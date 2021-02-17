Pale Waves’ten Aşk Mektubu Gibi Albüm

Geçtiğimiz pazar günü Super Bowl devre arası şovunda The Weeknd sahnedeydi. Önceki senelerin performanslarını düşününce, pandemi döneminde olsak bile bu seneki şovun da en az geçmiştekiler gibi olacağını düşünmüştüm. Maalesef yanılmışım, 14 dakikalık The Weeknd’in performansı tahmin ettiğimden daha cılızdı.

Covid önlemleri sebebiyle şovun birçok kısıtlamaya tabi olduğunu geçtiğimiz haftalarda belirtilmişti. Büyük ihtimal ile bu önlemler sebebiyle The Weeknd’in şovunun büyük bölümü sahne üzerindeydi. Bu da maalesef gösteriyi bir konser sahnesinden öteye götürmedi. Sahnede The Weeknd’in yanında konuk başka bir sanatçının olamaması da önlemler sebebiyle olduğu söylentiler arasında. Sanırım benim en çok da beklentim konuk performanslar üzerineydi.

Performansın büyük bölümü sahnede olan şovda, The Weeknd’in arkasındaki dekor ve üzerindeki koro ve müzisyenler ara ara ekrana gelse de, bence bu dekor şovun genel konseptinden biraz kopuktu. Sanatçının 8 şarkı seslendirdiği bu performansta, saha üzerindeki ‘After Hours’ temalı yüzü sargılı dansçılarla olan bölümde ilk albümünden ‘House Of Balloons’un bir kuplesini seslendirmesi benim için bu gecenin en güzel anıydı diyebilirim. Kapanış tahmin edileceği gibi ‘Blinding Lights’ ile havai fişekleri eşliğinde dev bir coşkuyla oldu. Normal prodüksiyon maliyetlerine ek olarak Weeknd’in kendi cebinden de 7 Milyon dolar para harcaması bu senenin şovu açısından bir diğer enteresan detaydı.

Yeni Çıkış

Perdenin Ardındakiler – Uzaklara Savrulalım

Yaklaşık 1 ay önce Perdenin Ardındakiler ile All Access Youtube kanalımda detaylı nefis bir söyleşi yapmıştık. O söyleşide grup yeni albümlerinin hazır olduğunu yakın zaman içinde yayınlamak için heyecanlı olduklarını belirtmişlerdi.

Albümden önce birkaç hafta içinde yeni bir single yayımlayacaklarını ve bu şarkıda kendilerine bir başka sanatçının da eşlik edeceğini belirtmişlerdi. Geçen hafta grubun yeni şarkısı ‘Uzaklara Savrulalım’ yayımlandı ve şarkıda gruba Mark Eliyahu’nın eşlik ettiğini öğrenmiş olduk. Söyleşide bu düet hakkında neden bu kadar heyecanlı olduklarını şarkı yayımlandıktan sonra daha iyi anladım. ‘Uzaklara Savrulalım’ da Perdenin Ardındakiler’in güçlü sözlerine Mark Eliyahu’nun kemençe performansı çok yakışmış. Grubun kendilerine has tarzlarında ortaya koydukları güçlü melankoli yeni şarkılarında Mark Eliyahu’nun da eşlik etmesiyle daha da etkisini hissettiriyor. Şarkının sözleri Doruk Ereşter’e, müziği Direnç’e düzenlemesi ise Mark Eliyahu ile Doruk Ereşter’e ait şarkının nefis kapak tasarımı da Ece Gauer imzası taşıyor.

Güliz Ayla – Evdekilere Söyle

Yeni bir şarkı yayımlasın diye merakla beklediğim sanatçılardan biri de