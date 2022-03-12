Kente dair bilmeniz gereken 5 yeni cevap

Whimsy nedir, yemekle ne ilgisi var? Şehrin yeni konser salonu kaç kişilik? Karma NFT sergisi nerede açıldı? Karton bardakta sıcak şarabı kaç liradan satıyorlar? Peki, daha yeni açılan bir mekânın nasıl olur da müdavimleri var?
Menüyü boş ver, etrafa bak
BİR KONSEPT
İnsanlar artık yemek yerken çocuk gibi oyalanmak istiyor. İlk kez Londra’daki Inamo’da görmüştüm. Dijital menüdeki seçeneklere tıklayınca o yemek tabağınıza yansıyordu. Zaman içinde animasyon teknolojisi gelişti. Mesela Dolapdere Sheraton’daki Le Petit Chef. Çizgi film karakteri küçük bir şef masada dolaşıyor, hangi yemeği nasıl yaptığını falan gösteriyor.
Şimdi bunun da üstüne çıkıldı, Beyoğlu’ndaki JW Marriott İstanbul Bosphorus oteline ‘Whimsy’ kuruluyor. Artık sadece masa değil; tavan, yer, duvarlar, bütün salon animasyon gösterisine fon oluyor. (0212) 806 20 20
Mart boyunca midyeli pizza
BİR PUB
Asmalımescit’in yenisi Opia bir müdavim mekânı. Hem yeni hem de nasıl müdavimleri var? Çünkü Beyoğlu ve Kadıköy’de şubeleri olan Muaf’ın eski sahibi tarafından açıldı. Çarşambadan cumartesiye haftanın dört gecesi farklı DJ’ler çalıyor. Gittiğiniz akşama göre trip hop’a da, country’ye de denk gelebilirsiniz müzik olarak. İtalyan mutfağı sunuyorlar. Mart boyunca midyeli pizza servis ediyorlar. 170 lira. Gündüzleri 14.00-19.00, pazarları tüm gün happy hour; normalde 33 lira olan fıçı bira 28 lira. (0538) 449 22 23
Kaldırımda sıcak şarap
BİR TREND
Karaköy Mumhane Caddesi’ndeki mekânlar, önlerindeki kaldırımlara masa atıp üzerlerindeki elektrikli kazanlarda sıcak şarap kaynatıp kepçe kepçe servis ediyor. Yan yana dükkânlardaki bu masalara turistler için İngilizce ibareler koymuşlar. Kazanların etrafını da tarifte kullandıkları meyveler, baharat çeşitleri, şişeler, tıpalar, kadeh ve karton bardaklarla donatmışlar. Bir bardağın fiyatı Eşik’te 60, Berlin’de 65, Tükkan’da 70, Chez Moi’da 60, Station’da 65 lira. Tükkan’ınkini denedik, hiç de fena değildi. (0212) 245 31 31
Bunlar da var...
BİR KONSER ALANI: Jolly Joker zinciri Ataşehir’deki Watergarden’da 3 bin 500 kişilik dev bir konser ve yaşam alanı açtı. Hakan Altun, Candan Erçetin gibi isimlerin konser vereceği Arena’da önümüzdeki cumartesi yeni single’ı ‘Lolipop’u çıkaran Gülşen var.
BİR SERGİ: Ortaköy’deki Feriye’de bir NFT sergisi açıldı. İllüstrasyon, yapay zekâ destekli video çalışmaları, animasyon, kolaj gibi farklı disiplinlerdeki 20 sanatçının eserleri sergileniyor. ‘Baharın NFT Hâli’ 30 Mart’a kadar gezilebilir.
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
* Yarın 13.00’te Galata’daki Masterpiece’te Wine&Chill adlı bir etkinlik düzenleneceğini... 160 liraya hem müzik dinleyerek sosyalleşip hem de tablo yapabileceğinizi...
* Bugün 20.30’da Beyoğlu’ndaki Efsahne’de açık mikrofon stand-up gecesi olacağını... Profesyonel komedyenlerin yanı sıra cesaret ederseniz
sizin de sahne alabileceğinizi...
* Bu akşam 19.00’da Maslak’taki Klein Phönix’te L’Arc Nebula isminde konsept parti verildiğini... Işık gösterileriyle uzaya ışınlanacağınız geceye biletlerin iki kişi 150 lira olduğunu...
Kente dair bilmeniz gereken 5 yeni cevap
Whimsy nedir, yemekle ne ilgisi var? Şehrin yeni konser salonu kaç kişilik? Karma NFT sergisi nerede açıldı? Karton bardakta sıcak şarabı kaç liradan satıyorlar? Peki, daha yeni açılan bir mekânın nasıl olur da müdavimleri var?
Menüyü boş ver, etrafa bak
BİR KONSEPT
İnsanlar artık yemek yerken çocuk gibi oyalanmak istiyor. İlk kez Londra’daki Inamo’da görmüştüm. Dijital menüdeki seçeneklere tıklayınca o yemek tabağınıza yansıyordu. Zaman içinde animasyon teknolojisi gelişti. Mesela Dolapdere Sheraton’daki Le Petit Chef. Çizgi film karakteri küçük bir şef masada dolaşıyor, hangi yemeği nasıl yaptığını falan gösteriyor.
Şimdi bunun da üstüne çıkıldı, Beyoğlu’ndaki JW Marriott İstanbul Bosphorus oteline ‘Whimsy’ kuruluyor. Artık sadece masa değil; tavan, yer, duvarlar, bütün salon animasyon gösterisine fon oluyor. (0212) 806 20 20
Mart boyunca midyeli pizza
BİR PUB
Asmalımescit’in yenisi Opia bir müdavim mekânı. Hem yeni hem de nasıl müdavimleri var? Çünkü Beyoğlu ve Kadıköy’de şubeleri olan Muaf’ın eski sahibi tarafından açıldı. Çarşambadan cumartesiye haftanın dört gecesi farklı DJ’ler çalıyor. Gittiğiniz akşama göre trip hop’a da, country’ye de denk gelebilirsiniz müzik olarak. İtalyan mutfağı sunuyorlar. Mart boyunca midyeli pizza servis ediyorlar. 170 lira. Gündüzleri 14.00-19.00, pazarları tüm gün happy hour; normalde 33 lira olan fıçı bira 28 lira. (0538) 449 22 23
Kaldırımda sıcak şarap
BİR TREND
Karaköy Mumhane Caddesi’ndeki mekânlar, önlerindeki kaldırımlara masa atıp üzerlerindeki elektrikli kazanlarda sıcak şarap kaynatıp kepçe kepçe servis ediyor. Yan yana dükkânlardaki bu masalara turistler için İngilizce ibareler koymuşlar. Kazanların etrafını da tarifte kullandıkları meyveler, baharat çeşitleri, şişeler, tıpalar, kadeh ve karton bardaklarla donatmışlar. Bir bardağın fiyatı Eşik’te 60, Berlin’de 65, Tükkan’da 70, Chez Moi’da 60, Station’da 65 lira. Tükkan’ınkini denedik, hiç de fena değildi. (0212) 245 31 31
Bunlar da var...
BİR KONSER ALANI: Jolly Joker zinciri Ataşehir’deki Watergarden’da 3 bin 500 kişilik dev bir konser ve yaşam alanı açtı. Hakan Altun, Candan Erçetin gibi isimlerin konser vereceği Arena’da önümüzdeki cumartesi yeni single’ı ‘Lolipop’u çıkaran Gülşen var.
BİR SERGİ: Ortaköy’deki Feriye’de bir NFT sergisi açıldı. İllüstrasyon, yapay zekâ destekli video çalışmaları, animasyon, kolaj gibi farklı disiplinlerdeki 20 sanatçının eserleri sergileniyor. ‘Baharın NFT Hâli’ 30 Mart’a kadar gezilebilir.
Dersaadet’te yaşıyorsun peki bunları biliyor musun?
* Yarın 13.00’te Galata’daki Masterpiece’te Wine&Chill adlı bir etkinlik düzenleneceğini... 160 liraya hem müzik dinleyerek sosyalleşip hem de tablo yapabileceğinizi...
* Bugün 20.30’da Beyoğlu’ndaki Efsahne’de açık mikrofon stand-up gecesi olacağını... Profesyonel komedyenlerin yanı sıra cesaret ederseniz
sizin de sahne alabileceğinizi...
* Bu akşam 19.00’da Maslak’taki Klein Phönix’te L’Arc Nebula isminde konsept parti verildiğini... Işık gösterileriyle uzaya ışınlanacağınız geceye biletlerin iki kişi 150 lira olduğunu...