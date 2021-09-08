Zeki Müren görse mutlu olurdu

“Hazır yolcu var, en iyi hizmeti, en ucuza nasıl veririm?” kaygısı yerine... “Zam yapalım, daha az yolcu taşıyıp daha çok kazanalım” mantığı güdüyor Taksiciler Odası. Aslında tam da “Şu yolcular da olmasa mis gibi hizmet vereceğiz” kafası.

İstanbul’daki taksi meselesine şehrin esnaf odası çözüm buldu: Zam.

Başkan Eyüp Aksu’nun söylediğine göre eğer taksilere zam gelirse talep düşecek, böylece sıkıntı da ortadan kalkacak. “Hazır yolcu var, ben en iyi hizmeti, en ucuza nasıl veririm?” kaygısı yerine...

“Daha az yolcu taşıyıp daha çok kazanalım” mantığı. Aslında tam da “Şu yolcular olmasa mis gibi hizmet vereceğiz” kafası.

Taksimetre ücretlerini uzun uzun anlatıyor sayın başkan ama taksi plakalarının fiyatına hiç değinmiyor. Sayı sınırlı olduğu için yıllar içinde artarak inanılmaz rakamlara dayandı.

Sıradan bir şoförün girip de zaman içinde kendi plakasının sahibi olması imkânsız. Plakalar artık bir yatırım aracı. Bu parayı yatıran kişi de günlük olarak faizden ne gelecekse, onu yevmiye olarak kafadan şoförden istiyor.

Taksi şoförlerini strese sokup, vatandaşla asıl çatıştıran da bu günlük kirayı (yevmiyeyi) çıkarma telaşı.

Fakat bunlar sayın başkanın ilgi alanında değil.

“Tahdit”in kent ulaşımı için artık bir “tehdit”e dönüşmesinden bahsetmiyor.