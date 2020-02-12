Geçen hafta sonu Amsterdam’daydım. Bir şehri keşfetmenin en güzel yolu kitapçılarını gezmek diye düşünüyorum.
The American Book Shop ve Boekhandel en önemli duraklarım oldu her zamanki gibi.
Klasikler bölümü arasında kayboldum. Shakespeare baskıları göz alıcı.
Dahası bağımsız kitapçılar modern klasiklere raflarında geniş yer veriyor.
Malcolm X’in biyografisi özellikle dikkat çekiciydi.
Bağımsız kitapçılar kitap kültürünü yaymada büyük öneme sahip.
Avrupa kentlerindeki tematik kitapçıların Türkiye versiyonlarının çoğalmasını ve daha çok Türk yazarın dünya kitapçılarında yerini bulmasını diliyorum.
Yayıncılık dünyası bu transferi konuşuyor
Tarık Tufan edebi kültürel temalı dergilerin vazgeçilmez yazarıdır.
Kitaplarından cümleler, aforizmalar sosyal medyada sık sık çıkar okurların karşısına.
Büyük bir transfer haberi geçen gün geldi: Profil Yayınları’nın çok satan yazarlarından Tufan, Doğan Kitap’a transfer oldu.
Bundan böyle tüm
kitapları Doğan Kitap’tan yayınlanacak.
Benim de kitaplarını severek okuduğum Tarık Tufan’ın bu transferi yayın piyasasında yankı uyandırdı.
Bu transferin satışlara etkisi bakalım nasıl olacak...
Kitap dünyamız için heyecanlı günler
Güzel bir haber aldık geçtiğimiz günlerde. Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesi’nin işbirliği çerçevesinde düzenlenen 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı’nın kapanış töreninde gelecek yıl Türkiye’nin onur konuğu olacağı bildirildi.
Törende söz alan Gürcistan’ın Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı Gvantsa Jovaba, Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir teslim törenini yaptıklarını belirterek, “Hepimiz biliyoruz ki 2020’de düzenlenecek fuarın onur konuğu, onur ülkesi, Türkiye olacak” diyor.
Daha önce Frankfurt, Londra, Pekin, Seul gibi dünyanın önemli kitap fuarlarına onur konuğu olan Türkiye için, Tiflis yeni bir deneyim olacak.
Türkiye’nin Gürcistan’da onur konuğu olmasını değerlendiren YAY-FED Başkanı Münir Üstün’den görüşlerini aldım, şöyle diyor: “Mart ayından itibaren planlanan programla kitap fuarının gerçekleşeceği mayıs ayı sonuna kadar en üst seviyeye çıkarak programı noktalayacağız. Edebiyatımızı, kültürümüzü ve sanatımızı en iyi şekilde Gürcü kardeşlerimize anlatmak derdindeyiz.”
Onlar da bir zamanlar çocuktu
Tüm dünyada önemli, ilham veren isimlerin kitapları hazırlanır, özellikle çocuk ve ilk gençliğin bu isimlerle tanışmaları önemsenir. Ülkemizde de bu tarz kitapları görmek heyecan verici.
Sevil Köybaşı’nın kaleme aldığı “Bir Devrin Çocukları” serisi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yeri doldurulamaz isimleri çocuk okurlarla tanıştırıyor. İnandıkları ve düşledikleri şeyden asla vazgeçmeyen ve gerek cesaretleri gerekse yenilikçi bakışlarıyla da yaşadıkları dönemde çığır açan Afife Jale, Ara Güler, Yaşar Kemal ve Halide Edip Adıvar’ın çocukluklarından başlayan hikayeleri, başarı ve mücadele dolu yaşam yolculuklarının tanıklığını yapıyor.
Ne okuyorlar?
* Son günlerde yeni oyununa hazırlanan Ali Poyrazoğlu, Shakespeare’in “Soneler” adlı eserini okuyor.
* Türk edebiyatının başarılı yazarlarından Hakan Günday, Jack London’un Yordam Kitap’tan çıkan “Yanan Gün” adlı romanını okuyor.
* YKY’nın satış ve pazarlama müdürü Özgür Kalyoncu, Sally Rooney’in Can Yayınları’ndan çıkan “Normal İnsanlar” isimli romanını okuyor.
* Ünlü işletmeci Ali Sayar, şu sıralar Şeyma Subaşı’nın DEX Yayınları’ndan çıkan “Sadece Şeyma” adlı kitabını okuyor.
* Mona Kitap’ın yayın yönetmeni Arzu Çağlan, Everest Yayınları’ndan çıkan “Dorian Gray’in Portresi” isimli dünya klasiğini okuyor.
* Arzu Film’in başarılı yapımcısı Kâmil Çevikalp, Türkiye ekonomisi üzerine farklı bir bakış açısı getiren Dr. Mahfi Eğilmez’in Remzi Kitabevi’nden çıkan “Türkiye Ekonomisi” isimli kitabını okuyor.
Danilo ile Mutlu Tarifler
İtalyan şef Danilo Zanna’nın ilk yemek kitabı “Mutlu Tarifler”in tanıtımına katıldım.İtalyan şef Danilo Zanna’nın ilk yemek kitabı “Mutlu Tarifler”in tanıtımına katıldım.31 Ocak Cuma günü Shangri-La Bosphorus’ta düzenlenen kokteylde Zanna, “Yemeklerle oynamayı, farklı lezzetleri birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü birbirinden farklı lezzetlerin bir araya gelince oluşturduğu yeni tatlar bana inanılmaz güzel geliyor” sözleriyle karşıladı misafirleri.Seveni çok sempatik şefin: Masterchef’te jüri arkadaşlığı da yaptığı Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Yağız İzgül, Boyner Mağazaları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara kokteyldeydi.Mutluluğun yemekle, özellikle de iyi yemekle ilişkisi olduğunu düşünen bir lezzet avcısı olarak kitabı okumaya başladım bile!
Bilgelik yolculuğuyla ilgili bir el kitabı geliyor
Fuat Erman yeni kitabının hazırlıkları içinde. Peşinde olduğu sorular etkileyici: Günümüzde bilgelik mümkün mü? Mümkünse Antik Çağ’daki bilgelik türünde mi olur, yoksa farklı mı? Herkes kendi bilgeliğini mi oluşturur yoksa herkesin uyduğu tek tip bir bilgelik mi vardır?
Bu kapsamda Epiktetos’u rehber edinen Erman, bilgeliği merkezine alan bir kitapla okurların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Haz, mutluluk, iç huzur, gerçek zaman, intihar...
Epiktetos ve önde gelen filozofların görüşlerini inceleyen bu çalışma, gelişim kitaplarında bulunan birçok kavramın yıllar hatta asırlar önce felsefe şemsiyesi altında enine boyuna incelendiğini gösterecek.
Erman’ın bilgelik kitabı önemli bir boşluğu doldurma iddiasında.
Şehri keşfetmenin en güzel yolu
Geçen hafta sonu Amsterdam’daydım. Bir şehri keşfetmenin en güzel yolu kitapçılarını gezmek diye düşünüyorum.
The American Book Shop ve Boekhandel en önemli duraklarım oldu her zamanki gibi.
Klasikler bölümü arasında kayboldum. Shakespeare baskıları göz alıcı.
Dahası bağımsız kitapçılar modern klasiklere raflarında geniş yer veriyor.
Malcolm X’in biyografisi özellikle dikkat çekiciydi.
Bağımsız kitapçılar kitap kültürünü yaymada büyük öneme sahip.
Avrupa kentlerindeki tematik kitapçıların Türkiye versiyonlarının çoğalmasını ve daha çok Türk yazarın dünya kitapçılarında yerini bulmasını diliyorum.
Yayıncılık dünyası bu transferi konuşuyor
Tarık Tufan edebi kültürel temalı dergilerin vazgeçilmez yazarıdır.
Kitaplarından cümleler, aforizmalar sosyal medyada sık sık çıkar okurların karşısına.
Büyük bir transfer haberi geçen gün geldi: Profil Yayınları’nın çok satan yazarlarından Tufan, Doğan Kitap’a transfer oldu.
Bundan böyle tüm
kitapları Doğan Kitap’tan yayınlanacak.
Benim de kitaplarını severek okuduğum Tarık Tufan’ın bu transferi yayın piyasasında yankı uyandırdı.
Bu transferin satışlara etkisi bakalım nasıl olacak...
Kitap dünyamız için heyecanlı günler
Güzel bir haber aldık geçtiğimiz günlerde. Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesi’nin işbirliği çerçevesinde düzenlenen 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı’nın kapanış töreninde gelecek yıl Türkiye’nin onur konuğu olacağı bildirildi.
Törende söz alan Gürcistan’ın Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı Gvantsa Jovaba, Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir teslim törenini yaptıklarını belirterek, “Hepimiz biliyoruz ki 2020’de düzenlenecek fuarın onur konuğu, onur ülkesi, Türkiye olacak” diyor.
Daha önce Frankfurt, Londra, Pekin, Seul gibi dünyanın önemli kitap fuarlarına onur konuğu olan Türkiye için, Tiflis yeni bir deneyim olacak.
Türkiye’nin Gürcistan’da onur konuğu olmasını değerlendiren YAY-FED Başkanı Münir Üstün’den görüşlerini aldım, şöyle diyor: “Mart ayından itibaren planlanan programla kitap fuarının gerçekleşeceği mayıs ayı sonuna kadar en üst seviyeye çıkarak programı noktalayacağız. Edebiyatımızı, kültürümüzü ve sanatımızı en iyi şekilde Gürcü kardeşlerimize anlatmak derdindeyiz.”
Onlar da bir zamanlar çocuktu
Tüm dünyada önemli, ilham veren isimlerin kitapları hazırlanır, özellikle çocuk ve ilk gençliğin bu isimlerle tanışmaları önemsenir. Ülkemizde de bu tarz kitapları görmek heyecan verici.
Sevil Köybaşı’nın kaleme aldığı “Bir Devrin Çocukları” serisi sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yeri doldurulamaz isimleri çocuk okurlarla tanıştırıyor. İnandıkları ve düşledikleri şeyden asla vazgeçmeyen ve gerek cesaretleri gerekse yenilikçi bakışlarıyla da yaşadıkları dönemde çığır açan Afife Jale, Ara Güler, Yaşar Kemal ve Halide Edip Adıvar’ın çocukluklarından başlayan hikayeleri, başarı ve mücadele dolu yaşam yolculuklarının tanıklığını yapıyor.
Ne okuyorlar?
* Son günlerde yeni oyununa hazırlanan Ali Poyrazoğlu, Shakespeare’in “Soneler” adlı eserini okuyor.
* Türk edebiyatının başarılı yazarlarından Hakan Günday, Jack London’un Yordam Kitap’tan çıkan “Yanan Gün” adlı romanını okuyor.
* YKY’nın satış ve pazarlama müdürü Özgür Kalyoncu, Sally Rooney’in Can Yayınları’ndan çıkan “Normal İnsanlar” isimli romanını okuyor.
* Ünlü işletmeci Ali Sayar, şu sıralar Şeyma Subaşı’nın DEX Yayınları’ndan çıkan “Sadece Şeyma” adlı kitabını okuyor.
* Mona Kitap’ın yayın yönetmeni Arzu Çağlan, Everest Yayınları’ndan çıkan “Dorian Gray’in Portresi” isimli dünya klasiğini okuyor.
* Arzu Film’in başarılı yapımcısı Kâmil Çevikalp, Türkiye ekonomisi üzerine farklı bir bakış açısı getiren Dr. Mahfi Eğilmez’in Remzi Kitabevi’nden çıkan “Türkiye Ekonomisi” isimli kitabını okuyor.
Danilo ile Mutlu Tarifler
İtalyan şef Danilo Zanna’nın ilk yemek kitabı “Mutlu Tarifler”in tanıtımına katıldım.İtalyan şef Danilo Zanna’nın ilk yemek kitabı “Mutlu Tarifler”in tanıtımına katıldım.31 Ocak Cuma günü Shangri-La Bosphorus’ta düzenlenen kokteylde Zanna, “Yemeklerle oynamayı, farklı lezzetleri birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü birbirinden farklı lezzetlerin bir araya gelince oluşturduğu yeni tatlar bana inanılmaz güzel geliyor” sözleriyle karşıladı misafirleri.Seveni çok sempatik şefin: Masterchef’te jüri arkadaşlığı da yaptığı Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Yağız İzgül, Boyner Mağazaları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, yazar ve kişisel gelişim uzmanı Metin Hara kokteyldeydi.Mutluluğun yemekle, özellikle de iyi yemekle ilişkisi olduğunu düşünen bir lezzet avcısı olarak kitabı okumaya başladım bile!
Bilgelik yolculuğuyla ilgili bir el kitabı geliyor
Fuat Erman yeni kitabının hazırlıkları içinde. Peşinde olduğu sorular etkileyici: Günümüzde bilgelik mümkün mü? Mümkünse Antik Çağ’daki bilgelik türünde mi olur, yoksa farklı mı? Herkes kendi bilgeliğini mi oluşturur yoksa herkesin uyduğu tek tip bir bilgelik mi vardır?
Bu kapsamda Epiktetos’u rehber edinen Erman, bilgeliği merkezine alan bir kitapla okurların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Haz, mutluluk, iç huzur, gerçek zaman, intihar...
Epiktetos ve önde gelen filozofların görüşlerini inceleyen bu çalışma, gelişim kitaplarında bulunan birçok kavramın yıllar hatta asırlar önce felsefe şemsiyesi altında enine boyuna incelendiğini gösterecek.
Erman’ın bilgelik kitabı önemli bir boşluğu doldurma iddiasında.