci seviye ile yola çıktık. Pandemiye rağmen bir yılda iki seviye birden yükseldik, 3’e çıktık. Dünyada 5’inci seviyede olan tek havalimanı Seul’deki Incheon Havalimanı. Her yıl bir basamak çıkarak 2025’te 5’inci seviyeye yükseleceğimize inanıyoruz.”

Incheon Havalimanı’nın 23 yaşında olduğunu da hatırlatan Kadri Samsunlu “Biz oldukça genciz ama 1’den 3’e 1 yılda yükseldik. 5 için de kendimizi motive ettik. Hazırız” dedi.

THY VE DHMİ İLE UYUM

İstanbul Havalimanı’nın bir ülke projesi olduğuna da dikkat çeken Samsunlu, sektörün Türkiye için stratejik önemine işaret etti:

“ACI’nin belirlediği bu seviyelerde basamakları çıkabilmek için havalimanındaki paydaşlarla uyum gerekiyor. Bizim kısa sürede yol almamızda ülkemizin bayrak taşıyıcısı, bizim ana taşıyıcımız Türk Hava Yolları (THY), DHMİ gibi paydaşlarımızla uyumumuz önemli rol oynadı. Teknik özellikler ve hizmet açısından eksiğimiz yok. İncelemeleri ACI adına bağımsız bir kuruluş yapıyor.”

Zirve ve ödül törenine dünyanın çeşitli bölgelerinden havalimanlarının 500’ü aşkın temsilcisi katıldı. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya İGA İstanbul Havalimanı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fırat Emsen, Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan, Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, Havayolu Pazarlama Müdür Yardımcısı Gökhan Dölek ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Nigar Şeyda Yılmaz eşlik etti.

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Kadri Samsunlu

KAPASİTESİ İLE FARK ATIYOR

- KADRİ Samsunlu, ACI’nin düzenlediği “Müşteri Deneyimi Global Zirvesi”nde Korn Ferry International’ın Havacılık ve Uzay Bölümü Kıdemli Ortağı Michael Bell’in yönettiği “Müşteri Odaklı Kültürü Yerleştirmek İçin Gereken Liderlik” paneline konuşmacı olarak da katıldı.

Cincinati-Kuzey Kentucky Uluslararası Havalimanı CEO’su Candace McGraw, Fas Havalimanları İşletmesi Genel Müdürü Habiba Laklalech, Atlanta Uluslararası Havalimanı CEO’su Balram Bheodari’nin eşlik ettiği oturumda Samsunlu’nun, ‘kapasite’ vurgusu dikkat çekti:

“Kapasiteyi ancak imkan varsa artırabilirsiniz. İnovasyon, teknoloji fark etmez. Eğer bir havalimanında uzun kuyruklar varsa eliniz kolunuz bağlıdır. Hiçbir şey yapamazsınız. İlk açıldığımızda 60 havayolu şirketinin seferleri gerçekleşiyordu. Şu anda 95 havayolu şirketi İstanbul Havalimanı’na uçuyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Biz de sefer yapan havayolu şirketi sayısını yıl sonuna kadar 100’e tamamlamayı hedefliyoruz. Biz İstanbul Havalimanı’nda çalışanlarımıza “yolculara evinize gelen misafir gibi davranın” diyoruz.

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ÖDÜL TÖRENİNE TÜRK DAMGASI

- GÜNEY Kore’deki zirvede Ankara Esenboğa Havalimanı da ödül aldı. TAV Havalimanları Holding’in işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı iki kategoride kendini gösterdi. TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na verilen “5-15 milyon yolcu ağırlayanlar arasında Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ve “En Keyifli Havalimanı” ödülünü aldı.TAV ayrıca işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanlarıyla da üçer ödüle uzandı. Ayrıca Senegal’in başkenti Dakar’da Limak ve Summa İnşaat’ın birlikte inşa edip, işletmesini sürdürdüğü Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı da kendi kategorisinde 3 ödül aldı. LAS’ın Genel Direktörü Aşkın Demir’e “2-5 milyon yolcu kategorisinde Afrika’nın En İyi Havalimanı”, “En Keyifli Havalimanı” ve “En Temiz Havalimanı” ödülleri takdim edildi.