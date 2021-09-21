Gece, Diva ve bizim çocuklar

İnsanın ablası Türkan Şoray olunca çok da şaşırtıcı değil: Sinemaya 14 yaşında adım attı. Ama 30’dan fazla filmin ardından direksiyonu müziğe kırdı; Barış Manço’nun unutulmaz eseri “Hal Hal” ile doğru karar aldığını da kanıtladı. Şimdi yeni teklisi “Adrese Teslim” dönüyor listelerde. İkilemli soruların konuğu Nazan Şoray’la Eyüpsultan’daki mütevazı ailesinden başladık; ABD’de aldığı 1 milyon dolarlık göl evinden çıktık.

◊ Ablanızda da sizde de... Nereden bu kaşın-gözün temeli: Annenizin Selanik genleri mi, babanızın Çerkes kökenleri mi?

- Babamızın Çerkes genleri.

◊ Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

- Fakir ve güzel doğmak.

◊ Eyüpsultan’daki memur ailesi... Kız kardeşlerden büyük olmak mı, küçük olmak mı daha avantajlıydı?

- Küçük olmak her zaman avantajlı. Ben de onu kullanabildiğim kadar kullandım tabii.

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