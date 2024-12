Kilosu 200 liraya ecel

Haberin Devamı

Türkiye’nin en tanınmış armatör ailelerinden birine mensup. Genç falan değil, 59 yaşında.

Rivayet o ki vefat etmeden 1 gün önce Ortaköy’de 6 bin lira karşılığında 30 litre votka almış.

30 litre votkayı bir seferde alan insan... Belli ki içkiye, tadına, kıvamına vs. yabancı değil. Yine de anlayamamış ne içtiğini. Her şey görme kaybıyla başlamış, sonra Koç Üniversitesi Hastanesi’nde son bulmuş.

Kendi içkisini kendi yapan çok. Kimi zevk için yapıyor bunu.

Hani evde kendi ekmeğini yapmak gibi. Bira, viski, çeşit çeşit mamuller üretiyorlar.

Ama asıl önemli kesim, ekonomik nedenlerden dolayı bunu tercih edenler.

Ya kendileri yapıyor ya da hazır yapılmışını satın alıyorlar. İşte o zaman da satanların insafına kalıyorlar.

Daha 1 hafta önce sahte içkiden 37 kişi hayatını kaybetti.

6 bin liraya 30 litre... Demek ki Rıza Kalkavan’ın aldığı sahte içkinin kilosu 200 liraya gelmiş.

200 liraya ecelini satın aldığını bilememiş işte.

Bu işler en çok da yılbaşı öncesi oluyor her sene. Yine o dönemdeyiz.

Aman dikkat, bandrolsüz hiçbir şey tüketmeyin.

Üşüdüm, üstümü örtsene anne





Chelsea’nin genç yıldızı Cole Palmer’in üşüme şeklindeki gol sevincine denk gelmişsinizdir belki.

Hatta GS’li Barış Alper yapıyordu bu “üşüdüm üstümü örtsene anne” hareketini.

Artık yassah hemşerim!

Palmer bu hareketin telif hakkını almış, bundan böyle onun izni olmadan kimse yapamayacakmış.

Bizde başka kim gol sevincini tescilletebilir diye düşündüm, herkes gibi benim de aklıma Icardi’nin ellerini kulaklarının arkasına koyarak yaptığı “dinleme” hareketi geldi.

Icardi de başvursun, hareketin telif hakkını alsın diyeceğim... Vazgeçtim.

Icardi medeni haklarını savunamıyor ki sıra buna gelsin.

Kim o kahraman pilotlar?

Kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz: Bir Azeri uçağı Kazakistan’da düştü, 38 kişi hayatını kaybetti.

Aynı zamanda geçmiş olsun; çünkü düşen uçaktan 32 kişi de sağ kurtuldu.

İnanılmaz görüntülerde sağ kalan yolcular düşen uçaktan yürüyerek dışarı çıkıyorlar. Üstelik büyük bir patlamanın ardından.

“Rus füzesi isabet etti” diyen de var, “Uçağa kuş çarptı” diyen de. Bütün bunlar zaman içinde ortaya çıkacaktır elbette.

Benim asıl merak ettiğim, 32 kişinin kurtulacağı şekilde uçağı boş alana indiren pilotların kim olduğu.

Kendileri hayatlarını kaybetti ama 32 kişinin de canını kurtardılar yaptıkları son dakika manevralarla.

Aklıma 2009’da yine kuş çarpması nedeniyle New York’taki Hudson Nehri’ne iniş yapmak zorunda kalan uçak ve onun kahraman pilotu Chesley Sullenberger geldi.

150 yolcunun hayatını kurtaran pilot, Tom Hanks’in oynadığı “Sully” filmine konu olmuştu. Şehit pilotlar da en az Sullinberger kadar havacılık tarihine not düşülmeyi hak ediyor bence.

