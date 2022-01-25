Karlı havada yemek siparişi verilir mi, verilmez mi?

Aslı T. Kızmaz’ın çok satan kitabından uyarlanan “Benden Ne Olur?” filminde bir deliyi canlandırıyor. Rolünü iyi canlandırmasının nedeni ortada: “Hayatım bir film olsa psikolojik drama olurdu” diyor. Bu kadar yakışıklı ve başarılı bir insanın ne draması olacak diye düşünüyorsunuz, orada da ketumluğu devreye giriyor, ağlamayı öğretici bulduğunu söylemekle yetiniyor. Hande Doğandemir’le yaşadığı aşkla gündem olan Onur Tuna’ya göre aşk cesur bir hissiyat.

◊ Tiyatro sahnesine ilk kez 6 yaşında çıktınız ama oyunculuğunuz 26 yaşında “Hayat Devam Ediyor”la başladı. Gecikme mi oldu, doğru zamanı mı beklediniz?

- 26 yaş televizyona çıkışım aslında. Bu dönemde üreten insanlarla beraber konunun hep içindeydim zaten. Doğru zamanı bekleyen biri olamıyorum sanırım. Tesadüfler siz hazırsanız gelip sizi buluyor gibi bir şey.

◊ Her ikisini de oynadınız: Basketbol mu, voleybol mu?

- Benim için basketbol her zaman başka.



◊ 14 yaşından beri müzikle ilgilisiniz, ses ve nota eğitiminiz var. Gitar çalmak mı, piyano çalmak mı?

- İkisi de farklı tınılar ve bütün içinde farklı görevleri var. O yüzden ayırt edemem ama piyano sesini daha çok seviyorum. Daha yoğun ve tam duyabildiğim bir enstrüman bence.

