Cannes gövdeyi götürüyor

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ESRA DERMANCIOĞLU

Ne dedi?





Önüme Cannes Film Festivali’yle ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye’den bizi temsil eden oyuncular orada yarı çıplak.İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular oraya gitsin. Yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine, iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim.

Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden Türk oyuncuların uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim.

Aslında Cannes’da benim olmam lazımdı. En azından iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum.



HAKLI ÇÜNKÜ: Koca Türkiye’de yok mu Esra Hanım’ı Cannes’a gönderecek bir marka, bir sponsor?

HAKSIZ ÇÜNKÜ: Gittim de biliyorum, öyle uzun uzun felsefe konuşacak, edebiyat paralayacak bir ortam yok Cannes’da.

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BİRCE AKALAY

Ne cevap verdi?





Ay hiç konuşmayalım, çok ayıp. Hiç yorum yapmak istemiyorum, çok ayıp buluyorum. Polemik olur, gereksiz olur. Sevmem böyle şeyleri. O yüzden yorum yapmak istemiyorum. Ayıp buluyorum sadece.



HAKLI ÇÜNKÜ: Bel altı bir yerden, “çıplak” filan gibi kelimelerle kendine yakışmayan bir üslupla vuruyor Esra Dermancıoğlu.

HAKSIZ ÇÜNKÜ: Yeri geldiği zaman çata çat polemiğe de gireceksin, ağız payı da vereceksin.

AHU SUNGUR

Nasıl topa girdi





Oyunculuk çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde ünlülükle karıştırılır. Gerçek oyuncular bir disiplinden gelirler. Performans sergilerler. Oyunculuk yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Seksapelite, sizi çekici kılan fiziksel ve ruhsal duruşunuzdur. Seksapel (seksi sanırım) kişinin durumunu kostümle sınırlayamazsınız. Şu an etrafıma baktığımda çoğunlukla yarı çıplak bir durum görüyorum. Yanındakinin durumuna göre vasiyet (vaziyet sanırım) alan bir yarı çıplaklık. Zarafetten uzak. Çiğ...



HAKLI ÇÜNKÜ: Oyunculuk kıymetli bir meslektir, yaratılan karaktere dair yorumun ve performansın biriciktir.

HAKSIZ ÇÜNKÜ: Konumuz bu değil.

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KIYAFETLER

Cannes Film Festivali öteden beri dünyanın en seksi modellerinin, oyuncularının en uçuk modacıların en sivri tasarımlarını sergiledikleri bir organizasyon olageldi.





Dilan Çiçek Deniz modacı Hakan Yıldırım’ın, Birce Akalay ise Özgür Masur’un bir kıyafetini tercih etmişti. Ben Dilan’ın kıyafetini

çok beğendim mesela.





