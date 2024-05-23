Fiyatlar, fiyatlar, fiyatlar

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Bodrum-Yalıkavak’taki Bagatelle adlı mekânda geçen yaz 20 kişilik yemek için ödendiği ortaya çıkan 1 milyon 150 bin liralık hesabı yazmıştım dün. Bagatelle’den bir açıklama geldi. “Hatalı ve yanıltıcı haberler” hakkında bizleri bilgilendirmek isterlermiş:

“Standart menümüze ilave olarak özel şovlar gibi ilave hizmetleri de içeren ve dolayısıyla normal fiyatlarımızın üzerinde olan bir faturanın, işletmemizin piyasa şartlarının üzerinde fiyatlandırma yaptığına dair algı yaratacak şekilde gündeme getirilmesini üzüntüyle karşıladık...”

Birincisi; “hatalı ve yanıltıcı haberler” ibaresine biraz takıldım. Nesi hatalı? Fatura ortada:

Yazıyla bir milyon yüz elli bin törkish lira. İkincisiyse, “özel şovlar gibi ilave hizmetler” kısmına takıldım. 16 suya 3 bin 200 lira yazmışsınız işte.

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Şov bunun neresinde? Aynı hesap bu yıl gelse 3 milyon olacaktı herhalde.

Bizi ilgilendirmez. Siz yazarsınız, ödemek isteyen de öder. Alan memnun, veren memnun. Ama kabul edin ki haber değeri de var bu hesap pusulasının.

Ayrıca üzüntüyle de karşılamayın, biz kendimiz için sizin yerinize de yeterince üzüldük.

Transparan peynirli sandviç

Oyuncu Buket Dereoğlu, 45 liraya aldığı sandviçe isyan etti:

“45 liraya sattığı sandviçin içinden çıkan peynire bak! Siz adamı salak mı sanıyorsunuz? Orada açıp bakmıyoruz, efendilik yapıyoruz diye beni aptal mı sanıyorsunuz? Baksak, ‘Arsız’ dersiniz. Bu kadar para sokağa atılır mı? Ayıp size ayıp!”

Paylaştığı fotoğrafa baktım Buket Dereoğlu’nun. Hakikaten de kâğıt gibi kesilmiş iki dilim peynir, bir marul yaprağı, iki dilim salatalık, üç dilim de domates var sandviçin içinde.

Peynirin inceliği transparan kıvamında.

Ama Buket Hanım’ın bu pahalılıkta 45 liraya sandviç bulabilmesi bile mucize, öpsün başına koysun.

Erman Toroğlu’nun matematik hocası

22 Nisan’da Fener’in Sivasspor’la maçı vardı. Sivasspor son dakika bir gol atıp durumu 2-2 eşitledi...

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Bu beraberlik üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Hoca, “Matematiksel olarak hâlâ şampiyonluk yarışının içindeyiz” dedi.

Yorumcu Erman Toroğlu da dalga geçer gibi “İsmail, senin matematik hocan kimdi bilmiyorum ama senin ve hocanın gözlerinden öperim” yorumunu yapıp yürekleri dağladı.

Pazar günü Fener, Galatasaray’ı 1-0 yendi.

Şimdi geldiğimiz noktada hâlâ şampiyonluk ihtimalimiz var.

Mümkün mü, futbol bu, her şey mümkün:

Eğer Konyaspor Galatasaray’ı yener, Fenerbahçe de İstanbulspor’u yenerse Kanarya şampiyon olur.

Peki ne oldu Erman Hoca?

Hocalar gözlerinden öpülmez, ellerinden öpülür.

Biz de öpelim mi senin matematik hocanın elinden?

Tükenmiş ama sendromsuzmuş

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Bir çeşit depresyona girdiği anlaşılan oyuncu Müjde Uzman hastaneden durumuyla ilgili paylaşımlar yaptı.

“İş, yoğunluk değil, insanlar zor” diyen Uzman, çeşitli nedenlerden tükendiğini anlattı paylaşımlarında.

Serum bağlandığı halde uyuyamıyormuş, yüzü gözü de solgundu.

Dönem dönem her insanın başına gelir böyle takatsizlikler. Geçmiş olsun, en kısa zamanda tekrar eski enerjisine, neşesine kavuşur umarım.

Yalnız bu “tükendim” açıklamasından sonra “tükenmişlik sendromu”na yakalandığı yazılıp çizilince bu kez sert bir açıklama daha yaptı Uzman:

“Ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim. Şu kendine magazin hesabı diyen, başkalarının hayatı üzerinden bir de yalanla para kazanan sitelere inanmaktan vazgeçin lütfen...”

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Tıbbi olarak sendrom falan olmayabilir ama sen “tükendim” diye paylaşım yapınca bunun da böyle anlaşılmasını doğal karşılamak lazım.

Çok da takılmamalı yani. Hele de bu kadar bitkin bir döneminde.

“Tükenmiş ama sendromsuzmuş” deyip, haleti ruhiyesine verelim.