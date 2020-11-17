Senin Hastan

Madrigal grubunun bu yıl çok sevilen şarkısı ‘ Seni Dert Etmeler’ şimdi Deeperise dokunuşu ile karşımızda. Sözü ve müziği Anıl Erdem Cevizci’ye ait olan şarkının yeni düzenlemesindeki Deeperise imzası parçaya ayrı bir enerji katmış.

2007 yılında kurulan Madrigal grubunun kurulduğu zamandan bu yana çoğalan sadık bir dinleyici kitlesi var. Son dönemde çıkardıkları ‘ Seni Dert Etmeler’ ve ‘ Kelebekler’ şarkıları ile hem müziklerini yenilediler hem de dinleyici kitlesine yeni sevenler kattılar. Şarkılarına ekledikleri yeni soslarla tadı başka işler yapan grubun şarkı sözleri sevilmelerindeki bir diğer önemli etken.

Vokal ve elektro gitarda Anıl Erdem Cevizci, bas gitarda Kaan Alıcı, klavye ve geri vokalde Sanlı Akgün, elektro gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, klavye ve geri vokalde Burak Emir Kamacı’nın yer aldığı Madrigal’den şu an beklenen ise yeni bir albüm. Bahsettiğim sadık dinleyici yeni şarkılardan oluşan albüm çalışmasını dinlemek için sabırsızlanıyor. Bu yoğun isteği grubun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının altına yazılan mesajlardan görmek mümkün. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde bolca yeni şarkı yazma imkanına sahip olan Madrigal grubunun yine keyifli bir çalışma ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum.

Kylie bizi diskoya götür

Kylie Minogue’un yeni albümü ‘Disco’yu heyecanla bekliyordum. Bir önceki çalışması ‘Golden’ ile country müzik hevesini yeterince alan Kylie rotayı tekrar en iyi bildiği dans müziğine çevirerek yeni albümü ‘Disco’yu dinleyenlerin beğenisine sundu.