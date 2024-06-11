Nazi Milyarderleri

Haberin Devamı

David de Jong, detaylı araştırmalar sonucunda ortaya koyduğu eserinde Alman sanayisinin dev markalarının Nazi rejiminde nasıl yükseldiklerini, büyüdüklerini ve zenginleştiklerini gözler önüne seriyor.

En önemlisi ise ABD’nin siyasi çıkarları adına bu hanedanların suçlarını nasıl akladığını ve geçmişi nasıl örtbas ettiğini gösteriyor.

Derinlerine inen dizeler

Hakan İşcen’in 5’inci şiir kitabı “Kadıkale Postası” Simurg Art Yayınları’ndan çıktı. İşcen’in bu son şiir kitabında etkileyici bölümler var.

İlk “Kadıkale Postası” bölümünde, şairin yaşamının ağırlıklı bir bölünü geçirdiği Bodrum Kadıkale’de yazdığı şiirleri var.

“Her Yer Zulüm Her Yer Şiir” bölümündeyse, Gazze, çocuk gelinler, orman katliamları gibi hem içte hem dışta güncel yaşadığımız travmalara ilişkin şiirler var: “Bir gün bir çocuk kapını çalıp da / ölmek istediğini söylerse / dünyanın bütün yavru kedileri o an aç kalır...”

Haberin Devamı

Dikkatimi çekti

Spor yazarı Ahmet Çakır, spor dünyasında geçirdiği uzun yılların birikimini, gözlemlerini ve anılarını “Sportif Öyküler”de bir araya getiriyor.

Kendine özgü dili ve mizahi yaklaşımıyla kaleme aldığı eserinde, deneyimlerini okurlarıyla paylaşan yazar, sporculara, spor kulüplerine ve spor meraklısı herkese ayna tutuyor. Bu kitap temmuz ayında Mundi Kitap’tan

çıkacak.

Susanna Tamaro’dan yeni kitap geliyor

1994’te yayımlanan “Yüreğinin Götürdüğü Yere Git”le akıllarda yer edinen Susanna Tamaro, “Yel Dilediği Yerde Eser” kitabıyla aile bağlarının gücüne ve hayatımıza anlam vermenin önemine dikkat çekiyor. “Yel Dilediği Yerde Eser”, 60’lı yaşlarının eşiğindeki Chiara’nın 20 yaşına gelen güleç evlatlık kızı Alisha, sorunlu ve öz kızı Ginevra ile eşi Davide ve ailenin kötü bir döneminde doğan küçük oğulları Elia’ya yazdığı üç mektup üzerinden ilerliyor. Bu kitap, temmuz ayında Can Yayınları tarafından yayımlayacak. Geri sayım başladı...

Yarışma başladı!

Türkiye’nin yetiştirdiği usta ressamlardan Yalçın Gökçebağ adına düzenlenen serbest temalı resim yarışması için başvurular alınmaya başlandı.

18-40 yaş arası amatör ve profesyonel sanatçıların katılabileceği yarışma, resim sanatına ve güzel sanatlara ilgi çekmek, geleceğin önemli ressamlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenleniyor.

Yarışmaya katılacak sanatçılar, 30 Eylül 2024 tarihine kadar www.yalcingokcebag.net web sitesi üzerinden, yaptıkları eserlerin fotoğraf ve videosunu yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

Haberin Devamı

Çaresizliğin getirdiği arayış

İş insanı Oytun Işık, “Aslında dünya üzerindeki varlıklar tüm insanların rahat ve eşit yaşaması için yeterli. Ama neden bu realiteyi hayata geçiremiyoruz” sorgulamasına deneysel bir yanıt bulmaya çalışıyor. Oytun Işık, Duygu Değirmenci ve Orman Kitap iş birliğiyle hazırlanan ve geçtiğimiz haftalarda yayımlanan “Vicdan Çağı”, yaşadığımız dünyadaki eşitsizliği sorgulayan ve bu eşitsizliğin giderilmesi yönünde öneriler geliştiren bir ütopya.

Okunmayı hak ediyor.

Müzik Anlamı

Besteci ve piyanist Jason Martineau, bu kısa kitapta müziğin unsurlarını açık ve anlaşılır terimlerle sunuyor. Dikkat çekici çizimler ve müzikle ilgili bulunması zor, önemli ipuçları var bu kitapta.

Pek çok bestenin ardındaki gizli şifre nedir?

Müzik insanların duygularıyla oynamakta neden bu kadar iyi?

Yanıtları bu kitapta.

Haberin Devamı

Kim Ne Okuyor?

◊ Biket İlhan, Aydın Orak’ın “Ölü Arının İğnesi” adlı kitabı okuyor.

◊ Reis Çelik, Erdem Çıpa’nın “Yavuz’u Yaratmak” adlı kitabını okuyor.

◊ Atalay Taşdiken, François Truffaut’un “Hitchcock” kitabını okuyor.

◊ Fuat Erman, Bilge Güven Kızılay’ın “Emanet” adlı eserini okuyor.