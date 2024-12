Acele etmeseydiniz gençler!

Haberin Devamı

İhtiyar aşkları bir tek bana sempatik geliyor olamaz. Aklıma ilk gelen örnek, rahmetli Toprak Dede Hayrettin Karaca ile rahmetli Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ aşkı. “Giderayak” diye bir TV programları vardı, yan yana gördüğünüzde bile insanı mutlu eden kareler...

Son dönemden bir başka örnek de Arkas Holding’in sahibi Lucien Arkas (79). Kendisinden çok genç biriyle; 35 yaşındaki Merve Sakallı ile evlendi ama aynı sofrada oturduk da söylüyorum, birlikte çok mutlu ve çok eğleniyorlar. Yoksa yalnızlık zor, hele ihtiyarlıkta daha da zor.

Baksanıza Noel Baba’nın düştüğü hallere. Sıkıntıdan çoluğa çocuğa sardı; karda kışta bacadan girmeler, türlü maskaralıklar... İhtiyar aşklarına bayılıyorum, bayılıyorum ama...

Mademki “gençler birbirini görmüş, beğenmiş”, bu konuda mavra yapma hakkımı da saklı tutuyorum tabii:

“Gençler, acele etmeseydiniz keşke” diyesim geliyor; “Önce biraz gezip tozup birbirinizi tanısaydınız...”

“Sakın hemen çocuk yapmayın, karı-koca hayatın tadını çıkarın” diye kikirdiyorum. İçimden tabii.

87’ye 75... Aradaki 12 yaş fark “ileride” sorun olmasın, iyi düşündünüz mü? Kikir kikir kikir...

Hiç evde oturmayın, bedava sarı kartla İstanbul’un altını üstüne getirin! Röportaj yapasım var: Önce kim, kime yürüdü? Kız çok nazlandı mı, ilk nerede öptünüz? Gece telefonlaşmalarında önce kim kapatıyor? 14 Şubat’ta ne yapacaksınız?

Fakat bu evliliğe herkes böyle romantik bir açıdan bakmıyor tabii. Uzun yıllar Koç Holding’de yöneticilik yapan, Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’la evlenen İnan Bey’in, bu evlilikten İpek Kıraç adında bir evlatlığı var. Onunla miras nedeniyle mahkemelik oldular.

Bu evliliği de kızına mal bırakmamak için yaptığı söyleniyor.

Acaba Suna Hanım bugünleri gördü de mi bütün mirasını kızına bıraktı, orası meçhul. Ama sadece kızı değil; erkek kardeşi, bu yüzden işten çıkardığı 40 yıllık asistanıyla falan da arası kötü İnan Bey’in. Delikanlılık işte, ne aparsınız... Aşktan gözü kör olmuş, dünyayı yakmış!

Nice nice mantılara

Oyuncu Özge Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk’ün yaş gününü pasta yerine bir tabak mantıya diktiği mumla kutladı.





Oh be! Ne doğal, ne samimi, ne şirin. Gözlere ziyan, abartılı pastalara, gösterişçi kutlamalara kapak olsun. Hele de doğum günü çocuğu şöyle bol tereyağlı mantıyı seviyorsa.

Ama fotoğraftan anladığım kadarıyla Özge mantıyı kendisi açmamış, hazır almış. O da olsa tam olacakmış.

Bu sene ben de pasta yerine bir buçuk iskender istiyorum. Kıyma değil, et dönerden; pideleri de kıtır olsun.

Bu dava adaletimizin boyun borcudur





Diyarbakır’da ailesi tarafından boğulup dereye atılan 8 yaşındaki Narin’in davasında yeni gelişmeler var.

İki yeni tanık zorla mahkemeye getirilecekmiş.

Ayrıca aile meclisi toplantısının görüntüleri ortaya çıkmış.

Mışmış, mişmiş, falan filan...

4 ay oldu, hâlâ “yeni gelişme” yaşanıyor. Niçin hâlâ yeni kamera görüntüsü falan ortaya çıkıyor? Vaktinde bakaydınız ya bütün bunlara.

Artık “Narin’in katili şudur” dışında hiçbir gelişme duymak istemiyorum bu cinayetle ilgili.

Dikkat yüksek voltaj!





Yılın en asabi çifti kuşkusuz GS’li futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan.

Önceleri birlikteler mi değil mi diye sorulamıyordu, acayip kızıyorlardı, şimdi de ayrılıp ayrılmadıkları sorulamıyor.

Google’a isimlerini yazın, çıkan bütün haberler, “Soruya kızdı, sert çıktı, çok sinirlendi, çıldırdı” şeklinde.

Huu hu, arkadaşlar hatırlatırım, ikiniz de ünlüsünüz. İnsanlar birinizi merak etmese, diğerinizi merak edecek, elbette bu sorular gelecek.

“Sen buraya bunları mı sormaya geldin?” diye muhabir azarlamak falan, ne bu şiddet bu celal?

Ayrıca unutmayın, keskin sirke küpüne zarar.

Aşk dediğin insanı yumuşatır, sizi böyle yapıyorsa hayırlı mı olmuş ne bu ayrılık?