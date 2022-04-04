İkilemli soruların bu haftaki konuğu müzisyen Jehan Barbur. Müzik, çocukluğundan beri hayatında vardı ama babası konservatuvara gitmesine izin vermedi. Sahnelerde müzik yaparken ilk albümü için Bülent Ortaçgil’in onu ikna etmesi gerekti. Sonrası malum: Onu canlı dinlemeyenlerin bile deyişiyle: Kadife sesli bir antidepresan... Şimdiyse yeni single’ı “Güzel Şeyler Var” ile gündemde.
◊ Hatay’ın hayırsever iş insanı Lyonel Makzume’nin torunusunuz. Hıristiyan Arap kökenlisiniz. Dünya görüşünüzde hangisi daha belirleyici oldu: Çocukluğunuzun geçtiği çok kültürlü Hatay mı, üniversiteyi okuduğunuz kozmopolit Ankara mı?
- Ne Hatay ne de Ankara... Dünya görüşüme en çok katkısı olan dedem Lyonel Makzume.
◊ Hakkınızda yapılan yorumlardan hangisi içinizi daha çok ısıtıyor: “Kadife sesli antidepresan” mı, “Ağır sıklet çıtı pıtı” mı?
- Çıtı pıtılı olanı ben de ilk kez duydum. Ve aldım, başucuma da koydum. (Gülüyor)
◊ Babanız konservatuvara izin vermediği için Bilkent’te Amerikan kültürü ve edebiyatı okudunuz. Okullu bir müzisyen olmamak... Eksiklik mi, sizi özgür mü bıraktı?
- Külliyen özgürlük! Çok sağol babacım...
◊ Sanatınızda hangisinin daha çok etkisi vardır: İlk albümünüze vesile olan Bülent Ortaçgil mi, hayranlığınızı dillendirmeye doyamadığınız Murathan Mungan mı?
- İkisinin de çok etkisi var ama en çok Edip Cansever...
◊ 7 albüm, 2 single... Kariyerinizde hangisi daha önemli: İlk göz ağrınız “Uyan” mı, 10 yıl sonraki son albümünüz “Ürkerek Söylerim” mi?
- Kariyerim mi varmış benim...
◊ “Popüler olmak için tipim müsait değil” diyorsunuz. Popülariteye nanik mi, özgüvensizlik mi?
- Naniğin Allah’ı aslında!
◊ Sahnede en çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Göğüs mü, bacak mı?
- İkisi de yok bende. Sırta çalışırım genelde. (Gülüyor)
◊ Beyoğlu’nda sık sahne aldığınız mekânlardan hangisinin ortamını daha çok özlüyorsunuz: Jazz Stop mı, Ghetto mu?
- Ghetto... Off ne güzeldi.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Kaçak bakışlarsa göz kaçırmak daha çok iç gıcıklar tabii.
◊ Hayatınız bir film olsa... Macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Aksiyon olurdu şekerim benimki.
◊ Peki şu anda kayığınızı bağlayacak olsanız... Yerleştiğiniz Bodrum Gümüşlük mü, Çeşme Alaçatı mı?
- Hâlâ yaşadığım ve uzun süre de yaşamayı düşündüğüm Gümüşlük. Kayıkta da ayrıca ısrarcıyım.
◊ Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Şarkılarını seslendirdiğiniz Nina Simone mu, saygı albümünde bir şarkısını okuduğunuz Bergen mi?
- İkisi de değil; Erkan Oğur. Hem bakarsın (onunla bir düet) bir sonraki single falan da oluverir... (Gülüyor)
ÖZEL MESELELER
Benim için fakir ve çirkin de olur
◊ 12 Nisan Koç kadını... En çok nesinden çektiniz: Hırslı yapısı mı, dışarıdan kibirli görünmesi mi?
- Aslında ikisi de pek değilim. Ben en çok kaygılı yapısı, dur durak bilmeyen heyecanı ve sabırsızlığından çektim Koç’luğun.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- İkisi de ezaymış be... Ama fakir ve çirkin de olur.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Dört mevsime de tavım.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Ne keklik ne de alıcı kuş. Çantayım ben.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Her aşkın kötü bitmesi senaryo olamaz. Ancak gerçektir o. (Gülüyor)
◊ Peki aşkın karşıtı... Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Nefrette de aşk var bence. O sebeple kayıtsızlık.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affet gitsin yahu!
◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başıma lütfen... Ne o öyle sülüm sümsük omuzlarda?
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?
- Eski bir hatıraya en güzel Zeki Müren eşlik eder.
HAYAT BİLGİSİ
Şu sıralar biraz ukalalaştım
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- İki sene evvel sorsanız yerdim çiğ tavuğu. Şu sıralar biraz ukalalaştım. Kesin bilgi. Canım isterse yerim, o kadar!
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- E düşmanı tercih edelim tabii biz...
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Negatif ve ilginç insanlar.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirir illa. Saadet para getirmediğine göre...
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece iyidir!
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Şunun şurasında geleceğe pek bir şey kalmadı. Geçmişte turlayalım...
KÜÇÜK KEYİFLER
İskenderun usulü Türk kahvesi
◊ İstanbul’la ayrı bir kavganız, mücadeleniz var. Peki bu şehrin manzaraları mı, sesleri mi?
- Sesi kısıldı. Ama manzaraları hâlâ baki.
◊ Anadolu yakası, mı Avrupa yakası mı?
- Avrupa... Çünkü Sultanahmet, Cibalikapı, Samatya, Balat, Cankurtaran... Ohoo o!
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Orada dur. En güzel manzara Gümüşlük’ten bakınca Kos adası manzarası.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Batan güneş, doğan ay...
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Türk kahvesi. Ama İskenderun usulü olacak.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?
- Kırmızı et. Zaten çok vazgeçtim, antrenmanlıyım. Ama deniz de mahsulü de vazgeçilmezim olsun lütfen.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Offf mantı! Feraye’ye hiç dayanamam.
◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamayı seçerdim herhalde.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Buna “Queen’s Gambit” demek istiyorum.
GÜNDELİK HALLER
Terlikle döverim valla!
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- E hadi bir film olsun...
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- O kişiyi en yakın otele yönlendirmek için uyandırmam şart olur tabii.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezelere. Terlikle döverim valla. (Gülüyor)
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Göze sokarak köpeğe vermek...
◊ İlkinde 219 bin, ikincisinde 153 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
- Eskiden olsa Twitter’ tercih ederdim. Ama bu sıralar Instagram... Sanırım hayatı pek ciddiye almadığım bir dönemdeyim. Geçer!
POPÜLER ŞEYLER
O da bana gülecekse Cem Yılmaz...
◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Bahsettiğimiz Yeşilçam dönemiyse Ediz Hun, 80 sonrasıysa Tarık Akan.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Pamuk Prenses pek zorlandı ya...
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- O da bana gülecekse Cem Yılmaz.
◊ Peki yere göğe koyamadıklarınızdan: Metin Akpınar mı, Ferhan Şensoy mu?
- Offf zor soru ya.... Kaçtım ben!
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Telefon...
◊ Spor ayakkabı mı, topuklu mu?
- Çizme!
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü...
Kariyerim mi varmış benim
İkilemli soruların bu haftaki konuğu müzisyen Jehan Barbur. Müzik, çocukluğundan beri hayatında vardı ama babası konservatuvara gitmesine izin vermedi. Sahnelerde müzik yaparken ilk albümü için Bülent Ortaçgil’in onu ikna etmesi gerekti. Sonrası malum: Onu canlı dinlemeyenlerin bile deyişiyle: Kadife sesli bir antidepresan... Şimdiyse yeni single’ı “Güzel Şeyler Var” ile gündemde.
◊ Hatay’ın hayırsever iş insanı Lyonel Makzume’nin torunusunuz. Hıristiyan Arap kökenlisiniz. Dünya görüşünüzde hangisi daha belirleyici oldu: Çocukluğunuzun geçtiği çok kültürlü Hatay mı, üniversiteyi okuduğunuz kozmopolit Ankara mı?
- Ne Hatay ne de Ankara... Dünya görüşüme en çok katkısı olan dedem Lyonel Makzume.
◊ Hakkınızda yapılan yorumlardan hangisi içinizi daha çok ısıtıyor: “Kadife sesli antidepresan” mı, “Ağır sıklet çıtı pıtı” mı?
- Çıtı pıtılı olanı ben de ilk kez duydum. Ve aldım, başucuma da koydum. (Gülüyor)
◊ Babanız konservatuvara izin vermediği için Bilkent’te Amerikan kültürü ve edebiyatı okudunuz. Okullu bir müzisyen olmamak... Eksiklik mi, sizi özgür mü bıraktı?
- Külliyen özgürlük! Çok sağol babacım...
◊ Sanatınızda hangisinin daha çok etkisi vardır: İlk albümünüze vesile olan Bülent Ortaçgil mi, hayranlığınızı dillendirmeye doyamadığınız Murathan Mungan mı?
- İkisinin de çok etkisi var ama en çok Edip Cansever...
◊ 7 albüm, 2 single... Kariyerinizde hangisi daha önemli: İlk göz ağrınız “Uyan” mı, 10 yıl sonraki son albümünüz “Ürkerek Söylerim” mi?
- Kariyerim mi varmış benim...
◊ “Popüler olmak için tipim müsait değil” diyorsunuz. Popülariteye nanik mi, özgüvensizlik mi?
- Naniğin Allah’ı aslında!
◊ Sahnede en çok hangi dekoltenize güvenirsiniz: Göğüs mü, bacak mı?
- İkisi de yok bende. Sırta çalışırım genelde. (Gülüyor)
◊ Beyoğlu’nda sık sahne aldığınız mekânlardan hangisinin ortamını daha çok özlüyorsunuz: Jazz Stop mı, Ghetto mu?
- Ghetto... Off ne güzeldi.
◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Gülümsemek mi, göz kaçırmak mı?
- Kaçak bakışlarsa göz kaçırmak daha çok iç gıcıklar tabii.
◊ Hayatınız bir film olsa... Macera mı olurdu, romantik komedi mi?
- Aksiyon olurdu şekerim benimki.
◊ Peki şu anda kayığınızı bağlayacak olsanız... Yerleştiğiniz Bodrum Gümüşlük mü, Çeşme Alaçatı mı?
- Hâlâ yaşadığım ve uzun süre de yaşamayı düşündüğüm Gümüşlük. Kayıkta da ayrıca ısrarcıyım.
◊ Hangisiyle düet yapmak isterdiniz: Şarkılarını seslendirdiğiniz Nina Simone mu, saygı albümünde bir şarkısını okuduğunuz Bergen mi?
- İkisi de değil; Erkan Oğur. Hem bakarsın (onunla bir düet) bir sonraki single falan da oluverir... (Gülüyor)
ÖZEL MESELELER
Benim için fakir ve çirkin de olur
◊ 12 Nisan Koç kadını... En çok nesinden çektiniz: Hırslı yapısı mı, dışarıdan kibirli görünmesi mi?
- Aslında ikisi de pek değilim. Ben en çok kaygılı yapısı, dur durak bilmeyen heyecanı ve sabırsızlığından çektim Koç’luğun.
◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- İkisi de ezaymış be... Ama fakir ve çirkin de olur.
◊ Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Dört mevsime de tavım.
◊ Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Ne keklik ne de alıcı kuş. Çantayım ben.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Her aşkın kötü bitmesi senaryo olamaz. Ancak gerçektir o. (Gülüyor)
◊ Peki aşkın karşıtı... Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Nefrette de aşk var bence. O sebeple kayıtsızlık.
◊ Affetmek mi, unutmak mı?
- Affet gitsin yahu!
◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin omuzunda ağlamak mı?
- Tek başıma lütfen... Ne o öyle sülüm sümsük omuzlarda?
◊ Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi,Ajda mı?
- Eski bir hatıraya en güzel Zeki Müren eşlik eder.
HAYAT BİLGİSİ
Şu sıralar biraz ukalalaştım
◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- İki sene evvel sorsanız yerdim çiğ tavuğu. Şu sıralar biraz ukalalaştım. Kesin bilgi. Canım isterse yerim, o kadar!
◊ Hangisinin aklını okuyabilmek isterdiniz: Sevgilinizin mi, en büyük düşmanınızın mı?
- E düşmanı tercih edelim tabii biz...
◊ Pozitif ama sıkıcı insanlar mı, negatif ama ilginç insanlar mı?
- Negatif ve ilginç insanlar.
◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Getirir illa. Saadet para getirmediğine göre...
◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece iyidir!
◊ Zaman makinesi icat ettiniz, nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Şunun şurasında geleceğe pek bir şey kalmadı. Geçmişte turlayalım...
KÜÇÜK KEYİFLER
İskenderun usulü Türk kahvesi
◊ İstanbul’la ayrı bir kavganız, mücadeleniz var. Peki bu şehrin manzaraları mı, sesleri mi?
- Sesi kısıldı. Ama manzaraları hâlâ baki.
◊ Anadolu yakası, mı Avrupa yakası mı?
- Avrupa... Çünkü Sultanahmet, Cibalikapı, Samatya, Balat, Cankurtaran... Ohoo o!
◊ Hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?
- Orada dur. En güzel manzara Gümüşlük’ten bakınca Kos adası manzarası.
◊ Güneş mi, ay mı?
- Batan güneş, doğan ay...
◊ Çaycı mısınız, kahveci mi?
- Türk kahvesi. Ama İskenderun usulü olacak.
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsülleri mi?
- Kırmızı et. Zaten çok vazgeçtim, antrenmanlıyım. Ama deniz de mahsulü de vazgeçilmezim olsun lütfen.
◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- Offf mantı! Feraye’ye hiç dayanamam.
◊ Bir daha asla sosyal medya kullanmamak mı, bir daha asla film izlememek mi?
- Bir daha asla sosyal medya kullanmamayı seçerdim herhalde.
◊ Tavla mı satranç mı?
- Buna “Queen’s Gambit” demek istiyorum.
GÜNDELİK HALLER
Terlikle döverim valla!
◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?
- E hadi bir film olsun...
◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?
- O kişiyi en yakın otele yönlendirmek için uyandırmam şart olur tabii.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezelere. Terlikle döverim valla. (Gülüyor)
◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?
- Göze sokarak köpeğe vermek...
◊ İlkinde 219 bin, ikincisinde 153 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?
- Eskiden olsa Twitter’ tercih ederdim. Ama bu sıralar Instagram... Sanırım hayatı pek ciddiye almadığım bir dönemdeyim. Geçer!
POPÜLER ŞEYLER
O da bana gülecekse Cem Yılmaz...
◊ Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Ediz Hun mu?
- Bahsettiğimiz Yeşilçam dönemiyse Ediz Hun, 80 sonrasıysa Tarık Akan.
◊ Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?
- Pamuk Prenses pek zorlandı ya...
◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- O da bana gülecekse Cem Yılmaz.
◊ Peki yere göğe koyamadıklarınızdan: Metin Akpınar mı, Ferhan Şensoy mu?
- Offf zor soru ya.... Kaçtım ben!
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Az tanıdığınız birine... Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Telefon...
◊ Spor ayakkabı mı, topuklu mu?
- Çizme!
◊ Tren yolculuğu mu, gemi yolculuğu mu?
- Gemi.
◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Orman.
◊ Kedi mi, köpek mi?
- Köpek.
◊ Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdü...